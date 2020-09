Igea se niega a a valorar la situación en la Comunidad de Madrid para "no alimentar la bronca" aunque "los hechos hablan por sí mismos"

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, se niega a valorar la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid. Pese a que el Gobierno autonómico, junto al de Castilla-La Mancha ha iniciado una serie de reuniones con el de Isabel Díaz Ayuso para compartir datos epidemiológicos y estudios y colaborar como comunidades limítrofes que son, la crítica o las exigencias no entran en el lote.

Así, el viceconsejero de Salud de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, anunciaba el miércoles su intención de hacer confinamientos selectivos -como en Castilla y León- a lo que la presidenta se ha negado, pero desde la Junta no hay nada que decir pese la intensa movilidad que hay entre ambas comunidades que tienen en común además, un gobierno bipartito entre PP y Ciudadanos. "Nosotros somos respetuosos con las decisiones de los demás, no es bueno generar incertidumbre. Trabajamos y tomamos nuestras decisiones", comentó Igea.

Sobre las reuniones entre las tres comunidades ha asegurado que cada una pone en común las estrategias que sigue y las explica. "No vamos a alimentar la bronca política, vamos a buscar soluciones. La bronca es una de las peores cosas, estamos preocupados por lo que ocurre en todos los sitios…los hechos hablan por sí mismos. Hacer de comentaristas no es nuestra función y manifestamos nuestra opinión en las reuniones con el Ministerio de Sanidad", ha aseverado no sin reconocer que "hay margen de mejora en todos".

La consejera de Sanidad, Verónica Casado, sí que ha reconocido que a la Junta le "preocupa" Madrid, con una incidencia de casos "dos y tres veces" mayor que la de Castilla y León. Ha señalado además la incorporación de universitarios a las clases como uno de los puntos complicados, por la movilidad de estudiantes entre Madrid y la Comunidad.