Igea reclama un pacto de mayorías ante la “pretensión ilusoria” de un gobierno en solitario del PP en Castilla y León

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha reclamado este viernes un pacto de mayorías ante la "pretensión ilusoria" de un gobierno en solitario del PP en Castilla y León. "Hemos comprobado que ni hay acuerdo ni hay mayoría posible. El PP tiene que dejar de engañarse e intentar formar un acuerdo con una mayoría estable", ha reivindicado Igea.

El exvicepresidente autonómico, cuyo grupo parlamentario se ha reducido a su figura tras las últimas elecciones ha explicado que ha remitido a todos los grupos un documento con los ejes para el diálogo, entre los que se incluyen medidas para la repoblación, sanidad, políticas sociales, industria, agricultura, la conexión entre educación y empleo, regeneración y transparencia, mantener la presión fiscal, modernizar la administración pública y una apuesta por las infraestructuras.

"Aquí hay una base para un acuerdo programático y sentarse a hablar. Será el PP quien decida qué camino va a seguir", ha planteado Igea, que se ha preguntado si el nuevo PP dirigido por Alberto Núñez Feijóo "empieza encamándose con Vox" en Castilla y León. "Si no, tendríamos una mayoría", ha apostillado.

Este documento se ha entregado a todos los grupos, aunque Igea ha mostrado "pocas esperanzas" de que Vox acepte sentarse, porque entre sus ejes incluye de forma expresa el mantenimiento del decreto de Memoria Histórica y la Ley de Violencia de Género. "Si lo acepta y renuncia a sus exigencias iniciales... no tenemos líneas rojas de partidos, si no de políticas. Son las políticas de Vox las que no nos gustan", ha aseverado el único procurador de Ciudadanos, que se integrará en el Grupo Mixto.

Igea ha reclamado a Mañueco que "deje de engañarse" e intente "formar un acuerdo con una mayoría estable" como la que necesita Castilla y León, sobre todo después del recrudecimiento de los ataques de Rusia a Ucrania, que tendrá efectos en la economía autonómica. Para el procurador de Ciudadanos, es "inviable" que el PP gobierne en solitario tras las declaraciones de Vox, cuyos principales premisas -derogar el decreto de Memoria Histórica y la Ley autonómica de Violencia de Género- ha criticado: "Me sorprende que haya quien piense que lo más urgente de esta Comunidad es seguir dejando en las cunetas a las víctimas de la guerra civil o modificar la Ley de Violencia de Género", ha reprobado.

"Se tienen que sumar 41 parlamentarios para tener una mayoría. O eso o conseguir que haya una parte que se abstenga. Tan legítimo es que 31 parlamentarios con el 31% de los votos votos pidan que se abstengan como que lo hagan 48 parlamentarios con el 50% de voto. No pueden pretender gobernar con 31 parlamentarios sin llegar a un acuerdo programático", ha expuesto el líder de Ciudadanos. Igea ha apostado por llegar a un acuerdo programático que incluya llegar a un mayoría y después "buscar un candidato".

Los resultados el 13 de febrero fueron: 31 escaños para el PP, 28 para el PSOE, 13 para Vox, 3 para UPL, 3 para Soria ¡YA!, 1 para Unidas Podemos, 1 para Ciudadanos y 1 para Por Ávila. Por tanto, el PP podría sumar con Vox y alcanzar entre ambos esos 41 apoyos que necesita para tener la mayoría, o intentar conseguir el apoyo del PSOE y de pequeñas formaciones, algo que no parece muy plausible.

Mañueco se levantó de la mesa tras 15 minutos de reunión con los socialistas -según ellos, tras oír la palabra 'corrupción'- y pasó una hora y media con los representantes de Vox. El sábado se citará con Soria ¡YA! y la próxima semana, con la UPL. Pero -en principio- no se reunirá personalmente con los tres partidos que tienen un solo procurador.

Según ha afirmado Igea, el contacto con el Partido Popular ha sido con su portavoz y no con el candidato, Alfonso Fernández Mañueco, con quien antes Ciudadanos tenía un gobierno en coalición. "[Mañueco] no tiene intención de reunirse con los grupos minoritarios que tienen un solo procurador, lo que da una idea de su carácter y elegancia", ha criticado.

Tudanca le reprocha: "Cuando pudo no quiso"

El secretario general del PSOECyL, Luis Tudanca, ha afeado al procurador electo de Ciudadanos, Francisco Igea, su propuesta de diálogo y desbloqueo para la formación de un gobierno de amplia base con el ánimo de lograr una "nueva mayoría" frente a la "ilusoria" pretensión de un gobierno en solitario del PP porque, a su juicio, debería haberlo hecho en 2019.

"Cuando pudo no quiso y ahora que quiere, no puede", ha afirmado Tudanca en declaraciones a los medios con motivo de la celebración del XXXIX aniversario del Estatuto de Autonomía.

De forma previa, Igea ha informado de que en la mañana de este viernes, Ciudadanos ha remitido a todos los grupos, Vox incluido, este documento que se sustenta sobre diez ejes fundamentales pero que Tudanca ha asegurado no tener en sus manos: "No discuto que lo haya mandado pero nosotros no lo hemos recibido".

En cualquier caso, el líder de los socialistas en Castilla y León se ha remitido a los "antecedentes" del pacto de gobierno de 2019 entre PP y Cs y a las "excusas" esgrimidas por ambos partidos para "no hacer lo que los ciudadanos quisieron".

"El PSOE ha demostrado siempre una tremenda generosidad también para la conformación de la Mesa de las Cortes, que se abrió para dar cabida a partidos minoritarios, pero de lo que no se va a hacer responsable es de que fracase la negociación de Mañueco y se de una nueva convocatoria electoral", ha zanjado.