“Soria quiere independizarse” y otras 'fake news' sobre la España Vaciada

“Soria es un territorio de Castilla y León que quizá haya estado olvidado durante mucho tiempo y ahora quiere independizarse”. Al otro lado del micrófono, el youtuber JPelirrojo. Bueno, la versión deep fake de él, que aparece en el cortometraje y falso documental Deep Soria, dirigido por Pedro Estepa y producido por Elena Ferrándiz. La manifestación en Madrid de la Revuelta de la España Vaciada en 2019 sirve de hilo conductor con unas reivindicaciones históricas que siguen en boga en la provincia soriana, pero que son tergiversadas ex profeso.

🎙 PODCAST | Deepfake: juegos de guerra en un mundo donde todo puede ser falso

Saber más

Los sorianos entrevistados para el cortometraje se muestran “hartos” y denuncian que viven en una “situación límite”. Las exigencias de la España Vaciada —como colectivo— estaban claras: mejores infraestructuras, sanidad, salidas laborales, conexión telefónica y de internet... Pero todo eso ha sido omitido en este corto, que reúne el sentimiento de hastío pero con un objetivo distinto: el hartazgo provoca que reclamen la independencia de España para ver si así encuentra un futuro más alentador que el actual.

Es lo que recoge el falso documental presentado en la Semana de Cine de Medina del Campo (SECIME) en 2021: la manipulación que a diario sufren los ciudadanos, que muchas veces difunden bulos, en el mejor de los casos, sin saber que son fake news. El objetivo de Deep Soria es doble: alertar de las informaciones falsas que se hacen virales y recordar el desequilibrio territorial y demográfico que sufren provincias como Soria.

El falso documental se proyecta este jueves 19 de mayo en la Biblioteca Nacional de España a las 18:30 horas. Después, se ha organizado un coloquio en el que participarán los periodistas Glòria Serra, Quique Peinado, Marta Jaumandreu y Rocío Delgado, que protagonizan el corto. Sonsoles Ónega no acude —explica Estepa— porque tiene que grabar su programa a esa hora. Deep Soria ha ganado el Premio del Público en el 30º Festival de Cine de Madrid; ha recibido la Mención de Honor en el festival Bangalore Shorts Film Festival de La India y el premio a Mejor Cortometraje de Castilla y León en el Festival Internacional Corterafes, entre otros reconocimientos.

El director del metraje, Pedro Estepa, explica a este diario que su idea inicial era montar la cinta solo con imágenes de la manifestación y terminar con la pregunta: “¿Y por qué estáis pidiendo la independencia de Soria?”. “La reacción que yo quería era meter esa reacción tipo 'no, pero si no pedimos la independencia de Soria. Pero todos respondieron: ”oye, pues sería buena idea lo de la independencia“. En ese momento, tuvo que cambiar el guion y reenfocar el corto.

Estepa decidió entonces abordar otra cuestión, aparte de la España Vaciada: las fake news y lo fácil que es hoy en día creer que son ciertos algunos bulos o noticias falsas: son históricas las modificaciones de imágenes o textos para poder tergiversar la realidad a voluntad, pero en los últimos años se han desarrollado tecnologías como el deep fake, que puede circular por redes sociales a una velocidad vertiginosa.

Es entonces cuando entra un grupo de periodistas dando unas noticias... rocambolescas como mínimo: los periodistas Glòria Serra, Sonsoles Ónega, Quique Peinado, Marta Jaumandreu y Rocío Delgado, y el youtuber JPelirrojo. La idea era utilizar verdadero deep fake, pero es una herramienta muy costosa y hacer una versión más barata quedaría “chapucero”, así que el problema se resuelve con un giro de guion: estas supuestas 'noticias' no tenían nada de verdad, aunque se utilicen declaraciones verdaderas de los manifestantes sorianos.

La proyección en la Biblioteca Nacional es motivo de alegría para Estepa, que subraya la importancia de que el acto se realice en un sitio tan “emblemático” como este. “La desinformación se cura leyendo y ese es el templo de la lectura”, apunta.

