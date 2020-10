La película húngara ‘Preparations to Be Together for an Unknown Period of Time’ gana la Espiga de Oro de la 65 Seminci

La película húngara "Preparations to Be Together an Unknown Period of Time" ha ganado la Espiga de Oro de la 65 Semana Internacional de Cine de Valladolid. La segunda película de la realizadora Lili Horvát ha logrado además el premio Pilar Miró al mejor nuevo director y el premio a la mejor actriz para Natasa Stork.

El film cuenta la historia de Márta, una neurocirujana de 40 años, que deja atrás su brillante carrera en los Estados Unidos, para regresa a Budapest para comenzar una nueva vida junto al hombre que ama. Cuando se encuentran, el hombre afirma que no la ha visto nunca.

La Seminci ve así confirmada su apuesta por nuevos realizadores cuya trayectoria se ha seguido muy de cerca. Lilli Horvát participó en Punto de Encuentro de la 60 edición con "The Wednesday Child", su ópera prima, y que logra con su segundo largometraje el máximo galardón del festival. Lo mismo sucede con los hermanos gemelos Tarzan y Arab Nasser, que han logrado la Espiga de Plata y el premio Miguel Delibes al mejor guion con su segundo film, "Gaza mon amour", años después de que Seminci programara en Sección Oficial su debut, el largometraje Dégradé, también en la 60 edición.

Las películas ganadoras de las tres principales secciones del festival tienen a mujeres tras las cámaras: a Lilli Horvát en Sección Oficial se suma el primer premio en Punto de Encuentro a Farnoosh Samadi por 180º Rule y Juliana Fanjul en Tiempo de Historia por Silencio radio.

El premio Ribera del Duero al mejor director ha recaído ex aequo a dos nuevos directores: Aurel por Josep, su primer largometraje, e Ivan Ostrochovský por "Servants", su segundo largometraje de ficción.

El jurado, integrado por el productor británico Peter Beale; la guionista española Alicia Luna; el productor Antonio Pérez; el productor y distribuidor francés Stéphane Sorlat, y la actriz española Emma Suárez, ha otorgado el premio al mejor actor a Shai Avivi por su papel de padre entregado al cuidado de su hijo autista en la película "Here We Are", del cineasta israelí Nir Bergman.

En el apartado técnico, el jurado ha concedido el premio a la mejor dirección de fotografía a Matthias Delvaux por su trabajo en "The Cloud in Her Room" y el premio José Salcedo al mejor montaje a Vassela Martschewski por "Persian Lessons".

El jurado, que ha concedido además una mención especial para la película "There is no Evil", de Mohammad Rasoulof, ha concedido a El mártir, de Fernando Pomares, la Espiga de Oro al mejor cortometraje y el premio EFA. La Espiga de Plata ha sido para el cortometraje canadiense "Moi", Barnabè, de Jean-François Lévesque.

Respecto al premio del público de la Sección Oficial, que organiza el periódico El Norte de Castilla, el título ganador ha sido "Nowhere Special", de Uberto Pasolini, con un coeficiente de 4,57 sobre 5.

Sección Punto de Encuentro

El jurado de Punto de Encuentro, formado por el cineasta y escritor argentino Enrique Gabriel, el productor rumano Razvan Lazarovici, y el productor y distribuidor español Paco Poch, ha otorgado el primer premio de la sección a "180º Rule", de Farnoosh Samadi. La película trata sobre Sara, una maestra de escuela muy querida por sus alumnos, casada con Hamed. La familia se prepara para asistir a una boda en el norte de Irán, pero una imprevista obligación recae en Hamed y da al traste con sus planes. Cuando el marido de Sara de repente le prohíbe asistir al acontecimiento, ella toma una decisión que la colocará en la dolorosa senda de la expiación.

La cineasta iraní suma un premio más de Seminci a su palmarés, ya que es la única cineasta que ha ganado dos espigas de oro de Seminci consecutivas: en 2016 por El silencio, Espiga de Oro al mejor cortometraje en la 61 Semana, codirigido con Ali Asgari, y al año siguiente, está vez en solitario, por el corto La mirada (2017).

El jurado, que ha concedido una mención especial a "Piedra sola", de Alejandro Tarraf, ha decidido conceder el premio de Punto de Encuentro al mejor cortometraje internacional ha sido para "Omelia Contadina", de JR y Alice Rohrwacher, y el premio al mejor cortometraje español ha sido otorgado a "Stanbrook", de Óscar Bernàcer.

El premio del público en esta sección, organizado también por El Norte de Castilla, ha recaído en dos películas, que han alcanzado un coeficiente de 5 sobre 5: "This is my desire", de los hermanos Arie & Chuko Esiri, y "The best is yet to come", de Jing Wang.

Tiempo de Historia y DOC. España

"Silencio Radio", de Juliana Fanjul, ha recibido el primer premio de la sección Tiempo de Historia. El documental aborda la figura de la periodista Carmen Aristegui, despedida de la estación de radio donde ha trabajado durante años quien, apoyada por más de 18 millones de oyentes, continúa su lucha con el objetivo de crear conciencia y luchar contra la desinformación.

El jurado, formado por la directora Sally Gutiérrez, el productor de documentales y director de la iniciativa DocsBarcelona, Joan González Herrero, y la directora del Festival de Cine Documental Iberoamericano de Escocia, IberoDocs, Mar Felices, ha concedido el segundo premio de la sección a "The Reason I Jump", de Jerry Rothwell, además de una mención especial a "Caperucita roja", de Tatiana Mazú.

En el apartado de cortometrajes, el premio ha sido para 57 días, de Mariano Lumbreras, y una mención a Huntsville Station, de Jaime Meltzer y Chris Filippone.

En la sección DOC. España, el trabajo ganador es "Tierra de leche y miel", de Gonzalo Recio, Héctor Domínguez-Viguera y Carlos Mora Fuentes, según el jurado, formado por la productora y consultora Ana Amigo, la artista multidisciplinar Nadia Hotait y el productor y director Tomás Martínez Antolín, quienes también han otorgado una mención para "El niño de fuego", de Ignacio Acconcia.

Por último, De perfil, de Alejandro Renedo, ha ganado la sección Castilla y León en Corto. El jurado ha estado integrado por la directora y guionista Pilar García Elegido, la actriz Elisabeth Larena y la crítica Marta Medina del Valle, quienes han concedido además una mención a "Reflejo", de Juan Carlos Mostaza.