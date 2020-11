Munich, Vilna, Varsovia o Bruselas, las ciudades que compiten con León para alojar el centro europeo de Ciberseguridad

León compite con otras seis candidaturas europeas para conseguir ser la sede del Centro de Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad.

Mientras todas las demás son capitales de sus países –salvo la alemana Munich que es la gran metrópoli capital regional del Estado Federal de Baviera–, León sería la única pequeña ciudad entre todas ellas. El resto son Bruselas (Bélgica), Luxemburgo, Vilna (Lituania), Varsovia (Polonia) y Bucarest (Rumanía).

¿Pero qué posibilidades tiene León ante estos mastodontes? ¿Es un espejismo o nos hemos venido arriba por las ganas de encontrar un pilar para solventar el declive económico de esta tierra? El pasado 19 de noviembre el Gobierno español presentó la candidatura en Bruselas asegurando que "confía en que León tiene la candidatura más fuerte"; puede parecer triunfalismo, pero si no se va de ganador políticamente hablando en Europa no hay nada que hacer. ¿Qué hay de cierto en ello?

El eurodiputado leonés Ibán García del Blanco –especializado en filosofía y cultura tecnológica y por ello miembro de la Comisión Especial sobre Inteligencia Artificial en la Era Digital del Parlamento Europeo–, reconoce que "no es fácil, pero es posible". Explica que a su entender "la candidatura leonesa es sólida y muy bien arropada por el Gobierno", que lleva "durante meses haciendo el trabajo de convencer".

Preguntado si el Gobierno se estaría viniendo arriba, apunta que "si hay triunfalismo es un error, porque no será fácil". Pero está bien mostrar que confiamos en la candidatura, y que valoramos mucho el que pudiera venir aquí. Todas esas cosas también cuentan a la hora de que se tomen estas decisiones. Este es un organismo que nació para estar en Bruselas, hayq que recordar que incluso en el primer documento que lo regulaba se hacía constar expresamente, pero que hayamos conseguido que se abra la posibilidad es en sí mismo un triunfo. Pero esto es Europa y será complicado", reconoce.

Para él, "León es un hub tecnológico con suficiente músculo para optar, está bien conectado vía AVE (a 2 horas de Madrid) y aeropuerto (a 1 hora de vuelo de Barcelona). Es un sitio tranquilo con alta calidad de vida y eso también cuenta en este tipo de decisiones. Y en la estrategia europea contra la despoblación, León es un lugar objeto para que este tipo de decisiones ayude a relanzar la zona. León además es un territorio al que vendrán los fondos adicionales de Transición Justa, eso es una oportunidad también para el desarrollo de iniciativas que aprovechen la existencia de este centro. Y la unidad de las administraciones, incluso la oferta de una sede atractiva (como es la antigua estación), también suma.

"A mi juicio, encuadrarnos en el eje Noroeste de la Península, incluido Portugal, también muscula la candidatura y yo al menos busco el apoyo del Gobierno portugués en ese sentido. Como no podíae se de otra manera, porque además es que es mi tierra, estoy haciendo todo lo posible, incluso tirando de lo personal y de crédito alcanzado con otras cosas, para tratar de influir positivamente en la posición de alguna gente. Y en coordinación en todo con el Gobierno de España y con la Representación Permanente Europea española en Bruselas", indicó García del Blanco.

Las virtudes de León

León no es de las peores candidatas, pero ganar la carrera es algo muy difícil. La sede del Centro Europeo de Ciberseguridad se elegirá el 9 de dicembre por el Comité de Representantes Permanentes Europeo (Coreper) en votación excluyente. Se irá eliminando la que menos apoyo saque en sucesivas rondas. Las claves son mixtas: técnicas y políticas: "La elección se basa en un pliego de valoración técnica y también cuenta que te hayas trabajado a países sin candidatura y aquellos que presentándola puedan caer a las primeras de cambio". Según fuentes en Bruselas "dependerá del trabajo que haga España para que se la apoyen... Barcelona era la preferida para repatriar la de medicamentos y se la llevó Ámsterdam".

Una desventaja es que España ya tiene varias agencias, lo que podría jugar en contra si se quiere llevar algo a los nuevos, y la favorita suena Munich, porque es fuerte y los alemanes no tienen tantas instituciones europeas como parezce". Pero hay esperanzas: "León está descentrado, si se de verdad se quiere primar territorios con problemas demograficos podría ser una baza". Y en los criterios de evaluación sí se encuentra ese "equilibrio geográfico".

