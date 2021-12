El Comité de Expertos de Castilla y León propone test gratuitos durante las fiestas navideñas y desconfía del pasaporte Covid

El Comité de Expertos designados por la Consejería de Sanidad de Castilla y León para abordar la crisis del COVID-19 se reunió el pasado 22 de noviembre, después de cuatro meses sin hacerlo. El lunes de la semana pasada no se conocía aún la variante ómicron del virus, y aún así, el grupo de virólogos, epidemiólogos y otros especialistas en los que se apoya el Gobierno autonómico para tomar medidas frente a la pandemia, expresó su preocupación ante la cercanía de las fechas navideñas "por las numerosas interacciones y encuentros que en ellas se producen, y el elevado riesgo de transmisión de COVID-19 que ello supone". Entre sus recomendaciones, se refieren a limitar contactos previos de los estudiantes que vuelvan a casa por Navidad, a la posibilidad de hacer tests gratuitos a quien lo desee y a cumplir unos criterios comunes. El pasaporte covid, una medida que es está barajando, no les parece determinante, e incluso creen que puede dar una percepción de disminución del riesgo. Si la Junta tomará o no en consideración estos consejos, es una incógnita. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del pasado jueves, en la que intervino la consejera de Sanidad, Verónica Casado, remarcó que la "medida élite, la principal", era la vacunación, y obvió el criterio y las propuestas del comité.

Tal y como explicó entonces la consejera Casado, "se puede hablar ya de una sexta ola", con una incidencia a 14 días de 148 casos por cada 100.000 casos en la Comunidad. Esos eran los datos el jueves. Pero cinco días después, la incidencia en la Comunidad ha subido a 250,7. De no haber cambiado el Ministerio el semáforo, Castilla y León se encontraría en 'riesgo muy alto', puesto que el límite estaba en los 250 casos y ahora hay que superar los 500.

El pasaporte COVID, medida controvertida y que tendría baja influencia en el descenso de casos

En el acta de la reunión, publicada en el portal de datos abiertos de la Junta, además de exponer la situación, se abordó el asunto del pasaporte COVID, que vetaría la entrada de los no vacunados en ciertos establecimientos y de la controversia sobre si las ventajas, superan a los inconvenientes o es al contrario. Entre las ventajas se citó la de ser un incentivo para la vacunación y entre los inconvenientes que "no hay clara evidencia del grado de incremento en cobertura que podría suponer", especialmente teniendo en cuenta que en Castilla y León, es elevada, del 90% en la población diana. Pero además se podría dar una reducción de la percepción del riesgo en espacios a los que se accede con el certificado (y que ello suponga relajación de otras medidas necesarias), por una errónea asociación de "persona no vacunada" con "persona que infecta" y de "persona vacunada" con "persona que no infecta". Señalan los expertos que en algunos países en los que está implantada la medida no se evidencia un mayor descenso de incidencia, incluso al contario. Por otro lado, es una medida que necesita de autorización judicial, justificando idoneidad, necesidad y proporcionalidad y hay dificultad para garantizar su implantación efectiva, con verificación de certificados y comprobando identidad del portador a la puerta de determinados establecimientos, junto con el acceso de las personas que verifican a información sanitaria sensible; así como que se trata de una medida que también afecta a personas no vacunadas por motivos médicos.

Pérdida de credibilidad si los tribunales rechazan la medida

Los expertos temen además "una posible pérdida de credibilidad en caso de que los tribunales de justicia rechacen la medida, así como la confusión generada por la previsible diferencia de criterios entre distintas comunidades autónomas –o incluso distintos territorios de una misma comunidad autónoma". Así, entienden que de aplicarse "no debería ser aislada, sino junto a otras medidas entre las que se destaca especialmente un mayor impulso a los mensajes y supervisión efectiva del cumplimiento de la normativa vigente y de probada eficacia, en particular el uso permanente de mascarilla en espacios interiores excepto en momentos s incompatibles con su uso, como los de ingesta de comida y bebida. Hace un mes, el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, auguraba ante la prensa un pronto fin del uso de mascarillas en el interior. Los expertos no opinan lo mismo.

No sólo eso, también inciden en la necesidad de seguir verificando el cumplimiento de aislamientos y cuarentenas, y en general de recordar que la pandemia sigue activa, y que si bien la vacunación protege claramente de riesgos muy relevantes, "no es garantía por sí sola de protección de la persona vacunada ni de sus contactos estrechos, por lo que se deben evitar erróneas percepciones de no riesgo". Así "de aplicarse la medida", puede ser efectiva de cara a incentivar la vacunación de los grupos de edad con menor cobertura "si se advierte desde estas fechas con mensajes acerca de la intención de llevarla a cabo, con vistas a su aplicación desde las fechas finales del mes de noviembre o inicio de diciembre, y con vigencia de la medida al menos durante todo el período navideño, todo lo cual puede servir de aliciente para la vacunación inmediata". En cuanto a dónde aplicar el pasaporte covid, "se considera prioritario el sector del ocio nocturno, y también su aplicación en albergues con habitaciones compartidas por varios usuarios no convivientes", además de apuntar a solicitarlo a visitas en hospitales y residencias.

Las fiestas navideñas de 2021: qué medidas aplicar cuando ya no hay estado de alarma

Los expertos se mostraron preocupados por or las numerosas interacciones y encuentros que se producen en las fiestas navideñas y "el elevado riesgo de transmisión de COVID-19 que ello supone". Pero hay importantes diferencias normativas respecto a 2020 "ya que algunas medidas que afectaban a derechos como la libre circulación de personas entre territorios, o el horario de permanencia en la vía pública con toque de queda, entre otros, no resultan aplicables en este momento".

Pero sí hay recomendaciones que se incluyeron en los acuerdos de hace un año y que se pueden aplicar, entre ellas las de limitar contactos previos al regreso de estudiantes de otros territorios, priorizar espacios al aire libre antes que cerrados, evitar aglomeraciones organizando compras con antelación, la insistencia del uso de mascarilla en hostelería y una llamada general a la prudencia.

También aportan los expertos una herramienta nueva que hasta ahora no se ha puesto en marcha: la pertinencia de disponer de espacios permanentes para el acceso gratuito a test rápidos de antígenos para toda la ciudadanía que lo solicite, al menos en las capitales de provincia y otros municipios de mayor tamaño de Castilla y León, en períodos previos a las fechas navideñas y durante las mismas, con recomendación de recurrir a su utilización antes de celebraciones y encuentros. Hasta ahora, la Junta sólo ha accedido a realizar cribados masivos en zonas de alta incidencia. Por último, los especialistas consideran que hay que aplicar y cumplir "criterios comunes nacionales" como pueden ser los contemplados en el borrador de nueva actualización del documento nacional de “Actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de COVID-19” (o “semáforo COVID”), asumiendo las medidas que en él se establezcan de acuerdo a los niveles que sean de aplicación en cada momento.