Pablo Fernández: “Mañueco pactaría con Vox y vendería su alma al diablo por conservar el asiento de presidente”

Pablo Fernández Santos (León, 1976), candidato de Unidas Podemos a la Junta de Castilla y León apura como puede los días de campaña electoral y no es fácil. Él mismo reconoce que si tuviese 29 escaños como el PP o 35 como el PSOE y no los dos con los que se quedó Podemos en 2019, "haría maravillas". Su partido ha perdido peso en la Comunidad, pero en las elecciones de Catalunya mantuvo los escaños que tenía, y en las de la Comunidad de Madrid, en mayo de 2021 pasaron de 7 a 10. Es la primera vez que Castilla y León adelanta elecciones y no van junto a unas municipales por lo que las encuestas, que no son favorables a Unidas Podemos, pueden ser poco certeras esta vez.

Dos años y medio después estamos ante unas nuevas elecciones, esta vez anticipadas ¿Lo esperaban? Porque en una entrevista el pasado mes de junio usted me dijo que no lo veía probable...

Pues la verdad es que no. De hecho, yo creo que estas elecciones son una irresponsabilidad. Es cierto que en los últimos meses se venía hablando de controversias y disputas dentro del seno del Gobierno, pero en el momento actual, en pleno pico de la sexta ola de la pandemia, yo no esperaba que el señor Mañueco fuese tan irresponsable de disolver las Cortes y convocar elecciones en el peor momento sanitario.

Así que en Unidas Podemos no estaban preparados...

Había rumores de posible adelanto electoral. Teníamos la maquinaria preparada por si surgía el adelanto, pero el momento exacto no lo esperaba. No en el contexto de un pico de la pandemia.

En 2019 pasaron ustedes de 10 a 2 escaños, de hecho usted a punto estuvo de perder el suyo… los sondeos indican que puede mantener los dos que tiene, pero no subir, ¿usted qué dice?

Salimos a obtener el mejor resultado posible, con toda la determinación, con toda la ambición y con todas las ganas para seguir llevando la voz a las instituciones. Yo creo que Unidas Podemos ahora en Castilla y León es más necesario que nunca, ser esa formación política que lleve la voz de la sanidad pública a las Cortes, que lleve la voz de la igualdad, la voz del feminismo, la voz de la ecología, la voz de quienes quieren una Castilla y León diferente… y con ese objetivo salimos, con la firme intención de ser la voz de la mayoría de la sociedad castellano y leonesa y también de ser determinantes en un cambio de gobierno que transforme las políticas realizadas en Castilla y León y que desaloje al Partido Popular después de 35 años de gobierno.

Antes de abordar ese cambio, quería preguntar por otro, el de su candidatura, porque sigue usted de número 1 pero esta vez no por León sino por Valladolid ¿Esto es porque ve difícil sacar el escaño por León, cosa que casi se malogró en las elecciones de 2019?

No, estamos en un nuevo escenario, estamos en una nueva tesitura, por primera vez concurrimos dentro de un partido más amplio como Unidas Podemos. En 2019 habíamos concurrido a los comicios únicamente como Podemos, ahora lo hacemos en ese espacio más amplio y se ha tomado esa decisión colectiva de que, dentro de esta nueva etapa, el candidato de Unidas Podemos se presente por Valladolid.

Algunas encuestas dan por vencedor al PP con la necesaria ayuda de Vox y otras descartan que la suma de ambos dé para una mayoría absoluta. ¿Cuál es su sensación? Y sobre todo, ¿cree que Mañueco pactará con Vox?

