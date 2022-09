El PSOE pide a la Mesa de las Cortes que el Parlamento condene los asesinatos por violencia de género y no solo como crímenes

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y secretario autonómico del PSOE, Luis Tudanca, ha adelantado que su grupo parlamentario solicitará un acuerdo de la Mesa de las Cortes para que los asesinatos machistas se condenen como “fenómeno específico”. Esta petición se realiza 24 horas después de que desde las Cortes de Castilla y León se convocase un minuto de silencio “por el crimen perpetrado en las últimas horas en Palencia y que se ha cobrado la vida de una mujer”, omitiendo que se trataba de un caso de violencia de género. En concreto, un hombre había estrangulado a su mujer, abordándola por la espalda, en su vivienda. Después, el homicida abandonó el cadáver en el piso, donde quedaron también dos niños de 2 y 7 años, y se suicidó en las vías del tren. La Policía descubrió lo ocurrido cuando fue al domicilio del suicida a comunicar su muerte y abrió la puerta la niña de 7 años. En el interior de una habitación, estaba su madre muerta.

Las Cortes de #CastillaYLeón han guardado hoy un minuto de silencio con motivo del crimen perpetrado en las últimas horas en Palencia, y que se ha cobrado la vida de una mujer. pic.twitter.com/tXieoTVg5j — Cortes de Castilla y León (@Cortes_CYL) September 27, 2022

Pero Vox, no sólo coló su ideología en la cuenta institucional del Parlamento en Twitter. Poco después, el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, aprovechaba el minuto de silencio que convocó la Junta por “el último caso de violencia de género”, para tuitear sobre “una tragedia familiar que ha dejado dos huérfanos de 2 y 7 años” e insistir en que “pronto, todas las víctimas de violencia serán tratadas por igual y no se alimentarán políticas identitarias discriminatorias por razón de sexo”. “La violencia no tiene género”, añadía.

“No podemos tolerar que un presidente de las Cortes, usando instituciones de todos, esté negando la violencia de género”, ha dicho Tudanca, que además de pedir que el Parlamento haga una declaración institucional pedirá a la Mesa un acuerdo “para que esto no vuelva a suceder, y para que condenen como asesinato machista lo que es un asesinato machista”. “La violencia de género existe y se combate de manera específica. Es esa mesa hay mayoría de PSOE y PP y minoría de Vox. Mañueco tiene que elegir de una vez por todas”, ha afirmado. Tudanca ha considerado “repugnante” que García-Gallardo haya señalado a las víctimas como “privilegiadas”.

“Mañueco dice la lucha contra la violencia de género es un compromiso personal, pues menos mal. No se puede ofender así a las víctimas con un vicepresidente de la Junta y otro de las Cortes que niegan la violencia de genero. Se acabó, hasta aquí hemos llegado”, ha insistido.

El líder socialista también ha comentado que el PSOE apoyará la petición del exvicepresidente y procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, para que se sancione a García-Gallardo por llamarle “imbécil” y “presunto delincuente” por ser un “comportamiento intolerable” que deteriora el Parlamento y ha señalado que “quien tiene la responsabilidad es quien le puso ahí”, en referencia al presidente de la Junta.