Un debate “histórico” para Tudanca, “peculiar” para Mañueco y “confinado ” para Igea

De "histórico" a "peculiar" pasando por "confinado". Los tres candidatos que han participado en el debate organizado por RTVE han dado sus impresiones poco después en una breve rueda de prensa. El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se ha mostrado satisfecho por haber explicado su "proyecto de futuro" para la Comunidad. Su intención es que siga liderando los servicios públicos y tener una política fiscal que combata "hachazos fiscales de los socialistas". Además ha reducido la despoblación de Castilla y León a un problema que tienen "todas las sociedades desarrollados".

Respecto a su insistencia durante el debate para que se le devolviesen "20 segundos" que según el moderador, Xabier Fortes, nadie le había quitado, Mañueco ha comentado que Fortes entendió la situación "distinta" en un "debate peculiar porque uno de los candidatos estaba confinado y tenía que hablar a través de un plasma". Espera afrontar el segundo debate, el próximo 9 de febrero "con serenidad y tranquilidad y explicando los bloques", pero ha advertido que no iba a entrar "en insultos y descalificaciones" y no ha querido valorar las palabras de Igea, que le ha reclamado que no se atribuyese los logros de un gobierno de coalición.

El candidato de Ciudadanos, Francisco Igea, ha comentado que ha hablado de la regeneración y la transparencia y ha repetido que en el gobierno de coalición "había un tránsfuga y era el presidente", razón por la que se van a celebrar las elecciones. Por otro lado se ha referido a la pregunta que le ha lanzado a Mañueco en el debate acerca de una reunión del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, con el licitador del transporte sanitario, por valor de 800 millones. "Tenemos testimonios que lo indican y esas reuniones obligatoriamente deberían estar en agenda. Además ha criticado que Mañueco "patrimonialice el poder" hablando de un gobierno de de Mañueco, cuando tiene que ser el de Castilla y León.

El candidato del PSOE, Luis Tudanca, a trasladado su felicitación "a todos los trabajadores de RTVE y de las Cortes" por haber llevado a cabo "un debate histórico en unas elecciones únicas" y con uno de los candidatos, Igea, confinado en su casa por ser positivo en COVID-19.

"Me he sentido muy cómodo y estoy muy contento porque he podido hablar de Castilla y León, ha sido una magnifica oportunidad para hablar de lo que aquí sucede", ha dicho. Respecto a la tensión entre Mañueco e Igea, Tudanca asegura que ha querido un debate sereno porque no quiere ser oposición sino gobierno. "Pido el voto para acabar con 35 años que han hecho mucho daño a esta tierra", ha zanjado.