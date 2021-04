Castilla y León critica la negociación de Ayuso para comprar la vacuna rusa: "Hacer estrategias en paralelo convierte esto en una selva"

Castilla y León critica la negociación de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para comprar la vacuna rusa. "Hacer estrategias en paralelo convierte esto en una selva", ha reprochado la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien ha apostado por vacunar "de forma conjunta y ordenada".

Ayuso, sobre Sputnik: "Si funciona y todo es legal, me veo obligada a comprarla"

Saber más

El vicepresidente y portavoz autonómico, Francisco Igea, ha recordado que no se puede comprar una vacuna "que no está aprobada por la agencia del medicamento". "Está muy claro que ninguna comunidad podía emprender este tipo de acciones", ha afeado Igea, quien ha señalado que este asunto se abordó hace tiempo en una conferencia de presidentes "y nadie hizo ninguna manifestación en contra". "No hay españoles de primera y de segunda. Nadie puede hacer esto", ha reprobado Igea

Sistema de cogobernanza "del hortelano"

Francisco Igea también ha cargado contra el Gobierno de España, que tiene un sistema de cogobernanza "del hortelano", en el que unos "cargan las decisiones difíciles" mientras otros "anuncian el fin de la epidemia", "y ya van cuatro veces". Según Igea, para el presidente del Gobierno es "más importante la rentabilidad política y electoral que liderar la nación" en la pandemia. "El gobierno está más instalado en la no decisión que en la decisión", ha recriminado.

El vicepresidente autonómico ha reprochado que el Gobierno esté "más instalado en la no decisión" que en la decisión. "Nosotros siempre hemos sido leales al gobierno cuando ha tomado decisiones. No hay nadie que pueda decir que no hemos apoyado al gobierno. Pero no vamos a apoyarle en la no decisión", ha rematado.