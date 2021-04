Castilla y León empieza a vacunar a los mayores de 60 años en varias provincias

A cuentagotas, las delegaciones territoriales de Castilla y León han empezado a anunciar las vacunaciones masivas con AstraZeneca de aquellos nacidos en 1956, que deberán acudir en una fecha y a una hora determinada en función de su mes de nacimiento o su zona básica de salud. De momento, el 8,3% de toda la población de Castilla y León está totalmente vacunada y el 14,0% tiene al menos una dosis.

El objetivo ha sido organizar las vacunaciones por fecha de nacimiento "para hacerlo más comprensible". De momento, Sanidad ha anunciado la vacunación de este grupo en todas las provincias salvo Zamora y Salamanca. En Soria continuarán vacunando a las personas de entre 70 y 79 años.

Ante la posibilidad de que alguien no se entere, puesto que no van a llamar a toda la población diana, aquellos que queden pendientes podrán vacunarse posteriormente. "Hacemos una convocatoria masiva porque no queremos almacenar vacunas", aseguró la consejera de Sanidad, Verónica Casado, este miércoles. Este tipo de vacunación sin cita previa no implica que no se haya un registro de cada paciente para hacer un seguimiento y tener control de qué personas han sido vacunadas.

Cada provincia lleva un ritmo diferente, porque la población diana en cada etapa anterior es diferente y por eso "da la impresión de que hay una manera diferente de avanzar", aunque el criterio es el mismo en todas las provincias. Todos los nacidos en 1956 deberán llevar la tarjeta sanitaria y el DNI.

No deberán acudir aquellos que hayan pasado la COVID-19 en los últimos 6 meses o estén guardando cuarentena. Tampoco aquellos que tengan antecedentes de trasplantes, pacientes en diálisis o con enfermedades oncológicas en tratamiento activo.

Segovia, el Jueves Santo

En Segovia, vacunarán a partir de este Jueves Santo a las personas de entre 65 y 60 años. El Jueves Santo, entre las 8.30 y las 14.30 horas, y el Sábado Santo, entre las 8.30 y las 20.30 horas, los equipos de vacunación de Atención Primaria permanecerán en el pabellón ‘Pedro Delgado’ de la capital para administrar la vacuna a los nacidos en 1956, 1957 y 1958 de las tres zonas básicas de salud urbanas, de Segovia Rural y de San Ildefonso-La Granja.

El jueves habrá tres turnos: uno para los nacidos entre el 1 de enero de 1956 y el 30 de abril de 1956 (de 8.30 a 10.30 horas); otro para los nacidos entre el 1 de mayo de 1956 y el 31 de agosto de 1956 (10.30-12.30h); y otro para los nacidos entre el 1 de septiembre de 1956 y el 31 de diciembre de 1956 (12.30-14.30h).

El sábado 3 de abril habrá seis turnos: uno para los nacidos entre el 1 de enero de 1957 y el 30 de abril de 1957 (8.30-10.30h), otro para los nacidos entre el 1 de mayo de 1957 y el 31 de agosto de 1957 (10.30 a 12.30h); otro para los nacidos entre el 1 de septiembre de 1957 y el 31 de diciembre de 1957 (12.30-14.30h); un cuarto turno para los nacidos entre el 1 de enero de 1958 y el 30 de abril de 1958 (14.30-16.30 horas); un quinto para los nacidos entre el 1 de mayo de 1958 y el 31 de agosto de 1958 (16.30h-18.30h); y un último turno para los nacidos entre el 1 de septiembre de 1958 y el 31 de diciembre de 1958 (18.30-20.30 horas).

Burgos, el sábado

Burgos pondrá las vacunas en el Coliseum el fin de semana: el sábado 3 de abril podrán acudir los pertenecientes a Las Huelgas y Santa Clara (de 9 a 11.00 horas); los de Casa la Vega y Los Cubos (11-13h); los adscritos a San Agustín (de 13 a 15.00 horas); quienes pertenezcan a Comuneros (de 16 a 17.30 horas) y los de Gamonal antigua (17.30 a 19.00 horas).

El domingo, 4 de abril, de 9 a 11.00 horas será el turno de los del García Lorca; de 11 a 12.00 horas tocará a los de Las Torres; de 12 a 13.30 horas, López Sáiz y de 13.30 a 15.00 horas, Cristóbal Acosta.

La Gerencia de Atención Primaria de Burgos recomienda tomar un paracetamol de 650 mg antes de la vacunación y otra seis horas después en las 24 horas siguientes.

Palencia, el sábado

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Palencia comenzará el sábado 3 y el domingo 4 de abril la vacunación de las personas nacidas en el año 1956 y 1957.

El sábado 3 de abril, en la carpa ubicada en el Centro de Salud de La Puebla, comenzará la vacunación de las personas nacidas en el año 1956 (65 años de edad) que vivan en Palencia capital, que deberán acudir en la franja horaria que les corresponda según la primera letra del apellido: de 9 a 11.30 horas de la A a la LL; de 11.30 a 14 horas de la M a la Z.

