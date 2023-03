Silvia, Alicia, Verónica y Ángela: microrrelatos audiovisuales sobre mujeres con Síndrome de Down

Valdepeñas (Ciudad Real) ha acogido el acto de presentación del cortometraje ‘Las mujeres con Síndrome de Down cuentan y nos relatan’, que ha desarrollado la Federación Down Castilla-La Mancha con motivo de la conmemoración este martes, 21 de marzo, del Día Mundial de esta discapacidad.

El acto ha tenido lugar en el Centro Cultural La Confianza donde se ha proyectado el vídeo en el que, a través de microrrelatos audiovisuales, Silvia, Alicia, verónica y Ángela cuentan sus historias de vida, sueños, logros y capítulos de superación personal:

“Es obvio que ser mujer y tener Síndrome de Down conduce a una doble discriminación”, ha destacado el alcalde de Valdepeñas, Jesús Martín, que ha asistido a la presentación de este documental.

“Sería estupendo que hubiéramos alcanzado un grado de madurez para no tener que celebrar estos días, ni hacer esfuerzos para poner en valor lo que tiene valor per se, que es que lo seres humanos somos seres humanos, sin más. Y todos los seres humanos tenemos nuestras carencias de capacidades, unas se visualizan más que otras, y que el que se crea un ser absoluto ya empieza a ser el primer discriminado porque no lo es”, ha resaltado.

En este día previo a la conmemoración, el director general de Discapacidad, Javier Pérez, ha remarcado que “la vida no va de género ni de cromosomas” y ha destacado el avance de la sociedad en este aspecto.

“Yo creo que en esta tierra, la atención a la discapacidad y la atención a los derechos de la mujer está en su mejor momento y es gracias a muchas cosas, entre ellas a las administraciones como el Ayuntamiento de Valdepeñas, que cuenta con una de las mejores redes de servicios sociales básicos y especializados de toda la región, y eso dice mucho de su alcalde y de trabajar por aquellos que más necesitan ayuda”, ha manifestado.

Por su parte José Julián García, Presidente de la Federación Down Castilla-La Mancha, recordaba que el lema de este año es #NoSomosUnEstereotipo, por lo que ha apuntado que la sociedad ha marginado a numerosos colectivos por estereotipos y prejuicios, y en este sentido animaba a “derribar barreras mentales”.

El cortometraje ‘Las mujeres con síndrome de Down cuentan y nos relatan’ ha sido subvencionado por el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha y tiene como objetivo promover la igualdad de género y la creación de referentes mujeres con discapacidad intelectual.