Las encuestas son encuestas. No es la primera ni la segunda vez que las encuestas patinan, especialmente cuando se trata de Unidas Podemos. Nosotros estamos acostumbrados a que las encuestas nos den una representación inferior a lo que después se traduce en las urnas, así que confiamos en mejorar sustancialmente el resultado que indican. En cuanto a la pregunta de si Mañueco pactará con Vox, no tengo ninguna duda, Mañueco pactaría con Vox y vendería su alma al diablo por conservar el asiento de presidente de la Junta de la Junta de Castilla y León. Y además es un hombre que está muy cercano a la ultraderecha, con lo cual sus postulados son prácticamente los de Vox. No tengo ningún tipo de duda en que si lo necesitase, pactaría con la ultraderecha.

¿Apoyaría Unidas Podemos un gobierno del PP si eso dejase fuera a Vox?

Nuestro objetivo es, en todos los escenarios, desalojar al Partido Popular del Gobierno autonómico. No contemplamos otra cosa que no sea sacar a la derecha y ente caso, hipotéticamente, a la ultraderecha de la Junta de Castilla y León. Nuestro objetivo es ese. Nosotros jamás, jamás, nunca, apoyaríamos un gobierno presidido por el Partido Popular.

¿Qué gobierno sí apoyaría Unidas Podemos?

Pues un gobierno transformador, un gobierno progresista, un gobierno de izquierdas. Yo creo que la reedición de la coalición a nivel nacional, un gobierno formado por Unidas Podemos y por el PSOE, es la opción que necesita esta tierra. Un cambio sustancial, real, que propicie un giro copernicano en las políticas desarrolladas en la Junta de Castilla y León, que transforme la despoblación en repoblación, que cambie el deterioro de los servicios públicos por el fortalecimiento de estos, que acabe con la falta de un modelo productivo y genere un modelo productivo que dé un empleo de calidad. Un gobierno, insisto, que propicie un cambio sustancial en las políticas a desarrollar en Castilla y León.

Ciudadanos ha demostrado que es una formación política de derechas, muy de derechas, en numerosas ocasiones y eso les excluye de cualquier opción progresista en Castilla y León

¿Y habría algún partido llave que rechazaría? En un escenario, por ejemplo, de un gobierno de Unidas Podemos y PSOE que necesite a UPL, a Por Ávila, a Ciudadanos...

Yo creo que Ciudadanos se descarta solo desde el momento en que han vuelto a repetir que ellos no quieren pactar con Mañueco pero que sí quieren pactar con el Partido Popular. Ciudadanos ha demostrado que es una formación política de derechas, muy de derechas, en numerosas ocasiones y eso les excluye de cualquier opción progresista en Castilla y León. Insisto, ellos mismos se decantan por pactar con el Partido Popular y con la derecha y eso elimina cualquier posibilidad de que Ciudadanos pudiera estar incardinado en un gobierno progresista, en un gobierno de verdadero cambio y auténtica transformación. Cuando tuvieron la oportunidad, hace dos años y medio, de propiciar un cambio de gobierno en esta tierra, no lo hicieron, apuntalaron al Partido Popular y eso es la demostración palmaria de que Ciudadanos es un partido de derechas, antónimo a cualquier tipo de cambio y no encajaría en un gobierno progresista.

¿Qué opina de los casos de corrupción del Partido Popular, ahora que se investiga el caso de la presunta financiación ilegal del PP de Salamanca durante las primarias que ganó Mañueco y que en marzo arranca el juicio del caso Perla Negra?

En cualquier sociedad democrática avanzada en Partido Popular estaría inhabilitado para seguir gobernando en Castilla y León por los innumerables y lacerantes casos de corrupción en los que está inmerso.

De hecho, parece que son los casos de corrupción los que han marcado el calendario electoral…

Uno de los elementos que provoca el adelanto electoral es evitar el desfile de ex altos cargos del PP por lo juzgados, en la Perla Negra, en la Trama Eólica, en el caso de la financiación ilegal de Salamanca… Son multitud de casos e insisto, una de las cuestiones que también quieren los castellanos y leoneses es un gobierno digno y decente, que no sea corrupto y no seguir sufriendo los lamentables y vergonzosos casos de corrupción en los que está inmerso el Partido Popular, que ha colocado a Castilla y León en el epicentro del mapa de la corrupción de España

Lo peor que ha hecho este gobierno de coalición de PP y Ciudadanos es dar continuidad y acentuar las peores políticas de la derecha en Castilla y León

¿Qué es lo peor que ha hecho el gobierno PP-Ciudadanos en estos dos años y medio?