La vacunación en la capital palentina continuará el domingo 4 de abril con los nacidos en el año 1957 (64 años), que también deberán acudir a la carpa del Centro de Salud de La Puebla, donde se les vacunará de 9 a 11.30 horas a las personas cuyo apellido empiece por la A a la LL y de 11.30 a 14 horas de la M a la Z. No deben presentarse en los lugares de vacunación aquellas personas que hayan pasado la enfermedad hace menos de seis meses (solo afecta a los nacidos en 1956 y 1957).

El jueves 8 de abril proseguirá la inoculación contra la COVID en Palencia capital con los nacidos entre el 1 de enero de 1942 y el 31 de diciembre de 1946 (75-79 años), que deberán acudir al pabellón de deportes Campos Góticos en el horario que les corresponda, dependiendo también de la letra del primer apellido:

De 9 a 11.30 horas de la A a la D.

De 11.30 a 14 horas de la E a la LL.

De 15 a 17.30 horas de la M a la P.

De 17.30 a 19 horas de la Q a la Z.

En esta última franja de edad, las personas con dificultares de movilidad podrán acudir en vehículo particular para lo que se habilitará un espacio en el aparcamiento.

No obstante, no deben presentarse los que estén en aislamiento o cuarentena por Covid o presenten síntomas compatibles con el virus. Se incluye en estos tres grupos los mutualistas y desplazados de dichos tramos de edad.

León, el sábado

La Gerencia de Atención Primaria de León realizará el sábado 3 de abril una vacunación masiva de la Covid-19 a la población del Área de Salud de León en el Palacio de Exposiciones y Congresos de León.

Desde las 8.30 horas y hasta las 17.30 horas, de manera ininterrumpida, se administrarán las vacunas a los residentes nacidos en 1956 y 1957. Se pide acudir con tarjeta sanitaria, indistintamente Sacyl o cualquier mutua privada, y DNI. León ha elegido el criterio de la inicial del primer apellido: A-C (9-10h), D-F (10-11 horas), G-J (11.30h-12.30h), K-M (12.30-13.30), N-P (13.30-14.30), Q-S (14.30-15.30), T-V (15.30-16.30 horas), V-Z (16.30-17.30 horas).

Mientras, el Área Sanitaria del Bierzo continúa con la vacunación a mayores de 80 años en los días jueves, viernes y sábado. Además, el domingo se empezará con la vacunación a las personas de 65 años con las dosis de Astra Zeneca en la carpa exterior del Hospital de El Bierzo.

Ávila, el domingo

Los nacidos en el año 1956 de Ávila podrán vacunarse el domingo 4 de abril. La inmunización tendrá lugar en el Hospital de Ávila entre aquellos ciudadanos con tarjeta sanitaria en la ciudad. El miércoles 7 y el jueves 8 se convocará al resto de ciudadanos de la provincia.

La vacunación masiva comenzará a las 9 de la mañana y se extenderá durante todo el domingo. A las 9 de la mañana están llamados los nacidos en el mes de enero, a las 10, los nacidos en febrero, y así sucesivamente hasta las 20 horas, cuando tendrán que acudir los nacidos en diciembre.

Valladolid, el lunes

Sanidad vacunará entre los días 5 y 8 de abril en el Centro Cultural Miguel Delibes a todos los ciudadanos con tarjeta sanitaria de Valladolid nacidos en 1956. Además, los ciudadanos de Medida del Campo, Alaejos, Íscar, Olmedo y Serrada serán vacunados el viernes 9 de abril en el polideportivo municipal de Medina del Campo.

Aquellos que cumplan 65 años en 2021 deberán acudir al Centro Cultural Miguel Delibes de manera escalonada. El lunes están llamados los nacidos entre enero y marzo; el martes, los nacidos entre abril y junio; el miércoles, entre julio y septiembre, y jueves entre octubre y diciembre.

Por su parte, aquellas personas con tarjetas expedidas en Medida del Campo, Alaejos, Íscar, Olmedo y Serrada serán vacunadas el viernes 9 de abril en el polideportivo municipal de Medina del Campo, en principio, entre las 9.30 y las 13.30 horas.

Soria continúa con los de 70 a 79 años

Soria continuará con la vacunación masiva a partir del Jueves Santo con los sorianos de la zona urbana de entre 70 y 79 años. Desde este jueves hasta el domingo, se vacunará en horario de mañana y tarde en los puntos de vacunación de Soria Sur, Hospital Virgen del Mirón (para pacientes de Soria Norte) y Soria Rural. Se ha programado vacunar a 2.361 personas de este grupo.

Sanidad también continúa avanzando con la vacunación de otros colectivos, como son los pacientes oncológicos, que van vacunándose en función de la situación clínica en la que se encuentran (99 se vacunaron el pasado lunes y otros 99 el próximo). Desde el lunes hasta el miércoles, los sanitarios han inoculado 2.478 dosis a personas de entre 70 y 79 años en los centros de salud de distintas zonas básicas de salud del ámbito rural la provincia.