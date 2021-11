Luis Tudanca (PSOE): "En nuestras primarias se expresa la democracia y en las del PP se expresa la corrupción"

El líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, reelegido este sábado en el 14 congreso autonómico del partido que se celebra en Burgos, ha atacado con dureza al Partido Popular autonómico y nacional, contraponiendo la gestión socialista con la de los populares. Tudanca ha recibido el respaldo del presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez.

Luis Tudanca ha tirado de ironía en su alocución a los delegados del congreso, mandando un saludo al líder del PP nacional, presente en León este sábado: "Quiero saludar a Pablo Casado, que como se mete en misas sin querer, igual se ha metido en este congreso".

El líder de los socialistas considera el mayor balance de su mandato “el haber recibido el apoyo de los ciudadanos”, en referencia a la victoria electoral autonómica del 2019, la primera en 36 años. Tudanca ha mencionado los últimos escándalos asociados al PP y al Gobierno autonómico como la Trama Eólica, la trama Perla Nega y el caso Primarias de Salamanca, en el que el PP “está en sospecha que haya también financiación ilegal”. “En nuestras primarias se expresa la democracia y en las del PP se expresa la corrupción”, ha resumido en referencia a las últimas imputaciones de los populares.

Tudanca ha defendido la Castilla y León real, “la que lucha por que sus consultorios abiertos, la que quiere dejar de ver cómo sus hijos e hijas se tienen que marchar de aquí porque no hay oportunidades, es la Castilla y León en la que creo”

El líder socialista de los castellanos y leoneses ha defendido además un nuevo marco fiscal “para atraer oportunidades a la España vaciada”, apoyando la reunión de varios gobiernos autonómicos de diversos gobiernos para defender una financiación mejor para la España vaciada, “nos parece un gran camino y un gran acuerdo”.

Y sobre la España vaciada Tudanca ha atacado la última ocurrencia de la presidenta de Madrid, Isabel García Ayuso, que habló de la España vaciada desde Colmenar Viejo. “A Ayuso no se le ha ocurrido otra cosa que ir a un municipio a 37 kilómetros de la capital a defender que eso es la España vaciada, es que va a acabar pidiendo dinero para lucha contra la despoblación para Madrid”. El socialista asegura que “España no es Madrid, España en mucho más. Y Madrid tampoco es Ayuso, ni muchísimo menos”. Tudanca cree que “La señora Ayuso ha demostrado con eso una insolidaridad insoportable y el señor Mañueco calla y consiente. Vamos a defender nuestra tierra ante todos”.

El secretario general del PSOE de Castilla y León apuntó además que “La solidaridad y equidad nos hace más fuertes como país, por eso apuesto también por la descentralización”. Enumeró que “la primera llegó con Zapatero, y gracias Pedro por ser valiente” y apostar por una nueva oleada. Tudanca citó los casos del Incibe en León, el nuevo centro de datos de la Seguridad Social en Soria o los batallones para Montelarreina (Zamora), “Decidme un solo proyecto en 4 década de los gobiernos del PP que hayan traído a Castilla y León que hayan significado algo como los que han traído gobiernos del PSOE”.

Tudanca advirtió que la descentralización que empieza el Gobierno central no se puede convertir en una recentralización autonómica, “Hay que descentralizar organismos e instituciones en Castilla y León, por la cohesión social y territorial. En esta tierra no vamos a crecer si no crecemos todos juntos”.

Tudanca ha finalizado con “Volveremos a ganar y gobernaremos Castilla y León”