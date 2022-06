Sanidad matiza que el caso de Toledo no es de cólera, aunque la bacteria causante sea la misma

El Ministerio de Sanidad ha matizado la información confirmada sobre el posible caso de cólera de una niña después de consumir agua no tratada procedente del sistema de canalización de una finca en la provincia de Toledo, que actualmente permanece precintada. Aunque fuentes sanitarias informaron en un primer momento de que se trataba de esta enfermedad, posteriormente el Ministerio ha explicado que esta menor fue tratada en un centro sanitario de la Comunidad de Madrid aquejada de un problema gastrointestinal.

Debido al tipo de dolencia, precisa este departamento, se contactó con el Instituto de Salud Carlos III, que realizó los estudios microbiológicos necesarios “descartando el diagnóstico de cólera” ante la ausencia en la bacteria de la toxina causante de esa enfermedad. Concretamente, tras los análisis correspondientes, se determinó que el agente patógeno de este caso era Vibrio Cholerae 01 no toxigénico y, por tanto, “no se considera un caso de cólera”, sino de una gastroenteritis por vibrio, aunque la bacteria causante es la misma.

Asimismo, se han realizado las oportunas acciones de salud pública y de coordinación entre las administraciones implicadas. En este sentido, se procedió al análisis y control de la zona y de las aguas del inmueble y aledaños de la Comunidad de Castilla-La Mancha, donde previamente había estado la paciente.

La noticia la adelantaba El País y la confirmaron fuentes sanitarias a elDiario.es. Al parecer la menor -que reside en la Comunidad de Madrid– consumió agua del grifo sin tratar y tuvo que ser hospitalizada al encontrarse mal. Se trataría del primer caso de origen autóctona detectado en España desde 1979.

Las autoridades todavía investigan si un pozo localizado en la propiedad puede ser el origen del foco infeccioso. También están indagando si más personas pudieron resultar infectadas. “No se trata de un caso grave, a pesar de lo cual se ha procedido al cierre de la finca hasta asegurar que no existen más riesgos para la población”, ha explicado un portavoz de la Junta en declaraciones al citado medio.

Estas mismas fuentes relatan a elDiario.es que recibieron el aviso del Instituto de Salud Carlos III (el organismo público dependiente del Ministerio de Sanidad) de que los análisis habían habían detectado la bacteria vibrio cholerae en las muestras analizadas.

Activaron entonces el protocolo y procedieron al precinto de la finca, cuya ubicación no ha trascendido de momento. La menor fue trasladada a un centro hospitalario de Madrid, donde quedó ingresada. Tras recuperarse recibió el alta hospitalaria.

Casos importados, hasta ahora

En los últimos años los casos detectados en España han sido importados. “En nuestro país el cólera no supone una amenaza importante esto se debe a la elevada cobertura de los sistemas de agua potable y saneamiento”, señalaba el Instituto Carlos III en informe de vigilancia epidemiológica de las enfermedades transmisibles, que abarca el año 2017-2018.

En 2017, Navarra declaró un caso importado de la India. En 2018 Cantabria notificó un caso importado de la India y La Rioja notificó un caso del que no se conoce el lugar de infección. Los seis casos que se notificaron entre 2012 y 2016 fueron importados, recuerda ese informe.

Una infección 'generalmente' benigna

El cólera es una enfermedad infecciosa intestinal aguda, diarreica, causada por la bacteria Vibrio cholerae, según recuerdan desde el Instituto Carlos III. La infección generalmente es benigna o asintomática, aunque aproximadamente el 5% de las personas infectadas pueden padecer enfermedad grave.

Se caracteriza por comienzo brusco, diarrea acuosa profusa, vómitos y entumecimiento de las piernas. La pérdida rápida de líquidos corporales lleva a la deshidratación, colapso circulatorio y shock. Entre el 25%-50% de los casos típicos de cólera son mortales en ausencia de tratamiento.

La transmisión ocurre fundamentalmente por ingestión de agua o alimentos contaminados con la bacteria. Los casos de cólera son de declaración obligatoria en España.

Riesgo “casi nulo”

Jacob Lorenzo-Morales, profesor titular del Área de Parasitología y Director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias de la Universidad de La Laguna, ha señalado en declaraciones al Science Media Center España (SMC) que el riesgo es “casi nulo” para la población en general.

“El caso se ha dado en una finca con agua no potable. Las investigaciones irán ahora dirigidas a ver el origen (la fuente) de contaminación de esta agua. Como ya han dicho varios responsables de salud pública e investigación, con los controles de calidad del agua que hay en nuestro país tendría que ocurrir una catástrofe para que llegara contaminación a las redes de agua de abasto”.

También en declaraciones al Science Media Center España, la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, Mar Faraco ha puntualizado que el caso se relaciona con “agua no potable, no clorada, sin control higiénico alguno”. “Igualmente me intriga cuál es la fuente de contaminación inicial, el cómo ha llegado el vibrio [género de bacterias] allí. Habrá que esperar a las investigaciones epidemiológicas ya seguro en marcha. El riesgo de brote más amplio en España, con el control y prevención de las aguas de consumo humano y el saneamiento ambiental, es casi inexistente”, recalca.