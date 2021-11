Igea se enorgullece de que no hay corrupción con Ciudadanos y garantiza que cumplirá la Ley: "El pasado se fue para no volver"

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, ha destacado "con orgullo" que no hay corrupción donde gobierna Ciudadanos, al tiempo que ha garantizado que la administración cumplirá la Ley en cuanto a responsabilidades subsidiarias y ha asegurado que "el pasado se fue para no volver" mientras se mantenga a Ciudadanos en órganos de Gobierno.

Igea se ha pronunciado de este modo durante la visita a Valladolid del portavoz de Cs en el Congreso, Edmundo Bal, tras conocerse que el juez ha decretado abrir juicio oral a los 16 acusados de la 'trama eólica', que suman penas de 138 años de cárcel y fija 24,1 millones de fianza para la Junta de Castilla y León. Así, el vicepresidente ha insistido en que la justicia es "una garantía".

"Los tiempos pasados no van a volver, tenemos que hacer frente a nuestras responsabilidades, las responsabilidades pasadas de la Junta no son de este gobierno", ha defendido Igea, quien ha asegurado que el Ejecutivo cumplirá con la Ley en cuanto a las responsabilidades subsidiarias.

El vicepresidente de la Junta ha defendido que el Ejecutivo colabora con la justicia de "forma contundente" y ha recordado que desde la Administración regional se ha remitido información "precisa y adicional" para "condenar" acciones "previas".

"No tenemos problema con esto, creemos en la transparencia y la justicia, podemos presumir de que en estos dos años largos no hay un solo caso de corrupción, lo diga quien lo diga, no lo vamos a tener porque no lo vamos a tolerar", ha señalado.

"El pasado se fue para no volver mientras nosotros estamos aquí, no vamos a enmendar el pasado, venimos a construir un futuro diferente", ha concluido.