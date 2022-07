¿Y si Sor Juana Inés de la Cruz luchara hoy contra la “peste” de los feminicidios y la violencia machista?

Uno de los temas recurrentes de la revolucionaria monja y escritora mexicana Sor Juana Inés de la Cruz fue durante toda su vida el tratamiento de la mujer como persona fuerte capaz de manejar su propio destino. Y esos antecedentes feministas fueron el revulsivo que ha traído su legado desde el siglo XVII hasta nuestros días. Por este motivo lo ha recuperado y adaptado la compañía mexicana Berrinche Teatro, quien estrena la obra de teatro 'Juanita, la Fénix Vengadora Vs Hombres Necios' en el Festival Almagro OFF, la edición alternativa a la de teatro clásico que acoge obras independientes y de creadores y creadoras jóvenes. Será en el Teatro Municipal de esta localidad de Ciudad Real a las 20.00 horas.

La pieza está basada en textos de Juana Inés de la Cruz, a cargo de Mónica Marlene Romero Aguilar. En un mundo caótico, lleno de feminicidios, nace de las entrañas de México esa fénix vengadora, “una justiciera que pondrá a los hombres necios en su lugar,”, explica la autora de esta innovadora representación.

“Es una luchadora diaria contra la peste de la violencia machista”, agrega. Enmascarada al puro estilo de la lucha libre mexicana, Juanita se enfrenta al mundo con sonetos de la monja revolucionaria y hace un recorrido por la representación más extrema de la violencia contra las mujeres, “dejando al descubierto una sociedad podrida”.

El reparto lo componen la propia Mónica Marlene Romero, junto con Daniel Mena, Fabo Varona y Emmanuel Macías. La escenografía e iluminación corre a cargo de Luz Sánchez, el vestuario es de Meztil Romero y la música de Daniel Mena, junto con la asesoría en verso de Alejandra Estrada.

Desde un ring de lucha libre

En esta obra de teatro el eje gira en torno a una máxima universal: “Si tocan a una, respondemos todas”. “Ella encarna y representa también a los personajes masculinos y se desarrolla en un gym, y desde un ring, un lugar de entrenamiento donde no solo crece el músculo, sino también las ideas”.

Mónica Marlene explica que en México, en los años 50 y 60, la lucha libre se popularizó de tal manera que “no necesitábamos héroes del norte, teníamos los propios, enmascarados y divertidos”. Por ello, en esta pieza se mezcla todo el folclore del centro de la Ciudad de México para hablar de una enfermedad que ataca a América Latina y a todo el mundo: la violencia contra las mujeres.

Se representa casi en un espacio vacío: un cuadrilátero con luces led que definen un ring de lucha libre dentro de un gimnasio en Tepito, corazón de Ciudad de México, lugar donde se desarrolla la obra. La música transita entre corridos mexicanos, rock and roll, mariachi y rap. Algunas canciones son originales y otras se han compuesto incluyendo versos de Sor Juana.

La autora explica que el texto surgió de la pregunta: ¿qué sería de Sor Juana si viviera en estos tiempos? “Hay un montón de posibles respuestas, pero esta es una de ellas: una heroína de la vieja escuela de la lucha libre mexicana, lista para ponerse al tú por tú con quien intente pasarse de listo. Es mi visión sobre Juana viviendo esta época, una lucha diaria contra la peste de la violencia de género, la homofobia y la ignorancia que impera en un país, en un continente”.

La compañía Berrinche Teatro traspasa fronteras con esta representación pero considera que las artes escénicas desplegarán todo su potencial contra el sexismo cuando entre los espectadores no únicamente haya mujeres u hombres feministas. “El mensaje llegará a todas partes cuando toque fibras de público que no necesariamente va a buscar eso al teatro, sino que los ‘atropelle’ porque no se esperan lo que se van a encontrar”.

Por eso su autora propone que este tipo de obras no solo se representen en espacios teatrales. “Debemos apoderarnos también de los espacios de la comunidad, para que el mensaje pueda expandirse en las calles, en los mercados y en las plazas públicas”.

Finaliza Mónica Marlene rescatando este verso de Sor Juana Inés de la Cruz, que ejemplifica el mensaje de su obra:

Siempre tan necios andáis

que, con desigual nivel,

a una culpáis por crüel

y otra por fácil culpáis