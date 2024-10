“¿Por qué no hiciste nada?”: el debut de Bárbara Mestanza como directora o cómo intentar sanar tras una agresión sexual

Hace diez años, una joven de 25 años acudió a que le hicieran un masaje en un local de Madrid. Un hombre era el encargado de realizar la sesión. La agredió sexualmente. La joven se bloqueó, se fue, no pudo reaccionar, enterró “bajo la alfombra” lo que le pasó y se “disoció” de los hechos. Cinco años después, en 2020, pasó por el mismo sitio de la ciudad, pero ese local ya no existía. Le contó a su pareja lo que le pasó allí. Y la respuesta que recibió fue. “¿Y por qué no hiciste nada?”.

Esta es la historia que la actriz Bárbara Mestanza, de 34 años, mantuvo escondida durante años mientras se abría poco a poco en su interior. Y esa pregunta es la que alumbró un proceso de sanación en 2020 que todavía no ha terminado. Primero lo hizo poniéndose a escribir su historia, después mediante la representación de la impactante obra teatral ‘Sucia’ que ella misma protagoniza y que se estrenó en 2021. Y después con el libro del mismo nombre, publicado hace año y medio.

Ahora, el camino de creación que llegó para “curar” esa herida también ha tomado la forma de una película documental, la primera de la actriz como directora, junto a Marc Pujolar. Acaba de llevarse uno de los premios más importantes del Festival de Cine Independiente de Albacete, Abycine, dentro de sección ‘Abycine Lanza’.

Estos galardones se otorgan a propuestas audiovisuales en elaboración, las denominadas work in progress (WIP). La película documental, cuyo nombre provisional es ‘Filthy. ¿Per què no vas fer res?’ (“Sucia. ¿Por qué no hiciste nada?”) ha obtenido el Premio Filmin de 23.000 euros en concepto de derechos y exhibición. Con ello, el documental se estrenará en esta plataforma española de streaming y también en los cines, una vez terminada. Será previsiblemente a final de año.

La película está en fase de posproducción y ha supuesto todo un revulsivo para el equipo que la ha hecho posible, con Pau Sanclemente como productor. Pero sobre todo lo ha sido para la actriz barcelonesa, que ha decidido dar un paso más allá de la obra de teatro e intentar contestar a la pregunta de su título, pero también ejerciendo como directora, como guionista y como protagonista.

El documental arranca con el testimonio de la propia Mestanza sobre la agresión sexual que sufrió, pero después se ha ido rodando conforme “las cosas iban pasando en la vida real”, es decir, detallando el proceso mediante el cual la actriz decide realizar el film, la “sanación” que ha supuesto, la búsqueda de su presunto agresor y el proceso judicial en el cual se encuentra ahora embarcada.

La actriz cuenta a elDiario.es Castilla-La Mancha que con esta cinta se pregunta “cómo lograr sanar y si es posible hacerlo o es una utopía”. “Esto aparece a raíz de la pregunta de por qué yo no hice nada y al buscar una respuesta, pasa todo lo demás. Empieza siendo una búsqueda a través del arte, y después se transforma en cómo deseo hacer que algo traumático se convierta en algo útil”.

Porque el análisis que realiza del proceso vivido durante los últimos diez años la enfrenta a sí misma pero también a la relación con su agresor. “Él conquistó mi cuerpo, lo hizo suyo, y esto ha sido una reconquista de mi cuerpo para mí. El buscar la respuesta a la pregunta del título es un camino hacia mí misma, hacia volver a sentirme mía. Aunque me siento muy sanada, me sigue doliendo, sobre todo conforme avanza la parte judicial. Pero, en general, mi relación con esta herida particular también ha ido evolucionando”.

Cuenta Mestanza que el hecho de que el documental fusione diferentes herramientas, que combinan el proceso judicial con su propio estado emocional, también lo convierten en “una especie de thriller”. Pero lo que tiene claro que “no es una típica película sobre un abuso”.

“Esto es para entender por qué no nos levantamos de esas camillas y sobre todo para mostrar la realidad de un cuerpo abusado, más allá del morbo. Mostrar la realidad del proceso judicial con todo lo que cuesta, y con todos los altibajos, y cómo es atravesar todo eso. Es una búsqueda de justicia legal y moral”, destaca.

Realiza la actriz y directora en este punto una reflexión sobre la acción de jueces, abogados y fiscales. “Yo sé que fui agredida, pero es la justicia la que luego delimita que a lo mejor fue un abuso. Te delimita cuál va a ser tu sanación. Dependes de algo externo y está en sus manos. Por eso al final me doy cuenta de que mi sanación no puede estar en manos de nadie que no sea yo. No puedo depender de que mi agresor me pida perdón ni de que otro tercero decida si va o no a la cárcel”.

Yo quería responder a la pregunta de por qué no hice nada, y me he dado cuenta de que a través de esa búsqueda, he sanado

Este proceso no es nuevo. Ya lo aprendió cuando estrenó en 2021 la obra de teatro 'Sucia'. “Me di cuenta de que tenía que hacer algo. En mi caso, lo creativo es mi herramienta para hablar de ello. Pero intentar sanar no fue mi voluntad. Yo quería responder a la pregunta de por qué no hice nada, y me he dado cuenta de que a través de esa búsqueda, he ido sanando. No lo esperaba. No esperaba nada de mí. Pero esa sensación, esa herida, evolucionó gracias al proceso creativo, legal y personal. Ha sido una revolución absoluta”.

Pero debido a que sigue representando la obra y a que ahora se embarca en el próximo estreno del documental, quiere cuidarse más que nunca. “Para mí es un riesgo estar continuamente abriendo y cerrando. Cuando ensayo a veces no puedo seguir el orden y no quiero entrar en mi propia revictimización”.

“Cada día que tengo función, la hago desde cómo me siento en el presente, en ese momento. La hago como actriz, porque, aunque estoy reproduciendo algo de mi vida, hay una construcción y pongo más que nunca sobre la mesa mis herramientas de interpretación. Es reproducir lo que te afecta sin que te afecte, es pura artesanía, es puro oficio. Lo fácil sería disociar y actuar, pero no es así como lo hago”, detalla.

Al final de cada representación teatral, ella suele acercarse a alguna espectadora. Intuye que puede haberle pasado algo similar al ser mujer (“ahí están los datos”) y le pregunta qué ha hecho durante ese tiempo para sobrevivir. “Y sea lo que sea, esa manera es válida. No hay que hacer una película o una obra, o escribir un libro. Cada manera de hacer frente a un abuso o a una agresión es válida, incluso disociar. Todas están bien. No podemos culpar a nuestro cuerpo de algo que hace para sobrevivir”.

Ahora, con el documental, se abre otro proceso, además en un momento en que el juicio contra su agresor, afirma, es inminente. “Es otra fase, pero es la mejor, porque es hacer lo mismo pero con mucho menos coste personal. No voy a tener que reproducirlo una y otra vez, pero voy a poder llegar a más gente, para generar la máxima mejora y dar la máxima ayuda posible”.

El impuso de Abycine

Bárbara Mestanza está muy agradecida por el apoyo de Abycine, un evento audiovisual que lleva 24 años estrenando películas y generando espacios de reflexión sobre las nuevas tendencias, tanto temáticas como estilísticas, del cine en la actualidad.

El festival se desarrolla en distintos emplazamientos de la ciudad de Albacete, desde salas de proyección, teatros y centros culturales de referencia, hasta salas de conciertos u otras dependencias históricas para desarrollar el mercado audiovisual independiente.

Para el equipo del documental ‘Filthy. ¿Per què no vas fer res?’ ha supuesto todo un empuje que ahora quiere llegar al mayor número de salas posibles, además de su estreno en Filmin. “Sabemos que es difícil, pero después de todo el proceso, tenemos que intentar que llegue a todas partes. Ahora podemos terminar todo lo que queda. Terminar la película y seguir sanando”, concluye la actriz y directora.