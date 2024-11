Agentes medioambientales de Castilla-La Mancha, “indignados” por no haber sido movilizados para ayudar en València

La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM-CLM) ha mostrado la “indignación” del cuerpo al no haber sido movilizados para ayudar en las tareas urgentes que se requieren en la Comunidad Valenciana por la catástrofe ocasionada por la DANA y afirma que son “numerosos” los agentes que han mostrado su voluntad a sus superiores de desplazarse a la zona para ayudar, “sin haber recibido respuesta”.

APAM asegura que pese al ofrecimiento, “de la opinión o valoración de la situación por parte de nuestros superiores no sabemos nada” y se muestran pesimistas: “Ni confiamos en que luchen o exijan que nos movilicen”, añaden.

“Se nos contesta desde nuestras coordinaciones provinciales que no saben nada de momento de movilizar nada a Valencia. No hay órdenes de absolutamente nada de lo relacionado con la catástrofe. Hay un gran hermetismo y se está preguntando por varias vías y nadie sabe nada o no hay órdenes de nada”, insisten.

Sí hay agentes ayudando en las tareas de localidades como Letur o Mira, aunque se ha desplazado un número “muy reducido” de profesionales, afirman. “El resto de efectivos distribuidos por las cinco provincias de la región podrían ser enviados a las tareas urgentes que se requieren en la Comunidad Valenciana”, resaltan.

Los agentes medioambientales argumentan que están capacitados para trabajar con los equipos de extinción y su maquinaria, o como jefes de equipo dirigiendo labores de baldeo, achique de agua, desatasco de arquetas o alcantarillas. También explican que pueden ayudar aportando agua para otros equipos como nodrizas, dirigir trabajos manuales e, incluso, ayudar a los bomberos forestales en tareas de desescombro, limpieza, o ayuda personal a personas afectadas.

Recuerdan que están “capacitados y cuentan con experiencia” en la búsqueda de personas desaparecidas, en ayudar en zonas rurales afectadas por la DANA, así como con el transporte de material y de personal con sus vehículos 4x4. Finalmente, resaltan que pueden apoyar a las fuerzas del orden y de la emergencia, dirigiendo equipos de voluntarios, o en desplazamientos en zonas afectadas de quienes lo soliciten.

“Somos un cuerpo con amplia experiencia en distintas emergencias en nuestras distintas zonas de trabajo, especializados en incendios forestales, pero actuando también en inundaciones, nevadas y demás catástrofes y episodios de índole meteorológica, acostumbrados a movernos por terrenos poco transitables y fuera del entorno urbano”, inciden.

Finalmente, destacan que ya han “demostrado su operatividad y capacidades” en emergencias como la crisis sanitaria del COVID-19 o en las inundaciones que sufrió la provincia de Toledo de 2023, ocasionadas también por una DANA.

Los agentes “podrían” colaborar “si hubiera una petición para ello”

El Gobierno regional ha explicado a elDiarioclm.es que los agentes “podrían” participar en las labores en la vecina comunidad valenciana, “si hubiera una petición para ello” y “siempre en coordinación con la Dirección General de Protección Ciudadana y las autoridades valencianas”: Sin embargo, señalan que las peticiones de necesidades se realizan a través del Centro Nacional de Protección Civil.

“Castilla-La Mancha viene colaborando en la emergencia atendiendo a las peticiones que llegan a través de dicho mecanismo. Toda actuación fuera de la región se hace en coordinación con las autoridades de la Generalitat Valenciana”, aseveran desde el Ejecutivo.