Luis Tudanca asegura que le “apetece” ser candidato del PSOE a presidir la Junta de Castilla y León por cuarta vez

El secretario general del PSOE de Castilla y León y portavoz de los socialistas en las Cortes, Luis Tudanca, ha reconocido este lunes que le gustaría volver a encabezar la lista como candidato de su formación a presidir el Gobierno autonómico, aunque esa decisión corresponde, como ha subrayado, a los militantes.

“Sí, me apetece”, ha respondido el socialista preguntado en dos ocasiones en la rueda de prensa posterior a la primera reunión de la Comisión Ejecutiva Autonómica del partido sobre la posibilidad de ser, por cuarta vez, el candidato del PSOE a presidir la Junta de Castilla y León.

“Estas decisiones las toman los militantes y serán ellos los que decidan quién es el candidato, pero yo no me he querido marchar. Estoy preparado y sí, me apetece”, ha expresado Tudanca.

Sin embargo, más allá del candidato, sobre un posible adelanto electoral en la Comunidad, Tudanca ha indicado que eso “solo está en la cabeza de Feijóo”: “Vaya usted a saber”, ha indicado el socialista sobre un eventual adelanto electoral en Castilla y León.

En todo caso, el socialista ha subrayado que, de producirse este adelanto electoral, el PSOE estaría “preparado” pese a que este sería “malo” para la “estabilidad de Castilla y León”, aunque ha reconocido que “muchos síntomas” del momento político actual en la Comunidad le recuerdan a lo que pasó cuando el actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, “convocó elecciones anticipadas por Twitter”.

“La vida sigue igual”

Al margen de un posible adelanto electoral en la Comunidad en un año en el que los gallegos y los vascos acudirán a las urnas, al igual que el resto de españoles con las europeas, Tudanca ha lamentado que la vida “siga igual” en Castilla y León, con un Gobierno “plagado de irresponsabilidad e inestabilidad”, como demuestra, según él, la ausencia de un proyecto de presupuestos.

Esto es fruto, según Tudanca, de que la Junta es “rehén de la extrema derecha”, que está provocando una “paralización” en las instituciones, como también demuestra la incapacidad de renovar a las instituciones propias de la Comunidad, que es síntoma de “inestabilidad y deterioro”.

En este sentido, Tudanca ha cargado contra el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo (Vox), por sus críticas contra el fiscal jefe de Castilla y León por su auto en el que censuraba unas declaraciones del político relativas a la llegada de personas migrantes y que, en opinión del socialista, “alentaban el odio”.

“No deja de llamar la atención que un vicepresidente llame golpista a un fiscal jefe dos meses después de que presentaran en las Cortes una iniciativa que pedía la separación de poderes”, ha argumentado Tudanca, que ha tachado de “radical” al vicepresidente y ha elevado la responsabilidad hasta Alfonso Fernández Mañueco: “Qué tiene que decir al respecto?”, le ha interpelado.

El calendario político de los socialistas

En cuanto al calendario próximo de los socialistas autonómicos, Tudanca ha indicado que el curso comenzará con la conferencia federal que el partido organizará los días 19, 20 y 21 en Galicia, a la que acudirán 68 representantes del PSCYL, mientras que ya en febrero el partido acogerá su comité autonómico y en marzo la escuela anual de Gobierno.

Mientras, sobre las iniciativas políticas, Tudanca ha anunciado que próximamente se reunirá con el colegio de médicos de la Comunidad para abordar los “problemas endémicos” del sistema sanitario, como la necesidad de captar profesionales o atajar problemas como las listas de espera.

También en materia sanitaria, Tudanca ha avanzado que el PSOE presentará varias iniciativas encaminadas a que las mujeres puedan ejercer su derecho a interrumpir su embarazo en hospitales públicos, ya que, según el socialista, en Castilla y León se está “incumpliendo la ley” con derivaciones a clínicas privadas o a otras Comunidades autónomas.

Finalmente, en materia de despoblación, Tudanca ha instado a la aprobación de una ley de reto demográfico, encaminada a la recuperación del talento joven y atajar el “principal problema” de la Comunidad, que es “Madrid”, un “paraíso fiscal que impide competir (a Castilla y León) en términos justos”, ha apostillado el dirigente socialista.