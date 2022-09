Igea pide la dimisión del presidente de las Cortes de Castilla y León por retuitear a un diputado de Vox que lo “difama”

El exvicepresidente de Castilla y León y procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha exigido hoy a través de un escrito registrado en las Cortes, la renuncia del presidente del Parlamento autonómico, Carlos Pollán (Vox) “en el plazo de máximo de 24 horas”. Tal y como ha explicado en una rueda de prensa, Pollán ha retuiteado a un diputado de su partido, David Hierro, en el que se adjunta una foto de Igea en el banquillo de los acusados por una presunta falta de amenazas de la que fue absuelto en 2019. “No estaba esperando que le sacaran a bailar, estaba en el banquillo de los acusados por una denuncia de amenazas a uno de sus militantes”, dice Hierro, que además añade “exvicepresidente macarra”.

El tuit se publicó a las 13.53 del miércoles, poco antes de que en el Pleno se produjese un intenso enfrentamiento cuando el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, estaba interviniendo en el atril y fue interrumpido por el vicepresidente, Juan García-Gallardo, el portavoz del PP, Raúl de la Hoz y otros diputados autonómicos de ambos partidos, que vocearon e hicieron señas a Fernández para que volviese a su escaño. En ese momento, Pollán no estaba presidiendo el Parlamento y le sustituía el vicepresidente, Francisco Vázquez, que dejó que el tiempo de Fernández se agotase sin llamar al orden a quienes interrumpían. Una vez que Fernández volvió a su escaño, Vázquez suspendió el Pleno durante 15 minutos tras registrar los micrófonos el momento en que decía a los demás miembros de la Mesa: “Estoy por suspender, que vengan esta tarde y que se jodan”.

Igea se ha referido a la falta de neutralidad “demostrada” por Pollán en los últimos dos días durante el Pleno de las Cortes. El pasado martes, mientras intervenía en el atril el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, le llamó “imbécil”. “Solicité al presidente que interviniese y no lo hizo y García-Gallardo, henchido de orgullo no solo no rectifica sino que me llama presunto delincuente”, ha recordado. Pero además, en la segunda sesión del Pleno, el pasado miércoles, tras un receso de 15 minutos porque desde los escaños de Vox y del PP se increpó al procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, Pollán “dio la palabra a García-Gallardo, sin que hubiese ninguna alusión que lo justificase, y nos dio un mitin”, ha recriminado.

“Ayer, el secretario y portavoz del Grupo Parlamentario Vox, David Hierro procedió a colgar en sus redes la foto-en la que Igea aparece en el banquillo-, es la foto de un inocente, porque en la sentencia en la que se me absolvió, se habla de la existencia de intereses espurios, no solo es absolutoria, es aclaratoria. Vox utiliza una sentencia absolutoria para difamar a un miembro de la oposición, no hace referencia a la absolución”, ha asegurado. Para Igea, el contenido del tuit es “difamatorio”. “Se utiliza un hecho que debería de servir para limpiar mi nombre. En aquel juicio fui yo quien dijo que entrase la prensa , porque quiero vivir en un país libre. Este tuit se usa por parte del secretario del grupo para manchar mi nombre, pero lo más grave es que Carlos Pollán, el presidente de las Cortes, el hombre que debe velar por el buen nombre de la institución el honor de los procuradores, lo retuitea y esto es un claro acto difamatorio”, ha dicho. En el caso de que Pollán no renuncie “será el juzgado quien decida” porque va a “defender” su nombre. Desde la Presidencia de las Cortes se ha trasladado a este medio que “el presidente no va a entrar en las provocaciones de Igea” descartando cualquier tipo de acción al respecto.

Igea se ha referido a la “persecución, acoso e insultos” que se vive en el Parlamento y considera que “no se puede vivir en un país que permite esto en la práctica política” y que lo ocurrido inhabilita a Pollán para seguir en la presidencia del las Cortes. “Si no presenta su dimisión iré a los tribunales, espero que esto no llegue a suceder, del grupo politico espero poco, porque ayer Abascal se reía porque me habían llamado imbécil, este es el estilo Abascal, pero también el estilo Mañueco y el estilo Feijóo, porque lo han hecho realidad gobernando esta Comunidad con quien permite estas prácticas”. La denuncia, ha matizado después, se interpondrá tanto contra Pollán como contra Hierro.