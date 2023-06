CSIF rechaza el convenio de limpieza firmado en Ciudad Real porque se encuentra por debajo del SMI

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha rechazado el acuerdo suscrito entre CCOO y UGT con las patronales del sector de la limpieza de Ciudad Real (Fecir, Aplel y Aspel) al considerar que la subida salarial del 3%, acordada para 2023 en la provincia, se encuentra por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

El acuerdo, que se ratificará el próximo 18 de julio con la firma del Convenio Provincial de Limpieza de Edificios y Locales de Ciudad Real, se traduce en un incremento salarial del 0% en 2022, del 3% en 2023, 2024 y 2025, así como del 4% para 2026, es decir, de un 13%, lo que a juicio de José Luis Magán, responsable autonómico de CSIF en el sector de Empresa Privada, supone “un empobrecimiento aún mayor” para los más de 4.000 trabajadores de la limpieza que existen actualmente en la provincia.

“Consideramos que este acuerdo sigue estando muy por debajo del SMI, en casi un 4%”, apunta Magán, quien ha matizado que la provincia de Ciudad Real cuenta con unos salarios muy por debajo de la media nacional, por lo que “las subidas planteadas no son suficientes”.

Desde CSIF se propone un incremento desde el 1 de septiembre de 2022 del 3%, del 4% para 2023 y del 4,5% para 2024, así como del 4,5% para 2025. En definitiva, un mínimo de un 16% en cuatro años y no un 13% en cinco años como han firmado los sindicatos de clase con las patronales.

“El acuerdo suscrito en Ciudad Real es el mismo que se ha firmado también en Guadalajara, Cuenca y Toledo, sin tener en cuenta que el salario base en esta provincia se encuentra por debajo del Salario Mínimo Interprofesional, por lo que este convenio no tiene recorrido y puede ser tumbado por la autoridad laboral”, ha señalado el responsable autonómico de CSIF en el sector de Empresa Privada.

Pide a CCOO y UGT que “recapaciten”

Por todo ello, la Central Sindical pide a CCOO y UGT que “recapaciten” y no firmen, el día 18 de julio, un convenio que sigue “empobreciendo” a un colectivo con más de 4.000 trabajadores en la provincia de Ciudad Real.

Por su parte, Rosa Quesada, trabajadora de la empresa de limpieza Soldene y miembro del Comité de empresa de los colegios municipales de Ciudad Real capital, y Paqui López, trabajadora de la empresa de limpieza Clece SA y miembro del Comité de empresa del Hgucr, también han mostrado su rechazo a este acuerdo.

Quesada ha señalado que el año pasado tuvieron varias reuniones en las que les ofrecían un 2% para 2022 y otro 2% para 2023, pero ahora se encuentran “que en estos dos años lo han bajado al 3%”. “Nos parece vergonzoso el convenio que han firmado CCOO y UGT”, ha aseverado, añadiendo que “los que tenemos antigüedad cobramos un poco más, pero las compañeras que entran nuevas están por debajo del Salario Mínimo Interprofesional.

“Luego dicen que si un convenio digno, que si defienden al trabajador. Mucha huelga y muchas manifestaciones, y luego se queda todo en agua de borrajas”, ha protestado. En esta línea, Paqui López ha subrayado que “el convenio a cinco años que han firmado es indignante, el 2022 lo tenemos perdido mientras la inflación no ha parado de subir”. “Es vergonzoso, me parece muy fuerte que CCOO y UGT no defiendan al trabajador, es de juzgado de guardia”, ha apostillado.