Atento impone el traslado a más de 500 trabajadores con sueldos que en su mayoría “no llegan a mil euros”

Más de 550 personas se verán afectadas por las nuevas medidas que la empresa Atento, especializada en atención al cliente para empresas como Movistar o BBVA, anunció a su personal el pasado 17 de junio. Se les comunicó que se aplicarán modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo, en la movilidad geográfica o incluso el cierre de centros, como en los casos de Córdoba y Lleida.

El de Toledo es uno de los centros en el que hay más personas afectadas por estas nuevas condiciones, que ya se están negociando entre la empresa y los sindicatos CCOO, UGT, STC y CSIF desde el pasado 1 de julio. Este jueves 4 de julio se convocó una nueva mesa de negociación para paliar las medidas anunciadas, que son “brutales”. Así lo afirma la delegada sindical de STC, Maite Pérez, que describe que el total de puestos de trabajo afectados en España son 553, con el cierre de dos centros, en Lleida y Córdoba, y movilidad para el personal de Cáceres, Toledo y León. También se modificarán sustancialmente las condiciones de trabajo de algunos trabajadores en Madrid.

En el caso del personal de Córdoba, se les destinará a centros de Sevilla, Jaén o Madrid, mientras que en el caso de Lleida se les ha propuesto el traslado a Valencia, Barcelona o Madrid. La alternativa al traslado es el despido. La propuesta de la empresa supone el cierre de ambos centros.

Personal con hasta 18 años de antigüedad

En la reunión de este jueves no hubo “avance de ningún tipo”, explica Maite Pérez, más allá de que la empresa presentase su informe económico con el que argumentan los motivos para realizar todos estos cambios. Se ha convocado una nueva reunión para el lunes 8 de julio, y también para los días 11 y 15 del mismo mes, cuando se celebrará el encuentro final entre la empresa y la representación del personal.

“En todas las provincias se ve afectada gente con mucha antigüedad”, asegura la sindicalista, algunos trabajadores con hasta 18 años de experiencia en la empresa. En los casos de Toledo, Cáceres y León, el traslado propuesto es a Madrid, a los centros de Rivas o Avenida Ilustración.

“Esto es una movilidad geográfica brutal, porque con los sueldos que tienen no se pueden desplazar a otra ciudad, ni tampoco ir y venir”, asegura Pérez. Muchas de las trabajadoras son mujeres, en todos los centros. “Hay quien no llega a los mil euros, porque la mayoría son jornadas parciales” o con reducciones para el cuidado de menores, explica la sindicalista. Ante esto, lamentan que la empresa “pretende que los trabajadores se vayan a la calle con lo menos posible”.

Con los sueldos que tienen no se pueden desplazar a otra ciudad, ni tampoco ir y venir Maite Pérez — Sindicato STC

“Las trabajadoras acusan el golpe, con nerviosismo y falta de información. Nuestra buena fe es evidente, vamos a defender los puestos de trabajo de todos los compañeros”, asegura la sindicalista, pocas horas antes de iniciar la mesa de negociación de este jueves.

Toledo y León son los centros con más trabajadores afectados, 134 y 138, respectivamente. En Lleida, las personas afectadas son 102, mientras que en Córdoba son 108. En Cáceres son 52 y, por último, en Madrid son menos de una decena de trabajadores, todos coordinadores de BBVA en la Avenida Ilustración.

“Desaparece” un departamento de Toledo

El comité de empresa de Atento Toledo ha resaltado que en el caso particular de este centro un departamento “desaparece”, porque el servicio se comenzará a prestar en Colombia. Se trata del servicio de reclamaciones económicas de Movistar, según afirma el comité. “Cabe destacar que en el centro de Toledo se presta íntegramente servicio a la empresa Movistar”, resaltan. “Entendemos que Movistar da el visto bueno a estas modificaciones en la prestación de sus servicios y considera la misma calidad ofrecida a sus clientes, cuando sus servicios se van a prestar desde Bucaramanga, en Colombia”.

