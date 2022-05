García-Gallardo no se disculpa y tacha de “manipulación” la polémica por sus palabras a una parlamentaria del PSOE

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), ha señalado este jueves en Soria en que sus palabras hacia la procuradora socialista Noelia Frutos en las Cortes de Castilla y León el pasado martes han sido víctimas de “una manipulación”, por lo que “honestamente” no considera que haya “nada que disculpar”, recoge Europa Press.

“Las palabras se han sacado de contexto y desde luego me ratifico en ellas”, ha defendido el número dos del Ejecutivo autonómico, quien ha recordado que en el Pleno de las Cortes Frutos le pidió “que no le tratara con paternalismo” al tiempo que, a su juicio, “profirió una serie de insultos” contra él.

“Yo lo único que hice fue atender a su petición y por eso comencé diciéndole que le iba a tratar como cualquier otro procurador de las Cortes sin ninguna otra cuestión distinta”, ha justificado el vicepresidente de la Junta en referencia a la política socialista, quien padece una discapacidad y a la que se refirió así: “No le voy a tratar con condescendencia, y le voy a responder a sus faltas de respeto como si fuera una persona como todas las demás y no como hace su equipo”.

Las palabras de García-Gallardo han provocado una oleada de rechazo en la clase política y en las asociaciones de personas con discapacidad de Castilla y León, que han reclamado disculpas por el tono paternalista empleado. Este jueves el propio presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha pedido disculpas por las palabras de su vicepresidente, “Como presidente de Castilla y León, esta es una tierra de respeto y de tolerancia y si alguna persona o alguna entidad del tipo que sea se ha podido sentir molesta u ofendida por cualquier cosa que haya hecho el Gobierno, le pido respeto y disculpas y perdón”. El portavoz del Ejecutivo autonómico, Carlos Fernández Carriedo, se ha expresado en el mismo sentido de disculpas en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno.

García-Gallardo ha defendido que los procuradores en las Cortes “deben tratarse de tú a tú”. “Es la forma de respeto de unos a otros y no voy a tratar a ningún procurador con condescendencia, independientemente del motivo”, ha manifestado señalado este jueves en Soria.

En cuanto a la petición del secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, para que el vicepresidente de la Junta pida disculpas por sus palabras, García-Gallardo ha señalado que “es el PSOE el que debe disculpase porque han instrumentalizado a la señora Frutos y deliberadamente ha creado esta polémica”.

García-Gallardo ha apuntado que la polémica “tiene su origen en unas palabras en Madrid” donde señaló que “para rechazar las cuotas de género las mujeres no necesitaban ninguna protección especial y podían conseguir todos sus objetivos personales y profesionales por sus propios medios”.

“El PSOE debería reflexionar sobre si las Cortes deben ser un circo o no, yo creo que no porque la labor legislativa es fundamental y la oposición tiene un papel importante y deberían hacer una oposición constructiva y no incendiar las Cortes con manipulaciones”, ha concluido el vicepresidente.