Otro dato es la conectividad, tanto Munich, Luxembourg y Bruselas han puesto el acento en que están bien conectadas por avión, pero posiblemente ya no sea tan importante tras el covid, sugieren los conocedores de la capital europea.

La candidatura leonesa, punto a punto

La capital leonesa es la única, junto a Vilnius, que ofrece directamente un edificio 'para entrar a trabajar'. En el caso español sería la vieja Estación de Ferrocarril del Norte, lo que le ofrece la ventaja que está a un minuto bajándose del AVE. España se haría cargo de todos los gastos del edificio del Centro Europeo de Ciberseguridad mientras esté instalado en León (cosa que sólo la candidatura alemana iguala).

Otra cuestión es que si de verdad la elección debe ser efectuada por la estrategia de 'descentralización', Bucarest aún no está preparada, Varsovia pasa por una nefasta situación política con la propia UE y junto a Vilna tiene el problema de ser capitales países del Este con enormes roces con Rusia (una de las principales amenazas en ciberseguridad por culpa de su política de desinformación).

Otra más, que León es un territorio con una fortísima crisis económica y la instalación de este centro puede convertirla en un centro de desarrollo de software que palíe la situación. Aunque no se haya incluidio en el documento oficial la despoblación y el desplome industrial leonés, Ibán García del Blanco manifiesta que "aunque hay cosas que no se reflejan en un documento de candidatura sí que estamos haciéndolo valer. Hay cosas que se trabajan en lo que se llama soft diplomacy en Europa'.

La fortaleza técnica es la presencia del Instituto Nacional de Ciberseguridad –el Inteco que instaló aquí en 2006 el leonés José Luis Rodríguez Zapatero–, con su Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), un CERT (Centro de respuestas rápidas ante Emergencias Informátcias, equivalente a un CSIRT) y ser uno de los centros más afamandos de Europa y su relación con los países latinoamericanos y la certificación Mitre del Centro Nacional de Seguridad de los Estados Unidos de América, es la gran ventaja de León para ser candidata.

A lo que se suma la presencia en la ciudad del súpercomputador en la Fundación Scayle sito en la Universidad de León, más ser centro de varios cluster tecnológicos y de un sector empresarial TIC, junto con la presencia de Inbiotec y la iniciativa Ausvi de drones. España es el país con más CSIRT (Equipo de Respuesta ante Emergencias de Seguridad Informática), hasta 54, y es el cuarto país de Europa, y séptimo del mundo, en lo que se llama Cibersecurity Maturity (experiencia). También se vende como el primero en Liderazgo de Proyectos de Investigación y Desarrollo de Ciberseguridad.

Al ser todas las demás candidaturas grandes ciudades, tienen todas una gran cantidad de plazas hoteleras (León es la que menos dispondría de ellas, con 3.700), y conexiones de todo tipo. León también cuenta con aeropuerto y calcula que en dos horas se puede llegar a Bruselas. La ventaja de ser una ciudad pequeña le otorga una gran rapidez a la hora de que los trabajadores lleguen de su casa a su puesto (16 minutos frente a la media europea de 42) y el más bajo nivel de vida de todas las candidatas con bastante diferencia sin que eso suponga merma en la calidad de vida. Y la Sanidad Pública de España es una de las mejores del mundo, aún con la crisis que está pasando. León, además, no alberga ninguna sede europea, lo mismo que Bucarest. Comparada con las demás, León sería 'pequeña, pero matona'.

Las debilidades

Como desventajas, que es poco cosmopolita- En Educación, pese a ser gratuita y contar con colegios bilingües, se adolece de itinerarios homologables a una educación internacional "y eso para gente con familia es algo a tener en cuenta", apuntan desde Bruselas.

Lo que choca de la candidatura española –aparte de no mencionar el gran Hub de Blockchain que hay en León y tampoco que es una zona deprimida, lo cual sería una ventaja para que la UE la eligiera con el doble objetivo de mejorar su empleabilidad–, son las 17 páginas de 126 del folleto informativo referidas a las virtudes de la comunidad autónoma de Castilla y León, que se antojan excesivas y que parecen sobrar ya que ninguna otra candidatura se dedica a hablar más allá de la ciudad candidata.

