El consejero de Empleo de Castilla y León asegura “no hay vuelta atrás” en los recortes de 20,3 millones a los sindicatos

El consejero de Empleo, Mariano Veganzones ha asegurado este viernes en León que “no hay vuelta atrás” en la decisión que ha tomado de recortar 20,3 millones a los sindicatos y que las medidas se aplicarán cuanto antes. “El gobierno ha tomado una decisión y no hay marcha atrás. De hecho, como ha comentado hoy mismo el vicepresidente, es el principio de una serie de acciones que se irán concretando con el resto de las consejerías y no hay más que decir. Se irán implementando en la medida de las posibilidades que se puedan pero es una decisión que ya esta tomada y no tiene vuelta atrás”, ha aseverado.

Veganzones ha insistido en que eran “medidas conocidas por todo el Consejo de Gobierno” y que por ello tanto él como el vicepresidente, Juan García-Gallardo, las anunciaron. Ha rechazado que una reunión, cuya fecha aún está por concretar, del presidente con los sindicatos y la patronal dentro del Consejo Social suponga algún cambio y mucho menos una desautorización. “Me siento totalmente respaldado porque yo soy miembro del Consejo del Diálogo Social y en esa reunión estaremos tanto el presidente como yo para abordar estos temas con representantes sindicales y patronales2, ha justificado. Respecto a haber anunciado los recortes el lunes, cuando se iba a producir el segundo debate de las elecciones andaluzas y que fuese el primer tema que sacó a relucir la candidata de Vox, Macarena Olona, el consejero ha respondido que no tenía nada que ver. ”Lo hemos hecho cuando se ha planteado la concreción de estas medidas y ha coincidido en el tiempo, pero nosotros hemos venido trabajando desde el principio de legislatura que es desde hace poquito, además, desde hace un mes o un mes y poco y cuando hemos tenido el esquema ya concretado pues lo hemos hecho público“, ha comendo.

Mientras los sindicatos UGT y CCOO han criticado este viernes que se enterasen por los medios, Veganzones alude a “algunos contactos con sindicatos y patronal” en los que se les comentó la “voluntad” de “cumplir el pacto de gobierno y concretar esa reducción”. “Se concretó en ese momento y cuando se concretó se hizo público, con lo cual ha habido representación sindical y patronal que se han querido sentar con nosotros, ha habido otros que no se han querido sentar, el que se ha querido sentar ha tenido noticia y el que no, no”, ha revelado. Sin embargo, el consejero se ha negado a decir qué sindicatos rechazaron una reunión. “Si no lo han querido decir ellos, nosotros no vamos a decir quienes son”, ha añadido.

Veganzones asegura que trabajó mucho en el acuerdo de Siro pero que Vox huyó de la foto en beneficio del acuerdo“

Ha insistido en que las medidas de recorte “están estudiadas y se van a ejecutar al 100 por 100” si bien alguna quede fuera en este ejercicio presupuestario “porque a lo mejor hay dificultades económicas o presupuestarias o de tramitación” pero “la idea y la intención es que se ejecuten al máximo posible ya desde este mismo ejercicio”.

También ha rechazado las críticas de los sindicatos por no haber acudido a la firma del acuerdo de Ceralto Siro y por no haber intervenido en las reuniones en las que se buscó una solución al cierre de todas las plantas. “En Siro hemos actuado con total lealtad institucional, hemos trabajado mucho, hemos tenido muchas reuniones y hemos huido de la foto en beneficio del acuerdo y lo pueden decir los representantes de los trabajadores y de la empresa y lo que no hemos hecho es salir en las fotos como otras personas que es lo único que han hecho”, se ha defendido.