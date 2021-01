Castilla y León enviará al Tribunal Supremo toda la documentación del toque de queda "en plazo". Así lo ha asegurado el vicepresidente y portavoz autonómico, Francisco Igea, después del Consejo de Gobierno. La Junta de Castilla y León todavía tiene ocho días para justificar el adelanto del toque de queda a las 20.00 horas, actualmente en vigente y de obligado cumplimiento.

Después de que el Gobierno central recurriera este acuerdo autonómico, el Tribunal Supremo dio el martes a la Junta diez días para presentar alegaciones contra la medida cautelar de suspensión solicitada por el Gobierno.

Francisco Igea ha reiterado que los servicios jurídicos de la Junta han avalado este adelanto del toque de queda, aunque el gobierno autonómico "acatará" la decisión que tome el Tribunal Supremo. En cualquier caso, el portavoz de la Junta ha insistido en que el Gobierno delegó en la Junta de Castilla y León para actuar, por lo que "no se actúa en nombre de la junta, si no en nombre del Gobierno".

"Conviene recordar que no es la Junta la que toma la decisión, si no que es el presidente [Mañueco], que es, al final, el Gobierno [central], porque es autoridad delegada. El Gobierno puede delegarla o no, pero cuando la delega, no se actúa en nombre de la Junta, si no en nombre del Gobierno".

También ha reprochado al Gobierno central que "no puede decir que delega y cree en la cogobernanza" mientras luego "hace otras cosas" como recurrir la decisión de la Junta de adelantar el toque de queda a las 20.00 horas. "Es el Gobierno quien ha delegado su autoridad en la Junta y nosotros la hemos ejercido", ha destacado.

"Detalles nimios de este abre o no abre"

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León ha defendido la efectividad del toque de queda a las 20.00 horas porque considera que se "impide" el contacto social con personas ajenas al núcleo de convivencia o de trabajo. El hecho de que algunos comercios puedan abrir y otros no ha sido considerado por Igea como "detalles nimios de este abre o no abre".

"¿Podríamos prohibirlo más y cerrar, pero si alguien necesita productos esenciales? No, porque si alguien necesita con urgencia alimentación o medicinas, pues estaríamos incumpliendo la ley", ha valorado el portavoz del gobierno autonómico, quien ha destacado que saltarse el toque de queda para ir a comprar solo puede hacerse "en caso de necesidad".

Igea ha sostenido que es eficaz el toque de queda, que ya ha sido implantado en otros países como Francia, Alemania o Inglaterra. "Podemos cuestionarnos todo, pero la evidencia científica es: cuanta más restricción y más toque de queda, antes baja la incidencia", ha destacado Igea, quien ha asegurado que comprobarlo está "al alcance de cualquiera" que ponga las medidas y los países "en miles de bases de datos que demuestran este hecho".