En los mentideros europeos se advierte de que "se echa en falta apoyos de empresas privadas del sector", haciendo notar que Munich sí es bastante fuerte en eso. "La candidatura de León es muy institucional y mas parece un satélite de Madrid sin contar con la propaganda de la comunidad autónoma, las otras candidaturas están más centradas en la propia ciudad y lo que puede ofrecer", explican. Estas otras fuentes técnicas y no políticas también se preguntan cuántas ganas hay reales de descentralizar por parte de la UE, pero recuerdan que si fuera una oficina burocrática, "si solo llevará proyectos, puede que termine en Bruselas". Respecto a la implicación del Gobierno español en la candidatura no creen que sea un paripé, sobre todo por la implicación clara de la ministra de Economía, Nadia Calviño, que fue una alta funcionaria europea con experiencia. Pero recuerdan que "en estas últimas semanas España no se ha hecho muchos amigos en las instituciones con algunas decisiones".

Las debilidades de León son, precisamente, que no es una gran capital, y que para llegar a ella volando a Madrid se necesitan otras dos horas en AVE; y que compite con grandes ciudades y candidaturas como Munich, Luxemburgo, Bruselas y Vilna. Una cosa es ser, en el cómputo técnico, de las mejores, y otra, muy distinta, es que en votaciones entre países que se deben favores se consiga el primer premio.

Las otras candidatas europeas

En la página de la Unión Europea, que se rige con unos altos estándares de Transparencia, se puede consultar toda la documentación que ha enviado cada candidatura en la web de Selección de la sede del Centro Europeo de Competencia Industrial, Tecnológica y de Investigación en Ciberseguridad, que se puede consultar pinchando aquí. Resumimos la gran cantidad de información disponible de cada una de ellas.

Munich

La candidatura alemana es una de las más potentes, con un enorme ecosistema de instituciones y empresas, y las compañías alemanas son líderes mundiales en ciberseguridad. Allí se celebra el encuentro anual de Seguridad, tiene un cluster de computación cuántica (es sede del Hub Q de IBM), se encuentra el Centro de Digitalización e Innovación Tecnológica del Ejército Alemán, y universidades punteras mundiales como la Tecnológica de Munich y la Ludwig Maximilian (de las más antiguas del mundo), el Centro de Supercomputación Leibniz, centros de estudios de drones, una de las pocas autoridades política de Ciberseguridad en Europa (del gobierno federal de Baviera, que es el que presenta la candidatura) y según el Atlas de la UE de Tecnologías de la Información y la Comunicación es el Hotspot (se traduciría como punto caliente) número uno a nivel mundial en el sector. Ofrece cuatro localizaciones para elegir dónde instalar el centro y el Estado Federal de Baviera se haría cargo de todos los gastos del mismo.

Sus debilidades, que tiene ya dos agencias europeas, la de Seguridad de Aviación y el Instituto de Pensiones.

Luxemburgo

En una muy somera presentación, como si estuvieran absolutamente seguros de su candidatura, el Ducado de Luxemburgo aprovecha su prestigio para indicar que tiene preparado todo para ganar la candidatura. Allí se situa el EuroHPC (el centro de coordinación de la Computación de Alto Rendimiento europeo), el Centro de Ciberseguridad Luxemburgués, la Dirección General de Conectividad que trabaja en robótica, inteligencia arficicial, eHealth (nuevas tecnologías sanitarias), eGovernment (administración electrónica) y otra de Digitalización. Ofrece tres edificios y no indica si financiará sus costes.

Sus dificultades en contra para elección, que es una de las zonas más caras de Europa para los trabajadores y que es uno de los centros administrativos de la UE, con muchas oficinas en su territorio, lo cual choca con la política de descentralización.

Vilna

La candidatura de Lituania ofrece el edificio de la Torre de Televisión Nacional en su capital, del que pagaría cinco años de renta a la UE (aunque lo podría ampliar 'según las necesidades'), donde el Gobierno tiene su centro de datos. La zona nórdico-báltica es una de las que más ha invertido en tecnologías informáticas y de ciberseguridad; de hecho el 25% de todos los proyectos de este tipo en el Horizonte 20-20 provienen de ellos y según el Índice de Sociedad de Economía Digital es la región del mundo más preparada. También tienen un fortísimo centro de Ciberseguridad y un instituto de Blockchain.