María Alonso es delegada de CCOO en Atento Toledo. “Hay dos departamentos afectados de forma íntegra, que desaparecerían totalmente en Toledo”, explica la trabajadora. “Esto es algo fatal para los trabajadores. Hablamos de que te mueven de provincia, pero aquí en el centro somos más del 85% mujeres y el 80% con reducciones por guarda legal, con jornadas de 25 o 30 horas semanales. Esto es un sueldo muy precario como para trasladarnos, sin contar el tiempo, y no hablemos de buscar un alquiler”, reflexiona Alonso. Además, señala que en Toledo también hay trabajadoras con una antigüedad muy alta.

“Puede ser que sean 134 personas las que se vayan a la calle, porque muy pocos tenemos la opción de irnos a otro centro”, concluye la sindicalista. Además, Alonso lamenta que el teletrabajo no sea una opción, aunque “por supuesto que se va a proponer en la mesa de negociación”, porque parte del personal trabajaría para BBVA. “Y BBVA no acepta subcontratas con teletrabajo, por lo que sería prácticamente inviable”, remata.

“Nos sentimos engañados”

Fran lleva 17 años trabajando en el centro de Atento en Toledo. Como tantas personas, entró por un trabajo de verano y ya se quedó. La situación es la “comidilla” entre el personal, gente muy inquieta y desesperanzada ante lo que ocurre. “Le entregas los mejores años de tu vida a una empresa que luego hace esto. Nos sentimos engañados”, afirma.

Engañados, porque sienten que realmente lo que la empresa quiere hacer es “evitar un ERE” y no pagarles las indemnizaciones que les corresponderían, tras 17 años. Si no aceptan el traslado, explica, se les despide con una indemnización de 20 días por año trabajado, y las mensualidades se limitan a 10. Pero con un despido procedente, explica Fran, a él le corresponderían 42 días por año trabajado entre 2007 y 2012, y 33 por los doce años entre 2012 y 2024.

Una diferencia sustancial. “La gente está inquieta, yo soy el primer afectado, no sé qué ocurrirá”, explica el trabajador. “Esto es una excusa para no hacer un ERE en condiciones, para no hacer las cosas bien”, lamenta. El hombre apunta que si el personal de Toledo tiene problemas para irse a trabajar a Rivas, menos podrán quienes trabajan desde Lleida o Córdoba. “No nos podemos ir desde Toledo, como para venirse de otras provincias”, asegura.

Le entregas los mejores años de tu vida a una empresa que luego hace esto. Estamos dolidos Fran — Trabajador de Atento Toledo

En la capital castellanomanchega no existen alternativas laborales “reales” para absorber el impacto que supondría que más de 130 personas se vayan al paro, recalca el trabajador. “Nadie puede acoger este volumen de impacto. Todo el mundo siente incertidumbre, la sensación de engaño. Están dolidos con la empresa”, afirma.

El comité de Toledo pide el apoyo de la Junta y el Ayuntamiento

El comité de empresa ha entregado este viernes sendas cartas al presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y al alcalde de la capital regional, Carlos Velázquez, para que “hagan fuerza” y visibilicen su situación, para lo que piden una reunión, también con la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, así como con el concejal de Promoción Económica y Empleo de Toledo, Juan Marín.

“Ellos [Atento] no quieren dar directamente un despido y quieren aplicar una modificación para que las indemnizaciones bajen bastante. Estamos hablando de menos de la mitad del dinero que realmente nos correspondería”, ha argumentado María Pinto, presidenta del comité. No obstante, ha afirmado que también acudirán a los tribunales. “Todo es demandable y lógicamente se va a luchar sobre todo por aquellos afectados que quieren mantener el puesto de trabajo”, ha concluido.

El sindicato CGT ha convocado una huelga de 24 horas para los días 9 y 12 de julio, a la que ya han anunciado que se sumarán desde el centro de Toledo.

Este medio se ha puesto en contacto con Atento para recabar la versión de la empresa, sin recibir respuesta, por ahora.