Casado y el PP se aferran a la polémica ganadera como puntal de la batalla electoral en Castilla y León

El PP mantiene su apuesta por usar como argumento electoral la polémica sobre las palabras del ministro Alberto Garzón sobre la ganadería, que inició el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, con un tuit con declaraciones recortadas sobre las macrogranjas.

Pablo Casado ha reiterado este domingo en León, en el cierre del congreso autonómico del PP que aprobó apostar por la ganadería extensiva, su petición de dimisión o cese del titular de Consumo: "Exigimos el cese inmediato del ministro de Consumo, Alberto Garzón no puede estar ni un día más al frente del ministerio". Ha apuntando que "si Sánchez no lo hace, es el responsable".

El líder popular ha señalado, al pedir más explicaciones sobre la controversia, que "ha quedado claro que Sánchez no va a cesar a Garzón, pero tengo mis dudas que los de Garzón no acaben cesando a Sánchez. ¿Cómo se puede tener un presidente tan débil que no pueda cesar a sus ministros?"

Casado ha expuesto ante sus compañeros de partido su apuesta por medidas para la España Vaciada, rechazando el concepto de 'vacía' y señalando el apoyo al campo como medida fundamental, "está llena de riqueza, de gente que se quiere quedar en sus pueblos, pero que necesita ayuda para hacerlo".

Para el el presidente del PP, "la carne española es la mejor del mundo" y "los ganaderos españoles son los mejores del mundo". Así, ha vuelto ha insistir en que "aquí no hay macrogranjas, hay granjas pequeñas y grandes, pero todas cumplen con todas las garantías". Por eso, ha asegurado que "no vamos a tolerar que nadie les señale" y ha criticado medidas como la prohibición de la caza del lobo al norte del Duero, que según él afecta a la ganadería. Casado ha acusado a Pedro Sánchez de maltratar Castilla y León: "esta tierra es maltratada por las políticas de Sánchez desde hace demasiado tiempo, que no lo hay en las granjas y en la ganadería".

Antes que Casado, el candidato del PP a seguir al frente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, también ha arremetido una vez más contra el ministro de Consumo. "El sector cárnico es honesto, responsable y de calidad y las declaraciones de Garzón son irresponsables, desconoce la realidad. Pero lo que menos se entiende es que se hable mal de España en el extranjero. Sánchez debe destituir ya a Garzón, no puede esperar ni un día más", ha insistido sobre la polémica ganadera que él mismo inició.

Entre las alusiones al inicio del congreso del tema absoluto de la precampaña del PP, la primera la hizo la portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra, que arremetió contra el Gobierno considerando lo sucedido con Garzón como una 'anécdota' en su pésima gestión global. El alcalde de Madrid y portavoz nacional del PP, José Luis Martínez Almeida, por su parte, puntualizó luego que "Alberto Garzón no es una anécdota, es una desgracia" señalando además que "el problema no es Alberto Garzón, el problema es el que le mantiene", en alusión al presidente Pedro Sánchez.

También Javier Maroto, portavoz del partido en el Senado, siguió la senda contra Garzón calificándole como "el peor ministro, porque poner a un ministro en consumo es además una ocurrencia" e indicando que "el responsable es Garzón pero el culpable por permitirlo es Pedro Sánchez, que de tanto volar tan alto no conoce lo que pasa a pie de pasto en esta tierra".