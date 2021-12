Los partidos tendrán hasta el diez de enero para presentar candidaturas en Castilla y León

La Junta Electoral de Castilla y León (JECYL) ha hecho público este martes el calendario completo para las elecciones a las Cortes del próximo 23 de febrero. Los partidos políticos tendrán de plazo entre el 5 y el 10 de enero de 2022 para presentar sus candidaturas por provincias, aunque las coaliciones electorales, como es el caso de Unidas Podemos (si finalmente Podemos e Izquierda Unida se alían) deberán comunicar su intención de ir juntos como máximo el 31 de diciembre de 2021 a medianoche.

Antes, el 29 de diciembre de 2021, las formaciones, ya sean partidos, federaciones coaliciones, tendrán que designar a un representante general ante la administración central, previa comunicación ante la Junta Electoral de Castilla y León. Ese será el primer paso que tendrán que dar para poder concurrir a los comicios del 23 de febrero. Después, y hasta 31 de diciembre de 2021 (24:00 horas), el representante general comunicará a la Junta Electoral quienes serán los representantes de las candidaturas y los suplentes en cada provincia, para lo que tendrán dos días: el 1 y 2 de enero de 2022.

En el plazo de 2 días la JECYL comunicará a las Juntas Electorales Provinciales las designaciones y los representantes provinciales (junto a los suplentes) dispondrán hasta el 4 de enero de 2022 para personarse ante las Juntos Electorales Provinciales.

Candidatos a presidir la Junta: 11 y 12 de enero

Los candidatos a presidente de la Junta de Castilla y León tendrán que ser comunicados entre el 11 y el 12 de enero de 2022. Los partidos tendrán hasta entonces para designar a sus cabezas de lista. Confirmados están los del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y Luis Tudanca, del PSOE. Ciudadanos no ha decidido si será el hasta ahora vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, será quien encabece la lista, o si será la coordinadora autonómica, Gemma Villarroel. Igea ha puesto su cargo a disposición del partido.

Tras la presentación de las listas por provincia como tarde el 10 de enero, la Junta procederá a revisar las candidaturas, cuya proclamación definitiva se hará el 17 de enero y se oficializará el 18 de enero con su publicación en el BOCYL.

Campaña electoral: del 28 de enero al 12 de febrero (no incluído)

La campaña electoral para los comicios comienza a las cero horas del viernes 28 de enero de 2022, y finalizará a las veinticuatro horas del viernes 11 de febrero de 2022. En los medios públicos se dará 5 minutos de espacios publicitarios a los partidos, federaciones que no concurrieron o no tuvieron representación parlamentaria en anteriores elecciones autonómicas o para aquellos que, habiéndola obtenido, no hubieran alcanzado el cinco por ciento del total de votos válidos en toda la Comunidad.

Los partidos o federaciones que en 2019 no hubieran alcanzado entre el cinco y el veinte por ciento del total de votos, tendrán cinco minutos. Y aquellos que hubieran alcanzado el 20%, 20 minutos. Por su parte las agrupaciones de electores dispondrán solo de cinco minutos cuando presenten candidaturas en las 2/3 partes de las circunscripciones comprendidas en el ámbito de difusión.