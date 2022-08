Castilla y León acusa al Gobierno de la “desaparición” del regadío del Bajo Carrión aunque todavía no ha redactado el proyecto. El Gobierno niega el incumplimiento con el regadío del Bajo Carrión (Palencia) que denuncia la Consejería de Agricultura, dirigida por Vox. La semana pasada, la Consejería de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural, en manos de Vox, acusaba al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la “desaparición” de la modernización de regadíos del Bajo Carrión, donde se habían comprometido unas obras de 37,2 millones de euros.

El 21 de julio, el Gobierno se comprometió a movilizar 46,5 millones de euros en Castilla y León para la modernización de regadíos hasta 2026. Un compromiso que, aseguran desde el Ministerio, se mantiene, y que tanto la Junta de Castilla y León como la Comunidad de Regantes conocen desde “hace meses”.

“Han desaparecido de la publicación del BOE sin ninguna explicación del Ministerio ni de la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (SEIASA)”, denunciaba el gobierno autonómico a través de una nota de prensa, en la que mostró la “ decepción, sorpresa y preocupación” de la Consejería después de que se publicara el convenio de la segunda fase del plan mejora de los regadíos incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) de la economía española.

Según explican a este periódico desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la obra de modernización del regadío del Bajo Carrión está preseleccionada y eso no ha cambiado.

El Gobierno reconoce que todavía no ha entrado en fase II el convenio que se firmó el 21 de julio, aunque lo justifica en base a tres pilares: es una obra “muy voluminosa” (37,5 millones de euros), la modernización clásica “encaja menos” que el resto de obras en los criterios del PRTR (Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes) y el proyecto “no está maduro como para iniciarse” los trámites correspondientes.

Según explica el Ministerio, la Junta no ha redactado el proyecto todavía, aunque se ha comprometido a tenerlo escrito a finales de año para que los técnicos del Ministerio puedan supervisarlo. “Esto corrobora aún más que la decisión de no haberlo metido en fase II no retrasa nada su ejecución”, destacan desde el Ministerio.

El regadío del Bajo Carrión se incorporará en el listado de obras del convenio fase III, que se firmará a principios de 2023. Para entonces, el Ministerio espera tener el proyecto “consensuado y maduro”. Además, la tercera fase servirá para obras grandes que haya que ejecutar en “poco tiempo” como el caso palentino.

El consejero del ramo (Vox), Gerardo Dueñas, ha escrito una misiva al ministro, Luis Planas, en la que le ha pedido una “reunión urgente” para aclarar esta “preocupante e inesperada situación”.

Desde el Gobierno insisten en que la obra está “comprometida” y está prevista ejecutar y finalizar antes de final de 2026. “Que no haya sido reflejada en el convenio fase II es una cuestión presupuestaria y administrativa, pero los plazos que manejamos son los mismos que venimos hablando con los interesados desde hace meses”, subrayan.