Sin embargo, tiene varias complicaciones para ganar la carrera. Ya tiene una Agencia Europea (la de Igualdad de Género), es la que menos tiempo pagaría los gastos del centro, es fronteriza con Rusia (con el territorio de Kaliningrado, la antigua Prusia Oriental alemana) y ella misma reconoce que aún no está preparada para cumplir los requisitos de Secretos Europeos (aunque afirma que lo estaría a final de 2021).

Bruselas

La ventaja de Bruselas es que es la capital administrativa de Europa, con un gran sector TIC y donde está situado el Centro de CiberSeguridad de Bélgica con conexiones directas con la OTAN y otros organismos internacionales. Ofrece pagar durante 12 años los costes del edificio. La propuesta es la más directa, centrada en su objetivo y que denota que la ciudad es la sede de la burocracia europea y sabe cómo se quieren las cosas en la Unión.

La principal desventaja, precisamente, es que es la capital administrativa de Europa y con este tipo de agencias se pretende descentralizar y 'repartir' juego entre los países.

Bucarest

La candidatura de Bucarest ofrece tres edificios a elegir y alberga el Centro de Cibercrimen del Consejo de Europa (no es una institución de la UE), tiene un CERT y una política nacional horizontal en Ciberseguridad con especial incidencia en una iniciativa privada que cuenta con una enorme cantidad de 'start-up' debido, sobre todo, a que es el sexto país de europa en graduados TIC (en Rumanía se gradúan el 4,9% de todos los de la Unión Europea); y, además, cuenta con una fortísima presencia de mujeres en el sector (el tercer país con más). Por último tiene fuertes conexiones en ciberseguridad con países del Este y el Sur y Rumanía no tiene ninguna Agencia Europea en su territorio. Al igual que León, no tienen ninguna agencia europea en su ciudad (no hay ninguna de la UE en todo el país).

Su desventaja, que es un país fronterizo con Ucrania y la tensión con Rusia es extrema en la zona; y que el sistema de ciberseguridad está en desarrollo y no tiene experiencia a lo largo de los años.

Varsovia

La capital de Polonia también aporta tres edificios listos para entrar a ellos y que la Comisión Europea elija, y pagaría la renta de diez años del centro europeo. Tiene un fortísimo sector TIC y la sede del Centro de Seguridad de Internet de Polonia, y está creando la Agencia Nacional de Ciberseguridad polaca, que estará plenamente operativa a finales de 2021. Su CSIRT (Equipo de Respuesta ante Emergencias Informáticas) fue fundado en 1996, siendo uno de los más antiguos creados. Aporta también altas velocidades de conexión, de hasta 2 Gbps para empresas, y recuerda en su solicitud que una de las especialidades de Polonia es la criptografía, recordando que fueron los polacos los que descifraron el funcionamiento de la máquina Enigma nazi.

Los puntos negativos de la candidatura serían que es un país que tiene problemas con el Parlamento Europeo por sus reformas en Justicia, que es un país fronterizo con Rusia (al igual que Letonia por el territorio de Kaliningrado en Prusia Oriental) y que es ya la sede de la gran agencia Europea Frontex (de control de fronteras y seguridad costera) con más de mil trabajadores.

La toma de decisión

Como se ve, las competidoras son duras y la decisión es difícil de consensuar, no digamos de adivinar. Como recuerda desde el hemiciclo europeo Ibán García del Blanco "la decisión la tomará el Consejo de Ministros, lo que no significa que la opinión de la Comisión o incluso del Parlamento, no cuente. Se trata de crear un estado de opinión". Las candidaturas más potentes, entre las que técnicamente gracias al trabajo del Incibe y su proyección internacional y trasantlántica sí está León, apuntan a Munich y Bruselas.

Aunque es posible aumentar las posibilidades si el 9 o el 10 de diciembre, en esas maratonianas reuniones de ministros donde pasa de todo, no termina eligiéndose sede y León queda en la final. "Efectivamente, si en el primer corte no se elige directamente sede, tenemos muchas posibilidades", afirma una vez preguntado por este extremo el eurodiputado leonés, que es, posiblemente, uno de los que más desean el éxito de la candidatura española.