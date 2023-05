La Oficina de Atención a la Discapacidad critica el señalamiento “capacitista” de García-Gallardo a una procuradora socialista con discapacidad

La Oficina de Atención a la Discapacidad (OADIS), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, ha determinado que el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan García.Gallardo (Vox) incurrió en un “señalamiento capacitista” y “discriminatorio” cuando en un Pleno de las Cortes de hace un año se dirigió a la procuradora socialista Noelia Frutos anunciando que le iba a contestar “como si fuese una persona como las demás”. En el expediente al que ha tenido acceso elDiario.es no se admiten las explicaciones que se han dado desde la Vicepresidencia, pero además, en el apartado en el que se resuelve, la Oadis lamenta la “equidistancia” de la Mesa de las Cortes “ante un hecho que señala a la discapacidad y despreciándola, cuando deben ser los Parlamentos garantes de velar por un lenguaje que no discrimine ni estigmatice a colectivos en situación de vulnerabilidad”.

La queja se registró el 25 de mayo de 2022, por lo que al día siguiente la Oadis solicitó un informe a la vicepresidencia para conocer qué había sucedido, y el 31 de mayo se pidió informe a las Cortes de Castilla y León. El 6 de julio seguían sin tener la respuesta de la Vicepresidencia y se tuvo que reiterar la petición a la que se acabó respondiendo el 18 de julio.

La Oadis resuelve así la queja de Noelia Frutos, tras dirigirse a las Cortes de Castilla y León pidiendo información sobre la comparecencia de García-Gallardo el 24 de mayo de 2022, y aclarar el letrado mayor que no se trató de una comparecencia sino de una respuesta, además de remitirle el diario de sesiones. Tras los dos intentos con la Vicepresidencia, respondió la directora general de Coordinación e Interacción Social, Montserrat Lluis Serret, con una carta en la que incluye una errata, al dirigirla al “Minsiterio” y no Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 al que pertenece la Oadis. El informe de varias páginas que firma Lluis, relata que tras una primera respuesta de García-Gallardo a Frutos acerca de cómo se debía tratar a las mujeres con discapacidad “la señora Noelia Frutos tomaba nuevamente la palabra para arremeter de forma premeditada al vicepresidente de la Junta y lograr imponer su relato ante la lectura de un discurso que como reproducimos a continuación de manera literal perseguía el único objetivo de la manipulación y el sesgo ideológico”.

Ataque de la Vicepresidencia a Frutos y a “medios de comunicación jaleados y amplificados por el PSOE”

Lluis justifica la respuesta de García-Gallardo en la petición de Frutos de que contestase sin condescendencia. “Absolutamente nada de su discurso fue dicho con el ánimo de atacar la dignidad ni de la procuradora socialista ni sobre el honor de ninguna persona con discapacidad” y lo justifica con su “larga trayectoria de colaboración altruista en el ámbito de la discapacidad”. Pero no se conforma con llamar manipuladora a Frutos, también arremete contra los medios de comunicación tras reproducir todo el discurso de García-Gallardo. “A partir de aquí, algunos medios de comunicación- jaleados y amplificados por el PSOE y sectores de la izquierda en general- lograron popularizar un discurso mediático lejos de toda realidad y con el que empañar el auténtico sentido de este intercambio dialéctico que hemos detallado de manera literal”, explica. Además, añade que “ante este nuevo conato de manipulación, fueron también muchas las noticias que se publicaron para intentar esclarecer realmente lo ocurrido”. A pesar de decir que fueron “muchas”, Lluis aporta sólo dos, una de El Norte de Castilla y otra de El debate con el titular “García-Gallardo, el dirigente de Vox acosado por la izquierda, asesora gratis desde hace años a una asociación de discapacitados”.

Y Lluis, que se refiere al asunto como una “burda manipulación”, incluye también un hilo de García-Gallardo en su cuenta de Twitter en el que arremetía contra la “izquierda hipócrita” y hablaba de “una cortina de humo” con el objetivo de que “no se hable de las vergüenzas del grupo parlamentario (PSOE de Castilla y León” que “destapó” durante su comparecencia voluntaria. Añadió además otro tuit de García-Gallardo sobre “su posicionamiento” sobre la “polémica artificial” en el que decía: “Los verdaderos enemigos de las personas con discapacidad son los partidos de izquierda, que dicen preocuparse de los ya nacidos, pero que invitan a los padres a abortar a los concebidos no nacidos con discapacidad. Para Vox todas las personas merecen el mismo respeto”.

“Esta Oficina concluye que la interpelación del vicepresidente de la Junta de Castilla y León a la procuradora Noelia Frutos implica un señalamiento capacitista y por tanto discriminatorio hacia las personas con discapacidad, impropio de un Estado signatario de la Convención Internacional sobre los Derechos de la Discapacidad. Se concluye asimismo el desinterés de un vicepresidente del Gobierno de la Junta de Castilla y León ante una queja de un organismo del Consejo Nacional de la Discapacidad. De igual forma pone de relieve la equidistancia de la Mesa de las Cortes de Castilla y León ante un hecho que señala a la discapacidad y despreciándola, cuando deben ser los Parlamentos garantes de velar por un lenguaje que no discrimine ni estigmatice a colectivos en situación de vulnerabilidad. Se hace constar que la contestación a la queja planteada ante la Oadis sólo responde a su solicitud de información, no tiene carácter vinculante y contra la misma no procede interponer recurso alguno. Asimismo, una vez concluido el presente expediente informativo y dentro de las funciones que establece el artículo 15 Real Decreto citado, se eleva a la Comisión Permanente del Consejo Nacional de la Discapacidad informe para su conocimiento y efectos”, determina la Oadis.