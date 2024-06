El seguro se niega a atender las roturas de menisco, de nariz y otras lesiones de al menos nueve futbolistas de Guadalajara

Juan acaba de terminar su carrera universitaria de Educación Física y quiere optar a una plaza de profesor el próximo año. Mientras, ha estado dando clases de fútbol infantil y jugando en el club de la Academia Albiceleste de Guadalajara. Durante un partido a principios de marzo, un balonazo le lesionó una rodilla. Acudió a la Clínica Sanz Vázquez de la ciudad, concertada son aseguradora ASISA, donde se negaron a cubrirle el coste de la realización de una resonancia magnética y el posterior tratamiento. Tuvo que hacer frente a los gastos y finalmente se le diagnosticó una rotura de menisco. Ahora se encuentra “en el limbo” para poder operarse.

Es uno de los nueve casos de jugadores de fútbol de ocho clubes de Guadalajara que han denunciado un “abandono” similar por parte del seguro médico que la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha tiene contratado con ASISA.

Esta aseguradora “está jugando con nuestra salud”, apuntan. Y por ello van a concentrarse frente a las puertas de esta empresa en Guadalajara este jueves, día 27 de junio. A la protesta asistirán algunos jugadores (otros trabajan o estudian y no podrán estar allí), directivos de algunos equipos de fútbol y compañeros de sus clubes.

En el caso de Juan, tras sufrir su lesión, fue directamente a las urgencias de la clínica concertada con la aseguradora, pero no le citaron hasta el día siguiente para las pruebas, y cuando acudió, el médico se limitó a informarle de que el seguro no cubría la resonancia magnética que requería su lesión.

Reclamó a la aseguradora vía correo electrónico. “Ni siquiera me respondió una persona, fue un email automático que te dice que tu lesión no se deriva de un accidente deportivo, el mismo mensaje que le ponen a todo el mundo. No hay otra forma de contactar con ellos y tardan un mínimo de cinco días en contestar. Da igual lo que te pidan. Yo tengo un vídeo en el que sale mi lesión, tengo el acta del árbitro, tengo el parte de lesiones... y nada sirve para nada”, relata.

Estoy un limbo del que no sé cómo salir

“Yo esto me lo he hecho jugando al fútbol y es ASISA quien tiene que solucionarlo. Llevo cinco meses con la rodilla rota. Si en la sanidad pública no puedo hacerlo y el seguro no lo cubre, estoy en un limbo del que no sé cómo salir. En mi caso tengo la suerte de poder sufragar el gasto de la resonancia, pero hay otros jugadores que no pueden. Son decenas de casos en realidad. Y es todo un laberinto a la hora de reclamar. Jugamos porque nos gusta y esto te quita las ganas y la ilusión de todo”, lamenta.

Juan no ha vuelto a jugar al fútbol y, efectivamente, no es el único caso. Al menos nueve jugadores quieren que la aseguradora atienda las lesiones que han sufrido a lo largo de la temporada. Una de ellas es la rotura de menisco de Juan, pero también ha habido rotura de ligamentos, talón, peroné, tibias y en uno de ellos del tabique nasal.

Este último es el caso de Pepe, portero del CD Fútbol Sala Pozo de Guadalajara, con la nariz rota desde el mes de febrero. El día 24 de ese mes disputaba un partido federado cuando recibió un rodillazo en la nariz. Comenzó a sangrar, se suspendió el partido y acudió a la misma clínica Sanz Vázquez de Guadalajara.

“Me atendieron muy bien, me hicieron una radiografía y me dieron cinco puntos de sutura. Pero al día siguiente empecé a respirar mal. Me dijeron que era por la inflamación. Después de hacerme todas las curas, a los ocho días me quitaron los puntos pero yo seguía respirando mal. A los 15 días volví a la clínica, pero ya al especialista, quien dio la orden de operación quirúrgica”.

Su sorpresa llegó cuando en la recepción de la clínica, con su orden de operación en la mano, le remitieron a la sede ASISA, donde le dijeron que no “no tenían nada que ver con el tema” y que consultara a la Federación de Fútbol. Aquí le remitieron de nuevo a la aseguradora.

“A partir de ahí comenzó un cruce de escritos y alegaciones donde aporté toda la documentación, hasta un DVD de la radiografía y el acta del árbitro. A las tres semanas, la aseguradora le contestó al entrenador que mi lesión había prescrito porque solo se hacen cargo de operaciones como máximo ocho días después de la lesión. ¿Pero eso cómo puede ser si a los ocho días ni siquiera me habían quitado los puntos?”, se pregunta.

Pepe acudió a su médico de cabecera, por la Seguridad Social, para que documentara que no había historia clínica en la sanidad pública sobre su lesión, es decir, que el seguro cubrió las primeras curas. Pero de momento no ha servido para nada porque ASISA se aferra a que ha prescrito el plazo y también a la posibilidad de que no se rompiera la nariz jugando al fútbol porque continuaba “haciendo su vida”.

Eso lo considera “indignante” porque afirma que no le ha quedado más remedio que seguir trabajando (es montador de muebles de cocina), aunque “lo estoy pasando muy mal, no trabajo bien y duermo muy mal”. “Esa operación me la tiene que hacer Asisa porque yo no puedo pagar la sanidad privada, no tengo recursos y en la sanidad pública no pueden hacerlo porque no hay historia clínica”.

De la “desprotección” al “nulo apoyo” de la Federación de Fútbol

Estos jugadores se han unido a otros para, ante la oposición de la dirección médica de ASISA a realizarles las pruebas o intervenciones médicas prescritas por el traumatólogo de esta compañía y tras infructuosas gestiones, hacer pública su situación y denunciar la “desprotección” que sufren.

Detallan que se trata de lesiones que han sucedido durante la práctica deportiva, ya sea en entrenamientos o durante partidos oficiales y en todos ellos la respuesta de la compañía aseguradora ha sido que dichas lesiones “no derivan de accidente deportivo”.

Los jugadores cuentan con sus partes de lesiones, actas arbitrales de los partidos y partes médicos correspondientes que reflejan lo ocurrido y no comprenden la postura de ASISA ni el “nulo” apoyo de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha, que es quien contrata los seguros para los clubes con esta compañía.

“No vamos a renunciar a la cobertura médica que nos corresponde, al disponer nuestros clubes deportivos de un seguro en regla. Queremos una solución, tras haber haber padecido las consecuencias de nuestras lesiones en la vida diaria”.

ASISA está analizando los casos

Por su parte, ASISA, a raíz de esta denuncia y de la manifestación de los futbolistas prevista para este jueves en su sede Guadalajara, ha explicado a elDiarioclm.es que está trabajando con la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha para “garantizar que todas las acciones” realizadas por la aseguradora “han sido adecuadas” y “conformes a la póliza y a los estándares de servicio”.

Las mismas fuentes agregan que están estudiando los casos que tienen localizados, pero por respeto a la confidencialidad de los asegurados y pacientes, no pueden prooporcionar detalles adicionales sobre el caso.

Sí subrayan que la aseguradora está revisando que no se hayan producido incumplimientos de la póliza suscrita con la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha. Precisamente, la federación no ha contestado a la petición de información realizada por este periódico.