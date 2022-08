El consejero de Cultura de Vox cobró otros 166.000 euros de la fundación pública que dirigía mientras era funcionario en Castilla y León

El actual consejero de Cultura de Castilla y León por Vox, Gonzalo Santonja, cobró un total de 166.497,5 euros entre 2006 y 2015, cuando dirigía la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y mientras era funcionario de la Consejería de Educación. La Fundación, financiada con dinero público que proviene del Gobierno autonómico, así como también de ayuntamientos y diputaciones, ha acabado accediendo, aunque fuera del plazo legal, al requerimiento de elDiario.es para que facilitase todos los pagos que se hicieron a Santonja desde que empezó a dirigirla en 2002 hasta su salida en 2021.

La fundación que dirigía el consejero de Cultura de Vox incumple la orden de Presidencia de Castilla y León de dar información sobre sus pagos

Santonja, que era profesor de la Universidad Complutense de Madrid cuando la Junta lo fichó para dirigir la fundación que promocionaba el castellano e investigaba sus orígenes, consiguió que el ejecutivo autonómico le diese una comisión de servicios, un nombramiento de carácter temporal mediante el que un funcionario desempeña puestos o funciones especiales distintas a las específicas del lugar de trabajo al que había sido adscrito.

De ese modo, Santonja cobraba unos 50.000 euros anuales –su sueldo de profesor– pero dedicándose tan solo a dirigir la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua. Aunque la comisión de servicios suele concederse durante un año, Santonja la tuvo durante 11 años seguidos.

El Patronato de la Fundación desconocía esta situación. Tal y como reconoce ahora la gerencia en un documento remitido a este diario, entre 2006 y 2015 pagó 14.400 euros más IVA (16.700 con el IVA incluido) a Santonja a través de su mercantil Monbrún SL, en virtud de un contrato que acabó en 2015. Fue poco después cuando el actual consejero de Cultura se contrató para asesorarse a sí mismo en la Fundación. Lo hizo a través de un acuerdo con la Complutense, que firmó un contrato con la fundación en el que él era investigador asesor. El contrato se justificó en base al artículo 83 de la Ley Orgánica de Universidades que regula la compatibilidad de los profesores universitarios con trabajos y proyectos de carácter científico. Cobraba 18.000 euros anuales.

Pagos sin factura

En la información que remite la Fundación Instituto Castellano y Leonés de la Lengua a elDiario.es, se aporta además la relación de pagos a la sociedad de Santonja por otras actividades que cobró aparte de ese sueldo entre 2007 y 2009, por un importe total de 24.072 euros y entre las que figuran como conceptos “Antonio Machado” (600 euros), “Exposición del Cid” (3.480 euros), “Ilustraciones y cubiertas” (6.032 euros) o “publicaciones” (5.916 euros) entre otras. La Fundación organizaba exposiciones y editaba libros y Gonzalo Santonja facturaba estos servicios aparte. “De esta relación de pagos no constan facturas u otro soporte documental que permita su acreditación”, matiza la Fundación.

Santonja también facturó 4.060 euros por “gastos de representación y desplazamiento” entre 2014 y 2015. La Fundación no ha facilitado a qué desplazamientos u otros conceptos correspondían los pagos. “Nunca he tenido gastos de representación. Yo no vivía en Burgos, esto me generaba una serie de gastos”, aseguró Santonja en una Comisión de Cultura. La Fundación dice ahora que sí.

Además, esta documentación revela que entre 2007 y 2013 se le abonaron 32.813,42 euros de los que “no constan facturas u otro soporte documental que permita su acreditación”. Las cantidades oscilan entre los 99,47 euros y los 2.603,45 en cada pago.

Fuentes del caso aseguran que el Patronato nunca fue informado ni de los servicios que facturó aparte como director, ni de los gastos de representación ni tampoco de los pagos que no se han acreditado. Ninguno de estos desembolsos aparecen en las actas de reunión.

“Si algo se hizo mal, lo hicieron la consejería de Presidencia —Función Pública—, la Consejería de Cultura, la Fundación Universitaria de la Complutense, mi departamento de Filología, la Junta de Facultad y el rector. Hombre, por favor”, ironizó Gonzalo Santonja en una comparecencia pública como consejero de Cultura el pasado mes de mayo.