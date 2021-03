Castilla y León "recomienda" no celebrar manifestaciones el 8M pero dice que la decisión corresponde a la Delegación del Gobierno

"La autoridad competente es el Gobierno, queda claro en el Estado de Alarma", ha dicho el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, respecto a la potestad de prohibir las manifestaciones del 8M. Aunque ha precisado que es la Delegación del Gobierno la que debe decidir si autoriza o no, ha añadido que el Gobierno autonómico recomienda que no se celebren actos multitudinarios durante la pandemia y ha recordado que la propia ministra de Sanidad, Carolina Darias también es contraria a estos eventos en el momento actual, algo que recogen en sus informes.

"Quien tiene que tomar una decisión, si es que son capaces de tomarla, es el delegado del Gobierno", ha ironizado. “No está en mi mano, lo que está en mi mano es recomendar que no se produzcan actos multitudinarios de cualquier clase, condición o credo”, ha insistido a preguntas de la prensa. La Delegación del Gobierno en Castilla y León no prohibirá las manifestaciones, algo que sí ocurrirá en la Comunidad de Madrid, porque no hay un solo informe contrario de la Consejería de Sanidad.