El PP asegura que Mañueco tiene “las manos libres” para negociar un gobierno en solitario o con Vox

La coordinadora general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este jueves en TVE que el presidente en funciones y candidato del PP Mañueco tiene "las manos libres" para negociar un gobierno en solitario o con Vox, partido que posteriormente ha reconocido como "extrema" derecha. "Están mucho más a la derecha que nosotros y con grandes diferencias. En el extremo, están", ha apuntado después de que el presidente del Comité Organizador del Congreso del PP, Esteban González Pons, calificara a Vox como extrema derecha. Mañueco ayer se negó a “etiquetar” a Vox como extrema derecha: "A algunos les gusta poner etiquetas y a mí no, no me gusta etiquetar a los partidos y a las personas".

Gamarra ha afirmado que Mañueco está hablando con todos los partidos políticos "teniendo en cuenta el resultado en las urnas". "Me consta que Mañueco trabaja en un programa de gobierno y esa es la clave. Y luego ya se configura ese gobierno. en solitario o en coalición en minoría", ha explicado la coordinadora general del Partido Popular.

Mañueco, según Gamarra, tiene "confianza absoluta" y "podrá negociar" el gobierno "porque va a hacer las cosas bien". "Lo más importante es que hay un presidente en funciones del PP, quien ha ganado las elecciones y a quien corresponde la responsabilidad de dar un gobierno estable", ha enfatizado.