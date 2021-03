VÍDEO | Un diputado del PP asegura que en las "crisis no hay género" y que en el deporte y la cultura "no hay brecha de género"

"Ustedes hoy no han dado ninguna esperanza al sector del deporte y la cultura. Se han encasillado en sus tópicos, actuaciones y han hablado de programas y de que están eliminando la brecha de género. En las crisis no hay género se está llevando por igual a empresas de hombres y mujeres. Aquí no hay brecha de género, no procede hablar de esa cuestión". Son palabras del diputado Miguel Ángel Rodríguez, del PP, en un debate sobre el deporte y la cultura en tiempos de pandemia, en el que los tres partidos de la cámara se enfrentaron.

De hecho, la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha pedido al presidente del PP, Paco Núñez, que deje de hacer "demagogia partidista" y recordó que "Castilla-La Mancha no es Madrid". Fue en respuesta a una intervención en pleno del presidente del PP regional, Paco Núñez, que propuso crear una mesa regional por la cultura. "No es tan difícil. Lo ha hecho la Comunidad de Madrid y Ayuso, por eso ahora la quieren quitar, porque está demostrando que puede dinamizar la actividad económica a través de la cultura y el deporte y eso deja en cuestión su planteamiento de cerrar la cultura y el deporte como hace Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha".