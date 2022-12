Un año desde el tuit que rompió el Gobierno de Castilla y León para dejar entrar a la extrema derecha

Un tuit puso fin a un pacto de gobierno entre PP y Ciudadanos en Castilla y León hace un año. El 20 de diciembre de 2021, después de meses negando esa posibilidad, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco anunciaba en twitter que 'remodelaba' su Gobierno, disolvía las Cortes de Castilla y León y adelantaba las elecciones autonómicas al 13 de febrero de 2022. Los cuatro consejeros de Ciudadanos, incluido el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, se enteraron antes por el tuit que por la carta en la que se les notificaba su destitución.

Hoy, 20 de diciembre, acabo de remodelar mi Gobierno, con posterioridad he firmado el Decreto de disolución de las Cortes de Castilla y León y la convocatoria anticipada de Elecciones Autonómicas en Castilla y León para el día 13 de febrero de 2022 — Alfonso F. Mañueco (@alferma1) December 20, 2021

Contaba Mañueco con conseguir la mayoría absoluta o al menos con necesitar tan sólo el apoyo de Vox, que en ese momento contaba con una sola diputada autonómica. Las elecciones de 2019 fueron un fracaso para el PP de Castilla y León. Ganó el PSOE (35 escaños), pero gobernó el PP (29) gracias a Ciudadanos (12) con los que alcanzó la mayoría. Los resultados del 13F no fueron mejores, de hecho, el Partido Popular cosechó el peor resultado de su historia en la Comunidad. El PP ganó, pero con menos votos que en 2019. Con 31 escaños y 29 de los socialistas, se negó a pactar con la segunda fuerza más votada para hacerlo con la tercera. Dos días después de esas elecciones, Mañueco aseguraba que formaría “Un Gobierno en solitario y de una sola voz” y desechaba una coalición con Vox. “Tengo la capacidad, la decisión y la firmeza para encabezar precisamente ese proceso, para alcanzar un acuerdo de Gobierno eficaz y estable”, aseguraba. “¿Qué es un Gobierno fuerte? ¿Uno de coalición como el que tiene Sánchez en España, débil y fracturado? Eso no lo quiero”, declaraba. La bravuconería no le duró ni un mes.

Vox obtuvo 13 escaños que le sirvieron no sólo para entrar por primera vez en un gobierno autonómico, sino para someter al PP. Desde que se firmó el pacto Vox cuenta con la presidencia del Parlamento, con la vicepresidencia, en manos de Juan García-Gallardo, que no quiso dirigir ninguna de las tres consejerías que exigió Santiago Abascal: Empleo, Agricultura y Cultura.

Igea de vicepresidente a único diputado autonómico de Ciudadanos: “Todo son luces rojas”

Los resultados, cuando no se ha cumplido un año del pacto, no son precisamente satisfactorios, tal y como explica Francisco Igea, el único superviviente de Ciudadanos que pasó de ser vicepresidente a integrarse en el Grupo Mixto con Podemos y Por Ávila, mientras sigue trabajando como médico digestivo en el Hospital Rio Carrión de Palencia. “La Comunidad está claramente peor, no sólo por el ambiente político, también en regeneración, el código de altos cargos -que desde ahora pueden recibir regalos-, transparencia, o relaciones con la prensa”, enumera. Para Igea, “el grado de deterioro es notable” y los números “cantan”. Como ejemplos, cita el incremento de un 30% en las listas de espera de Sanidad o el exceso de mortalidad que “lidera” Castilla y León con un incremento del 140% respecto a 2021 y que Mañueco “no explica”. Además, desde que se formó el nuevo gobierno “más de 30 altos cargos” han abandonado la Consejería de Sanidad. Tampoco en empleo, consejería de Vox, está Castilla y León para presumir, según el procurador de Ciudadanos. “Hemos pasado de ser los segundos con mejores datos a ser los peores, y la confianza empresarial también baja más en Castilla y León que en el resto de comunidades, todo son luces rojas”, añade. En Cultura, consejería también en manos del partido de extrema derecha, “quitando la tauromaquia”, tampoco se ha hecho gran cosa. “Sí , sí, puede que yo esté enfadadísimo, pero ahí están los números, y son un desastre, son una pesadilla”, argumenta. Para el futuro próximo, dice Igea, “hay que ir tomando decisiones, porque este es precio de la ambición de una persona, de la ambición de Mañueco, y es la Comunidad la que está pagando un precio altísimo”.

Tudanca (PSOE): “La situación es dramática”

“Un año después, tenemos el primer gobierno con la extrema derecha, tenemos un gobierno que ataca los derechos y las libertades, hay un deterioro institucional sin precedentes, se ha, prácticamente, finiquitado el diálogo social, una de las mejores herramientas que teníamos para la paz social y el crecimiento económico y de los derechos sociales, ha empeorado la sanidad y ha empeorado tremendamente la economía, con una deriva que nos hace estar en los peores puestos del crecimiento en empleo y con la inflación más alta o la pérdida de población más alta de España”, recuerda el líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca. Para él, la situación es “dramática” teniendo en cuenta los retos que hay que afrontar para el futuro. Pero la “buena noticia” es que “la sociedad de Castilla y León está reaccionando y está siendo capaz de plantar cara a este gobierno”.

Luis Mariano Santos (UPL): “El PP de Mañueco hace menos malo al PP de Juan Vicente Herrera”

Para Unión del Pueblo Leonés (UPL) que pasó de un diputado a tres en las pasadas elecciones, “Castilla y León no ha cambiado demasiado”. Según el líder del partido, Luis Mariano Santos, esto se debe “entre otras cosas” a que “el gobierno sigue estando en manos de quienes durante 35 años han gobernado una Comunidad que se ha desarrollado con grandes desequilibrios”. Lo que ha cambiado, según Santos, es “cómo se trasmiten los mensajes políticos polarizados por un partido como Vox o cómo se debate políticamente” con un ambiente “bastante agrio” y “donde las formas adquieren, por desgracia, más importancia que el fondo”. Y saca otra conclusión y es que “la forma de gobernar del PP que lidera Mañueco hace menos malo al que lideraba Herrera”.

Pablo Fernández (Podemos): “El pacto con un partido homófobo, racista y machista provoca una situación insostenible”

El líder de Podemos, Pablo Fernandez, afirma que Castilla y León ha cambiado a “mucho peor” después de que Mañueco rompiese el pacto de gobierno con Ciudadanos, y ello a pesar de que según él ya había un Ejecutivo “propiciando políticas absolutamente nefastas”. “Con la entrada de la ultraderecha esas políticas se han agudizado, se han agravado y se ha ahondado en lo peor de las políticas del Partido Popular”. Para Fernández se ha producido una involución en derechos y libertades, muy especialmente de las mujeres y de las personas migrantes. “Hoy estamos peor que hace un año, con recortes en derechos y libertades, con la destrucción del diálogo social, con un clima de crispación absolutamente irrespirable debido a la irrupción de la ultraderecha en el Gobierno”, dice. Destaca además el pacto con un partido “homófobo, racista, machista y clasista” que ha provocado que la situación en Castilla y León sea insostenible y gravísima“.

Pedro Pascual (Por Ávila): “Están más preocupados por los votos que por los ciudadanos”

Pedro Pascual, de Por Ávila, se ha referido a un periodo de “más incertidumbre y con políticas muy marcadas ideológicamente” que apenas tienen en cuenta los intereses de los ciudadanos. “Están más preocupados por los votos y por los líderes a nivel nacional y olvidan los problemas de nuestra autonomía especialmente en provincias pequeñas como la nuestra”, lamenta.

ElDiario.es contactó con todos los grupos parlamentarios que tenían representación en las Cortes hace un año. Vox rechazó hacer declaraciones y el Partido Popular no respondió.