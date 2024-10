La Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social de Castilla-La Mancha (EAPN-CLM) ha presentado este jueves el 'XIV Informe El Estado de Pobreza: Seguimiento de los Indicadores de la Agenda 2030 UE (2015-2023)', que ofrece una radiografía actualizada del impacto de la pobreza y la exclusión social en España y en Castilla-La Mancha. Entre sus datos más relevantes: la pobreza afecta a uno de cada tres niños, niñas y adolescentes de Castilla-La Mancha.

La presentación, que se produce en el marco de la conmemoración del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, la ha conducido Mar González, presidenta de EAPN CLM; Irene Sergio, responsable del área de investigación de la organización; y Raúl del Viso, gerente de la red.

En 2023, la tasa de pobreza y/o exclusión social (AROPE) de Castilla-La Mancha fue del 31,7%, lo que supone un ligero incremento de 0,1 puntos con respecto al año anterior. En términos absolutos, más de 660.000 personas están en riesgo de pobreza y/o exclusión social en Castilla-La Mancha (10.000 más que en 2022). De esta forma, la región se mantiene entre las cuatro comunidades con mayor riesgo de pobreza, junto a Extremadura, Canarias y Andalucía.

Por género, la tasa del indicador compuesto AROPE masculina subió 1 punto, alcanzando el 30,8%, el nivel más alto en cinco años, mientras que la tasa femenina disminuyó 0,6 puntos hasta el 32,7%. Ambos cambios reducen la distancia de las tasas AROPE de hombres y de mujeres a 1,9 puntos.

En cuanto a la edad, la población infantil es la más afectada, con un 37,1 % en riesgo de pobreza y/o exclusión social, aunque mejora 1,8 puntos respecto al año pasado. En los mayores de 65 años y el grupo de 18 a 64 años, se observaron ligeros aumentos de 0,3 y 0,6 puntos, respectivamente.

En términos territoriales, persiste la diferencia entre zonas rurales y urbanas: 36,8 % en áreas rurales y 29,1% en las urbanas, con ligeros aumentos en ambas.

La pobreza severa ha aumentado de forma “alarmante”, pasando del 8,7% en 2022 al 10,4 % en 2023, situando a la región como la tercera más afectada de España, por detrás de Andalucía y Comunitat Valenciana. Este año la pobreza no se ha extendido, pero sí ha aumentado su intensidad, ya que pese a que la tasa de pobreza en Castilla-La Mancha se reduce 0,6 puntos (25,5%), el indicador de pobreza severa crece 1,7 puntos respecto al año pasado (hasta alcanzar el 10,4%)

En este sentido, la privación material social severa en la comunidad autónoma alcanza el 8,5%, lo que supone 0,8 puntos menos que el año anterior.

Carencia, vivienda, empleo y renta

Algunos ítems de carencia destacados indican que disminuye del 14,5% al 13,1% el porcentaje de personas que cuenta con retrasos en pago de gastos relacionados con la vivienda principal; aumentan del 19,8% al 21,4% las personas que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada durante los meses de invierno; aumentan del 36,7% al 37,4% las personas que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos; disminuye del 7,2% al 5,1% el porcentaje de personas que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días; y sube del 12,8% al 14% el número de personas que no puede participar regularmente en actividades de ocio.

En cuanto a la vivienda, sigue siendo un “factor de vulnerabilidad”. De media, los hogares castellanomanchegos destinan un 17,2% de sus ingresos a la vivienda, pero entre la población pobre este porcentaje asciende a 30,6%.

Se trata de una partida de gasto del hogar “prácticamente ineludible” que “absorbe buena parte de sus ingresos y que, por tanto, determina qué parte de la renta disponible puede dedicarse a satisfacer el resto de las necesidades básicas del hogar”, destaca EAPN.

Otros datos del informe desvelan que el 6, % de la población menor de 65 años vive en hogares con baja intensidad laboral, lo que supone una mejora de 0,9 puntos respecto a 2022. Pero la renta media en Castilla-La Mancha es de 11.913 euros por persona (crece 875 euros), la cuarta más baja de todas las regiones, solo por encima de Extremadura, Murcia y Andalucía.

Finalmente, EAPN destaca que el 51,8% de la población tiene dificultades para llegar a fin de mes y que si no hubiera transferencias del Estado en Castilla-La Mancha, en 2023 la situación de pobreza se ampliaría a más de dos de cada cinco personas (46,9%).