El Gobierno de Castilla-La Mancha afirma que trabaja para dispensar “en breve” la píldora del día después de forma gratuita

La portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Esther Padilla, ha afirmado que el Servicio de Salud regional está trabajando junto a la Consejería de Igualdad para comenzar “en breve” a dispensar la píldora del día después de forma gratuita. Así lo afirma, después de que un informe de la Federación de Planificación Familiar señalase a la comunidad autónoma como una de las tres que no cumplen la ley al no dispensar de forma gratuita el anticonceptivo de emergencia. Desde la administración señalan que no había “ninguna razón” para que no se dispensase de forma gratuita, sino que simplemente se está “avanzando poco a poco” en la implantación de la ley.

Padilla ha asegurado que se enviará una instrucción a los servicios de urgencia y a los Puntos de Atención Primaria para su dispensa y que esto se va a implantar “enseguida”. “No se estaba suministrando y se está trabajando para que pueda ser efectivo”, señaló Padilla.

En el informe de la Federación de Planificación Familiar (SEDRA) se señalaban las disparidades que existen entre las comunidades autónomas en cuando al acceso a la anticoncepción, señalando que es una realidad “marcada por la heterogeneidad y las equidades”.

En general, califican la atención en Castilla-La Mancha de “muy mejorable”, y recordaban que esta anticoncepción de urgencia solo se dispensa, hasta ahora, en los servicios de urgencias hospitalarias en el caso de una agresión sexual. “La dispensación gratuita de la anticoncepción de urgencia en espacios accesibles es una medida imprescindible que contribuye a hacer más accesible la anticoncepción, y que la comunidad de Castilla-La Mancha necesita mejorar”, resaltaban desde SEDRA.

El informe también advierte de que en la región “no existen servicios específicos en materia de anticoncepción” y que el Servicio regional de Salud tampoco ha desarrollado “ningún programa en materia de anticoncepción”.