Iglesias: “El PSOE no entiende que pactar con la derecha es aceptar caballos de Troya”

Pablo Iglesias ha protagonizado este domingo en León un coloquio sobre 'Corrupción política y propaganda institucional', acompañado del candidato de Unidas Podemos a la presidencia de Castilla y León, Pablo Fernández, y de la número dos por León, Pilar González.

El exvicepresidente del Gobierno señaló al principio de su intervención que no iba "a dar un mitin", sino "a dar una clase de mitología clásica". Así comenzó su disertación, recordando el mito del caballo de Troya y citando a Virgilio y La Eneida porque "conociendo la mitología clásica se enseña más de política que muchos cursos de administración y comunicación política": "Temo a los griegos incluso cuando viene con regalos".

Iglesias ha tirado de la mitología para criticar al Gobierno y la votación de la reforma laboral, salvada por un error de un diputado del PP. Ha asegurado que "geometría variable significa pactar con la derecha" y que de la votación y pacto de la reforma "se consiguió que fuerzas políticas de izquierda se pelearan entre ellas y que un tamayazo solo se salvara de milagro".

El exlíder de Podemos aseguró que "los compañeros troyanos del PSOE no han terminado de entender que pactar con la derecha, aunque lo llames geometría variable, es aceptar caballos de Troya", aludiendo directamente a Pedro Sánchez. Iglesias cree que "Cada vez hay más castellanos y leoneses que van a votar a quien dice la verdad, no tiene tratos con serpientes y no acepta caballos de Troya".

Según Iglesias, en esta campaña electoral de Castilla y León no se ha hablado mucho de dos temas: la polémica de los debates electorales autonómicos y de los casos de corrupción asociados al Partido Popular, relacionando ambas cuestiones. El exlíder de Unidas Podemos ha leído durante su intervención varias informaciones de elDiario.es o El País con alusiones a los principales grupos de comunicación de Castilla y León, en manos de los empresarios José Luis Ulibarri y Antonio Miguel Méndez Pozo.

Tras las noticias ha dejado en el aire varias preguntas: "¿Pueden ser limpias unas elecciones si buena parte de los medios están en manos de dos constructores condenados por sus vínculos con el PP?" o "¿si la Junta compra esos medios con publicidad institucional es posible que esos medios tengan posibilidad de hablar de los casos de corrupción que afectan a Mañueco?"

Pablo Fernández critica la deriva 'trumpista' del PP

El candidato de Unidas Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, ha agradecido a Pablo Iglesias su presencia este domingo al considerar que con sus actuaciones "demuestra que no todos los políticos son iguales". Fernández ha dedicado su intervención a desgranar los principales casos de corrupción que afectan al PP como Perla Negra, la Trama Eólica o el caso de las Primarias del PP de Salamanca, achacando la convocatoria electoral "porque Mañueco quiere eludir el acoso judicial al que están sometidos".

"El PP es la corrupción, ha hecho de la corrupción una forma de gobierno, tejiendo esas redes clientelares y caciquiles que lo que ocurre aquí es que el PP no gobierna para la ciudadanía sino para una serie de empresarios de cabecera y privilegiados", ha asegurado.

Pablo Fernández cree que el PP se ha entregado a una "deriva trumpista preocupante" tras lo sucedido con la votación de la reforma laboral, "el PP con un error humano en vez de reconocerlo y asumirlo lo han convertido en bulos y mentiras que lo que hacen es intentar deslegitimizar las instituciones y constituyen un auténtico peligro para la democracia".

El también portavoz nacional de Podemos señala que "ese comportamiento ha sido jaleado por ciertos medios de comunicación de la derecha, y el problema no es que sean de derechas, el problema es que mienten sistemáticamente y eso también es una forma de corrupción y deslegitima nuestra propia democracia".