La otra cara del caso 'Perla Negra': al 60% de empleados los colocó a dedo el PP de Castilla y León

Queda poco más de un mes para que arranque el juicio del caso Perla Negra en la Audiencia Provincial de Valladolid, que sentará en el banquillo a excargos de la Consejería de Economía de Castilla y León y a empresarios por presuntos delitos de cohecho, prevaricación, revelación de secretos, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos, y en el que declarará como testigo el expresidente de la Junta, Juan Vicente Herrera. El edificio que alberga el Instituto de Competitividad Empresarial (ICE), que absorbió todas las empresas de la administración b de Economía, fue apodado como 'Perla Negra', en alusión a la película de piratas y para señalarlo como "chiringuito" del Gobierno autonómico. Es la otra cara del caso: en el ICE sólo 80 trabajadores de los 216 que integran la plantilla han entrado por oposición previa oferta pública. Así, más de un 60% de sus efectivos ha entrado a dedo. Pero no es algo nuevo, ya que para el ICE (antigua Agencia de Desarrollo Económico de la Junta) no se publica oferta de empleo público ni se convocan oposiciones desde el año 2000, hace 22 años.

El pasado 30 de diciembre, con las elecciones ya convocadas y con un gobierno en funciones, el ICE incrementó su ya elevado número de libres designaciones, puestos a dedo que no se justifican por méritos objetivos. En concreto se ha producido siete nuevas, tres de ellas correspondientes a nuevos puestos de jefe de área. Estos nombramientos son consecuencia de la última modificación de la Relación de Puestos de Trabajo del Instituto en la que se crearon seis nuevos puestos de Jefe de Área y se eliminaron tres. También se modificaron dos puestos de trabajo que pasaron de ser de concurso objetivo (CO) a Libre designación (LD). La convocatoria para optar a estos puestos no se publicó en el Boletín Oficial de Castilla y León sino que se dio a conocer mediante un correo interno. El secretario general del ICE, Pablo Lebrato, ha precisado a elDiario.es que "se ha seguido el procedimiento establecido en la normativa y en el convenio colectivo".

Un procedimiento "excepcional" que ya es habitual

Fuentes del Instituto aseguran que "la única forma de promoción dentro de la entidad es por procedimientos discrecionales, como el de libre designación o las movilidades funcionales sin convocatoria". Uno de cada tres trabajadores del ICE ocupa un puesto de libre designación, cuando esta figura la configura la Ley como excepcional y limitada a escasos puestos dentro de la organización. De esta manera se produce y se refuerza desde hace décadas una red clientelar debido a que los trabajadores no deben su puesto al esfuerzo de aprobar una oposición sino a quien les nombra a dedo, que además puede facilitar o no su ascenso. Desde el ICE se aprueban subvenciones y ayudas a empresas, planes de internacionalización...básicamente todo el presupuesto de la Consejería de Economía se canaliza por el ICE. Y hay ejemplos claros. La mesa de contratación que aprobó el alquiler del Perla Negra durante 15 años por más de 100 millones de euros (que posteriormente se abortó por tener un precio disparatado) estaba formada íntegramente por libres designaciones. Pese a que el precio era tremendamente alto, nadie se opuso. Sólo cuando el asunto pasó a la via política, se buscó otra fórmula, la de la compra, que finalmente tuvo un sobrecoste millonario, y que se juzgará el próximo 14 de marzo.

Las mismas fuentes aseguran que mediante un procedimiento discrecional (movilidad funcional sin convocatoria), se acaba de promocionar hace escasos días a una familiar de un candidato del PP a las Cortes. De auxiliar administrativo ha ascendido a técnico titulado superior (Grupo I), saltándose de golpe tres categorías profesionales.

No solo es llamativa la discrecionalidad en los puestos, en el ICE también se nombra, desde 2017, "asimilado a titulado universitario" a trabajadores que carecen de dichos estudios, que han accedido a la administración por el sistema de libre designación y que ocupan así puestos reservados a diplomados. Entre los asimilados hay familiares de ex altos cargos de la Junta de Castilla y León.