Pues que ha dado continuidad a las políticas que venía desarrollando el Partido Popular. El gobierno de coalición Mañueco-Igea ha profundizado en los peores defectos y en las peores políticas de su predecesor, Juan Vicente Herrera. Han generado todavía más despoblación, conocíamos el dato hace poco de que Castilla y León ha vuelto a perder 11.779 habitantes el año pasado, han continuado con la senda de lo destrucción de lo público, han seguido privatizando, han seguido sucediendo episodios gravísimos de corrupción en Castilla y León. Lo peor que ha hecho este gobierno de coalición es dar continuidad y acentuar las peores políticas de la derecha en Castilla y León.

¿Y qué es lo peor que ha hecho la oposición?

La oposición ha hecho una buena labor llevando a las Cortes iniciativas y propuestas alternativas al gobierno del PP y Ciudadanos. No solamente denunciando las tropelías y las injusticias, las políticas fallidas y erráticas que han desarrollado, sino ofreciendo una alternativa y planteando propuestas serias, sensatas y rigurosas. ¿Lo peor que ha hecho? Pues yo creo que lo peor que hemos hecho ha sido fiarnos de alguien como el señor Fernández Mañueco, rubricando, con nuestra mejor voluntad y nuestra mejor intención, el pacto de reconstrucción social y económica en junio de 2020 y siendo totalmente engañados por Mañueco, ya que ese pacto se quebró, se conculcó y se incumplió de forma sangrante.

Unidas Podemos ha quedado fuera de los dos debates obligatorios por carecer de grupo parlamentario propio ¿Pero estaría dispuesto a acudir a cualquier otro con Vox?

Por supuesto, nosotros lanzamos ese guante para que haya un debate con todas las formaciones políticas que sean necesarias. Nosotros lo que queremos es debatir, es confrontar nuestras propuestas para Castilla y León, queremos hablar de Castilla y León, que es lo que no quiere hacer el Partido Popular, y por supuesto que estamos deseando que se produzcan más debates, además de los dos obligatorios.

Esta campaña parece que va a ser la ‘campaña del chuletón’ para el PP, pero entiendo que Unidas Podemos está dispuesta a hablar de algo que no sean las macrogranjas…

Básicamente el Partido Popular lo que está haciendo es una cortina de humo para no hablar de Castilla y León, para ocultar que no tiene proyecto. Yo no he escuchado en ningún momento al señor Mañueco hablar de propuestas para esta tierra. Nosotros las tenemos y queremos hablar de ellas. Por ejemplo, una estrategia para blindar los servicios públicos, muy especialmente la sanidad pública, con un plan para reducir a la mitad las listas de espera o con un plan para que se garantice que en Atención Primaria van a atender en menos de 48 horas. También proponemos incrementar exponencialmente las plantillas de profesionales para fortalecer la atención primaria y la atención hospitalaria, garantizar que todos los consultorios rurales estarán abiertos y que se va a dar la misma atención a los habitantes del medio rural que a los del medio urbano.

¿Pero cómo? Porque una de las cosas que dice el PP es que no hay médicos suficientes y que esto es un problema para la atención primaria y no solo en el medio rural...