“Informarse no es gratificante”

“Lo del deep fake me da un miedo atroz. Poco pasa para las posibilidades que tienen”, advierte a este diario Quique Peinado, uno de los protagonistas del corto, que destaca la labor que tienen los periodistas ante el deep fake. Las fake news han servido en los últimos años para que una opción política venciera sobre otra, como Donald Trump o el Brexit. Peinado alerta de las noticias “fabricadas” para circular por redes sociales, pero también de los medios de comunicación “que se dedican profesionalmente a esto”.

Rocío Delgado también insta al ciudadano a tener una mirada crítica ante todo lo que leen: “no pueden fiarse de la primera noticia que les llegue al móvil, porque nunca hemos tenido acceso a tal caudal de información y, a la vez, somos muy vulnerables”. “Sería absurdo no reconocer que algo que te cuadra te entra más. Buscamos reafirmar lo que pensamos en las noticias, aunque sean falsas”, afirma Quique Peinado. Al teléfono, Glòria Serra advierte: “informarse no es gratificante en general”. Las noticias a veces son complicadas de entender o los periodistas dicen cosas que van en contra de tus creencias o ideales. “Pero las fake news son gratificantes, son fáciles de leer”.

Serra realiza una analogía con la comida basura y advierte del riesgo de “comer mucho, aunque sea bazofia”: “Las redes sociales apelan a las bajas pasiones. Y puedes comprar bazofia o comprar menos y de mejor calidad”, afirma a elDiario.es. La presentadora de Equipo de Investigación recuerda el tiempo que pierden los periodistas en confirmar información procedente de las redes sociales y que al final no ha salido por miedo a que alguien pudiera 'colar' algo falso, aunque cuando empezó el programa hace 12 años sí recurrían más a recursos procedentes de las redes sociales.

“Tenemos que tener más cuidado con cualquier información, ver de dónde proceden esas informaciones, para no leer bulos. Tenemos que ser más críticos con nosotros mismos y no se pasivos ante la información”, reivindica Estepa, autor también del largometraje documental Bienvenido Mr. Heston.

“Están absolutamente olvidados”

Los de Soria no son los únicos ciudadanos que se sienten olvidados. Plataformas de otras provincias se están movilizando en un intento por capitalizar el apoyo ciudadano y participar de forma directa en la política. La Revuelta de la España Vaciada fue en marzo de 2019, y desde entonces Soria ¡YA! ha conseguido tres diputados autonómicos (procuradores) en las Cortes de Castilla y León, y Teruel Existe, un diputado y dos senadores.

La concurrencia de la España Vaciada en las elecciones debe hacer reflexionar a los grandes partidos, coinciden los periodistas entrevistados. “Los partidos son el reflejo de ese hastío que tiene esa parte de la sociedad que no se siente escuchada y que sus reivindicaciones no van a algún lado”, apunta Rocío Delgado, presentadora de Telemadrid.

Glòria Serra advierte del “paternalismo” que muestran las grandes ciudades ante las ciudades más pequeñas o los pueblos. “La España Vaciada está en todas partes y está llegando a niveles muy preocupantes y desesperantes, pero la gente no se resigna”, elogia Serra. “A veces se les intenta presentar como que gente que quiere pasta, y no quieren limosna ni dinero. Quiero servicios de calidad para que la gente no se vayan, y luego ya se buscarán la vida”, explica.

“Hay determinados lugares, como Soria, que yo no sé qué tienen que hacer para conseguir unos mínimos, cosas que cualquier ciudadano debería tener”, reflexiona Quique Peinado.

Quizá la independencia de España no sea una de las principales reivindicaciones de los sorianos, que tienen problemas mayores como la ausencia de radioterapia o infraestructuras del siglo XXI. Pero, quién sabe, quizá intenten probar suerte fuera de una Comunidad de la que se sienten también alejados: Castilla y León.