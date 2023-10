Cuando la propiedad privada usurpa caminos públicos con rifles de por medio: “¿Se cree usted John Wayne o qué?”

Era cerca de la medianoche del 15 de septiembre de 2023. Una pareja y una tercera persona se disponen a desplazarse hasta el paraje en las inmediaciones de Solana del Pino (Ciudad Real) para escuchar la berrea, un fenómeno habitual en esta época del año entre los ciervos que pueblan la provincia.

Transitaban por un camino público que une esa población con Cabezarrubias del Puerto cuando se toparon con unas enormes puertas bloqueando el acceso. Tras ellas, un guarda impidiendo el paso y una situación tensa - con un disparo al aire incluido- que ha terminado en una denuncia ante la Guardia Civil y la posibilidad de que el caso acabe en el juzgado.

Un vídeo recogió el momento y ha servido como base para la denuncia. Este medio ha podido acceder al audio del incidente.

“Esta puerta está en un camino público”, señala uno de los excursionistas. “No lo sé”, responde el guarda. “¿Me autoriza usted para pasar a finca para ver la berrea?”, preguntaban. “No”. Es a partir de ese momento cuando el guarda regresa al interior de la finca tras la puerta, se escucha un portazo, el ambiente se enrarece y se escucha un tiro al aire.

“¡Hay una mujer embarazada!”, grita una de las personas ante las puertas que anuncia su intención de acudir al cuartel de la Guardia Civil. “¿Pero usted quien se cree que es? ¿John Wayne o qué?”, le dice al guarda del lugar.

Dos días después la pareja interpuso una denuncia ante la Guardia Civil en la localidad de Hinojosas de Calatrava a la que ha tenido acceso elDiarioclm.es y en la que se relatan los hechos. Explican que “temieron por su vida” y también por la del feto, ya que la mujer estaba embarazada de 27 semanas en ese momento.

La Guardia Civil visionó el vídeo que grabaron los excursionistas y a la denuncia se acompañaron sendos partes de lesiones emitidos por el Centro de Salud de la localidad. En estos documentos se reflejan las presuntas “amenazas e intimidación mediante disparos de rifle”.

“Viene muy nervioso y asustado”, dice el informe médico sobre el paciente masculino del que consta en el documento que tiene antecedentes de problemas cardiacos y al que se suma otro de la mujer embarazada.

Una sentencia que obliga a quitar las puertas, sin ejecutar desde 2014

Lo cierto es que las puertas que provocaron este incidente llevan allí décadas y todos lo saben en esta despoblada parte de la provincia de Ciudad Real. “En la temporada de caza los dueños de este tipo de fincas no quieren que la gente transite por ellas, absolutamente nadie”, relata uno de los excursionistas que se vieron envueltos en este incidente. “Para llegar hasta la zona de la berrea tenemos que atravesar la finca de El Manzano, la de El Madroñal y luego la de Piedras Blancas, hasta llegar a un paraje muy bonito. Las puertas llevan allí al menos desde 2004”.

En el año 2008 el Pleno del Ayuntamiento de Solana del Pino ordenaba la “inmediata apertura” de la puerta de la entonces llamada finca El Juanar (hoy se llama El Madroñal) por estar situado en un camino municipal público.

La empresa propietaria de la finca, la madrileña Promociones Inmobiliarias Capital 7 SL interpuso un recurso ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Ciudad Real, negándose a hacerlo. Los tribunales dieron la razón al Ayuntamiento dos veces. La primera en sentencia de 14 de junio de 2011 en la que se desestimaba el recurso, aunque abrió la posibilidad de recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha (TSJCLM) y la empresa así lo hizo.

Una nueva sentencia, en este caso del alto tribunal castellanomanchego, volvió a tumbar en 2014 el recurso de la empresa propietaria de la finca y le impuso las costas del proceso. Fue el mismo año en el que Ecologistas en Acción denunciaba que numerosos caminos públicos en España estaban siendo “expoliados”.

Pese a todo las puertas siguen ahí. Hoy la finca se llama El Madroñal y el nuevo propietario tampoco ha ejecutado la sentencia. “He contactado con el actual dueño [del que no ofrece detalles] y está por la labor de arreglar el problema. Hay que solucionarlo, lógicamente. Como ayuntamiento no podemos no acatar una sentencia dictada por un juez”, explica la alcaldesa de Solana del Pino, la socialista Josefa Poyatos.

La edil dice apostar por “el diálogo” y “las buenas formas” a la hora de buscar “una solución intermedia” que permita “no perjudicarnos a nosotros ni al actual dueño porque no tiene nada que ver con lo anterior. En eso estamos, a ver si llegamos a un acuerdo”.

Sobre el incidente vivido por los tres excursionistas -uno de ellos es concejal en el Ayuntamiento- cree que “quizá todo fue producto del miedo y sin otra intención, pero es una opinión personal”. Sin embargo, la alcaldesa reconoce, en declaraciones a elDiarioclm.es, que la ocupación de los caminos públicos es algo habitual que limita las posibilidades de crecimiento económico del municipio, más allá de los ingresos que se generan vinculados a la caza.

En Solana del Pino quieren apostar por el turismo. Tienen potencial, pero para eso los caminos deben estar abiertos. La propia finca El Madroñal es el lugar de paso obligado para rutas ciclo-turísticas en la zona. Lo habitual es que los deportistas llamen al telefonillo de la puerta para lograr franquearla.

“Es una puerta ilegal”, insiste el vecino del pueblo que ha interpuesto la denuncia a quien el argumento de la alcaldesa no convence después de tanto tiempo con sentencia firme sin ejecutar. “Llevan nueve años mareando la perdiz”, dice, y no descarta una denuncia ante los juzgados de Puertollano.

“En la zona los ayuntamientos siempre han tenido mucho miedo a estos terratenientes y no sé por qué. Antes la gente del pueblo participaba durante la temporada de caza, pero ahora todo se trae de fuera, hasta el catering. En los puestos de caza se hacen muchos negocios. Viene todo tipo de gente pero se ha generado una pobreza brutal. No hay trabajo pero los alcaldes siguen creyendo que la caza va a salvar a los pueblos”. Dice haberlo vivido en primera persona cuando se dedicó a la ganadería en extensivo en la zona que tuvo que abandonar por diversos problemas con los propietarios de estas fincas.

“Es imposible saber cuántos caminos públicos están cerrados”

Jaqueline Gómez Navarro es coordinadora de WWF España en Guadalajara y forma parte de la Plataforma Ibérica de Caminos Públicos (PICP). Junto con Ecologistas en Acción forman parte de un grupo de trabajo en esta provincia sobre vías pecuarias y caminos públicos y lo tiene claro: “Caminos cerrados hay muchos pero es imposible saber cuántos y cuáles porque entre otras cosas muchos ayuntamientos no tienen un inventario de caminos públicos. Algunos ni siquiera están en el Registro de la Propiedad. Intentamos recabar información pero es complicado”, explica y apela también a la “movilización ciudadana” para conseguir que los caminos públicos no sean ocupados.

“Saber si un coto de caza ocupa caminos públicos requiere tiempo y recursos que no tenemos”, reconoce, aunque en el caso de la provincia de Guadalajara han remitido una propuesta a la Diputación Provincial para que ayude a los municipios a elaborar estos inventarios. La alcaldesa de Solana del Pino dice que se trabaja en el mismo sentido en Ciudad Real.

