UGT interpone denuncia contra Puy du Fou por incumplimiento del registro horario y del Estatuto de los Trabajadores

FeSMC UGT en Castilla-La Mancha ha interpuesto un conflicto colectivo y una denuncia ante la Inspección de Trabajo contra Puy du Fou por “incumplimiento” de la ley sobre el registro horario. El sindicato ya denunció “abusos laborales” el pasado verano durante una visita al parque toledano por parte del secretario general Pepe Álvarez.

Ahora el sindicato también denuncia a la empresa por vulneración del artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores. Asegura que “obliga” a sus 800 trabajadores y trabajadoras a cogerse vacaciones cuando no hay trabajo. “Dicho artículo deja muy claro que las personas trabajadoras conservarásn su salario si no prestan servicio por causa imputable al empresario, y no al trabajador”m subraya UGT. En la mayoría de las ocasiones, explica, “la dirección del parque temático manda a casa a los trabajadores y trabajadoras obligándoles a cogerse esos días de vacaciones cuando tienen que suspender la apertura del parque por razones que nada tienen que ver con estas personas trabajadoras”.

En el caso del registro horario, la ley establece la obligatoriedad de las empresas de poner a disposición de todos los trabajadores y trabajadoras un sistema de fichaje para que quede constancia de las horas trabajadas. La normativa responde a la necesidad de abordar el cumplimiento de los horarios de trabajo, a partir del control de la jornada laboral, excluyendo cualquier posibilidad de fraude. “Muchas empresas siguen sin cumplir la ley, como es el caso del parque temático Puy du Fou”, inciden.

FeSMC UGT CLM exige que la empresa cumpla “de una vez por todas la ley”, que los 800 trabajadores y trabajadoras del parque temático cobren la totalidad de las horas que están en el centro de trabajo. Y es que, asegura el sindicato, en muchas ocasiones les obligan a permanecer más horas de las que les corresponden, con jornadas de trabajo “irregulares y multitud de horas extras que no cobran”, tal y como ha explicado la secretaria general de FeSMC UGT CLM, Ana González.

“Desde UGT ya solicitamos a la dirección del parque Puy du Fou que abriese una mesa de negociación en la que se aborden cuestiones fundamentales para los trabajadores y las trabajadoras del parque, y tendimos nuestra mano para avanzar en la mejora de los derechos de estos 800 trabajadores y trabajadoras. Pero lamentablemente, la situación no ha mejorado. Y hay aspectos tan importantes como ese registro horario -que recordamos es de obligado cumplimiento- que sigue sin solventarse. Así como la vulneración del artículo 30 del Estatuto de los Trabajadores. Desde UGT tomaremos las medidas que sean necesarias para los derechos de estos trabajadores y trabajadoras no se vean vulnerados”.

Este medio ha solicitado la versión por parte de la empresa, sin que de momento se haya pronunciado.