Igea advierte ahora de "cifras de incidencia desconocidas" que "pueden provocar el colapso sanitario" en Castilla y León

A través de twitter y no de un comunicado o una rueda de prensa, el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha asegurado este sábado que en los próximos días y debido a lo "explosiva" que es la transmisión de la variante ómicron, prevé que se alcancen cifras de incidencia "desconocidas", "que pueden provocar el colapso sanitario". De hecho, asegura que ya en este momento "la saturación hospitalaria es tolerable, sin embargo el incremento en las UCI es lento pero constante y alcanza niveles preocupantes".

3.- A pesar de la efectividad de las vacunas reduciendo las tasas de mortalidad el problema de esta nueva variante es su explosiva transmisión, que nos hace pensar que vamos a llegar a cifras de IA desconocidas. Que pueden provocar el colapso sanitario pic.twitter.com/RCiI1mRTHV — Francisco Igea Arisqueta (@FranciscoIgea) December 18, 2021

Es la primera vez que Igea, médico de profesión, asume que la situación se está descontrolando, a pesar de que la Comunidad lleva semanas con la incidencia en ascenso y sin que se haya abordado una sola medida restrictiva. Eso sí, se ha puesto en marcha una "campaña en positivo" en la que se recuerdan las medidas de seguridad para evitar o reducir las posibilidades de contagio con el lema "depende de ti".

La Junta hará "recomendaciones"

A pocos días de la Nochebuena, el vicepresidente advierte de que "los próximos días son cruciales" por el "elevado sino incremento de las situaciones de riesgo y el contacto social" por lo que pide "reducirlo al mínimo desde la responsabilidad y el trabajo conjunto de todas las administraciones". "Nuestros expertos han elaborado un documento de recomendaciones que deberá ser valorado por el consejo de gobierno pero nada será suficiente sin el compromiso de todos. Gracias por su colaboración", finaliza el hilo.

No obstante, en una entrevista publicada este sábado en El periódico de España, el vicepresidente afirma que en Castilla y León "la letalidad y la tasa de ingresos" son "aceptables" aunque "el riesgo de saturación es real". A pesar de esto, no parece que se vayan a tomar medidas: "Nosotros no queremos hacer restricciones generalizadas, pero la gente tiene que saber que la situación se va a poner muy complicada y que no hay que descartar limitaciones en aforos y otras medidas que en estos momentos no tenemos predeterminadas", dice. Finaliza diciendo que se hará un análisis de lo que diga Salud Pública, cuyo comité de expertos se reunió el pasado viernes, y harán "recomendaciones".