Pues con un plan de incentivos para plazas de difícil cobertura en el medio rural. Nosotros lo llevamos reivindicando desde que entramos en las Cortes, y creemos que es la mejor solución para dar cobertura a esas plazas y para que los profesionales sanitarios puedan desarrollar su trabajo en plazas que no están cubiertas. Es una cuestión de voluntad, de querer invertir en sanidad y de querer que los habitantes del medio rural tengan los mismos derechos que los del medio urbano. Pero esto también se puede hacer en educación, reducir al 50% las tasas universitarias, incrementar en un 50% las becas educativas, garantizar la universalización de la educación de 0 a 3 años, que es algo que consideramos indispensable. Y en servicios sociales, cambiar absolutamente el paradigma: no puede ser que los servicios sociales sean el nicho de negocio de los empresarios afines al Partido Popular. No puede ser. Queremos garantizar que en las residencias, las plazas públicas sean la regla general y que las privadas sean la excepción. Queremos garantizar que la atención a la dependencia sea un servicio dado desde lo público, con garantía de condiciones laborales dignas para aquellas personas que trabajan en ello. Queremos aumentar en un 50% el gasto en la dependencia que corresponde a la Comunidad.

En vivienda, propugnamos crear un verdadero parque público de vivienda, algo que a día de hoy, no existe en Castilla y León. Queremos hacer también un plan especial de acceso a la vivienda para jóvenes y habitantes del medio rural, porque nos estamos encontrando con que en los pueblos hay también dificultades para acceder a una vivienda. En modelo productivo, lo mismo. Castilla y León necesita un modelo productivo alternativo al que tiene el PP, un modelo que se base en la digitalización y en la sostenibilidad, en el i+d+i, en la ciencia, que genere puestos de trabajo que tengan valor añadido, que permita a nuestros jóvenes tener un futuro en Castilla y León. El modelo del Partido Popular es antitético al nuestro, y si se quiere un modelo distinto, la gente tiene que votar a opciones diferentes. El del Partido Popular es un modelo fallido. Después de 35 años, el resultado está a la vista: despoblación, precariedad, exilio, pobreza y deterioro de los servicios públicos.

Respecto al ambiente de estas elecciones ¿lo percibe diferente al de otras anteriores?

Son anómalas, son las primeras elecciones en Castilla y León que se desligan de lo municipal y al ser unas elecciones, digamos que aisladas, también están cobrado una dimensión y una perspectiva nacional. Es una buena oportunidad para que a nivel nacional se hable de Castilla y León, es algo que es necesario, pero lo fundamental es tener propuestas para esta tierra. Cuando escucho al Partido Popular y a Mañueco, lo único que oigo es que quiere ser una suerte de super héroe contra Pedro Sánchez, pero no escucho ninguna propuesta para mejorar Castilla y León.

Todos los candidatos son hombres y ninguna mujer encabeza una lista electoral. Los partidos políticos, todos, tenemos que hacer una profunda reflexión en ese sentido.

Bueno, sí que han anunciado que garantizarán “por ley” la apertura de los consultorios rurales...

Ya, pero es que la credibilidad que tiene Mañueco diciendo eso es la misma que tendría Vox apoyando al feminismo. El señor Mañueco es un mentiroso, un difusor de bulos y es una persona que no tiene ningún tipo de credibilidad. Una persona que ha cerrado los consultorios médicos en el medio rural no puede prometer ahora que los va a abrir por ley. El PP y Mañueco están sustentando su campaña en el bulo y en la mentira. Eso es una cuestión que perjudica a Castilla y León y que degrada la democracia. Nosotros queremos hablar de Castilla y León porque tenemos una alternativa.

Ha mencionado antes el feminismo. Me llama muchísimo la atención que ningún partido tenga de candidata a una mujer…

Pues sí, es una cuestión en la que yo creo que hay que avanzar y en la que todos deberíamos mejorar, sin duda. Eso pone de manifiesto que todavía hay que trabajar mucho en igualdad y que el Ministerio de Igualdad es importante, entre otras cosas, para evitar este tipo de circunstancias, que todos los candidatos son hombres y ninguna mujer encabeza una lista electoral. Los partidos políticos, todos, tenemos que hacer una profunda reflexión en ese sentido.