El PSOE no consigue el cese de Veganzones y recuerda que ya fue cesado en 2013 del Ecyl “por pérdida total de confianza”

El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla y León ha presentado, sin éxito, una Proposición No de Ley para que se repruebe y cese al consejero de Empleo e Industria, Mariano Veganzones (Vox), con el objetivo de “frenar de forma urgente el deterioro institucional y terminar con la incompetencia, la negligencia y los discursos de odio instalados en el Consejo de Gobierno” del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.. El consejero ha salvado la cara gracias a los votos en contra del PP y de su partido. La socialista Alicia Palomo, encargada de defender la PNL, ha recordado que desde que desde que Mañueco hizo consejero a Veganzones, al que ha llamado “reaccionario”, “todo ha sido destrucción”.

A pesar de todo, en la primera sesión del Pleno, el presidente de la Junta afirmó que el Diálogo Social, con el que Veganzones ha sido especialmente beligerante hasta el punto de provocar una decena de procesos judiciales impulsados por los sindicatos, “funciona”.

“Y se queda tan ancho. Y yo me pregunto, ¿Qué es para usted sr. Mañueco el diálogo social? ¿El monólogo de la extrema derecha? ¿Los insultos del consejero responsable a los legítimos representantes de los trabajadores?, ¿los insultos a la patronal? , ¿la ruptura de los consensos básicos?”, ha cuestionado Palomo. “Nuestro Estatuto de Autonomía en su artículo 16.4 reconoce el papel de los sindicatos y organizaciones empresariales como garantes de los intereses económicos y sociales que contribuyen al progreso económico y la paz social, pero Veganzones a los sindicatos les llama chiringuitos, ”sanguijuelas, parásitos, comegambas “, a la patronal mentirosos y vendidos,… y Mañueco consiente y calla”, ha reprochado.

También ha recriminado al presidente de la Junta que se haya eliminado la mediación y el arbitraje en las relaciones laborales en Castilla y León estrangulando el Serla y ha recordado que mientras se estaba debatiendo la iniciativa, se estaba celebrando un juicio por ese motivo. “Se ha tenido que llegar a los tribunales, porque a Mañueco no le valen los dos requerimientos del Gobierno de España, a Mañueco no le vale los requerimientos de la Organización Internacional del Trabajo. Mañueco calla y consiente y por tanto es cómplice y el único responsable”, ha dicho. “Son 10 procedimientos judiciales ya abiertos los que tiene el ejecutivo autonómico por las políticas que atentan contra los castellanos y leoneses incluyendo querellas por insultos e injurias”, ha insistido Palomo. Además, ha acusado a Mañueco de atentar contra el empleo “todos los días” a través de “políticas reaccionarias” de Veganzones: “Ha destrozado las políticas activas de empleo que beneficiaban a miles de castellanos y leoneses eliminando programas de formación y orientación laboral como por ejemplo el PROA. Sólo con la supresión de este programa ha dejado en la calle a 500 trabajadores, orientadores laborales con amplia experiencia que triplicaban el objetivo de inserción laboral. Ha dejado tirados a los 107.736 castellanos y leoneses que se encuentran desempleadas en estos momentos en nuestra comunidad”, ha lamentado.

Palomo ha enumerado las salidas de tono del “consejero radical”, desde su afirmación de que “en Castilla y León no falta trabajo sino que no hay ganas de trabajar” a calificar de “vagos” a los ayuntamientos y se ha referido al desmantelamiento del Ecyl, que sigue sin gerente tras dimitir el que había.

“¿Qué ha sido de los más de 230 millones de euros adicionales para políticas activas de empleo para empresas y autónomos que recibimos en 2021? Mañueco se comprometió a igualar este importe con fondos propios, pero no sólo no lo hizo sino que cambió de socios y empezó a desmantelarlo todo”, ha cuestionado. Según Palomo, en 2023 Castilla y León ha recibido del Gobierno de España más de 137 millones de euros y no se sabe “a qué se están dedicando” si bien se conocerán pronto los datos de ejecución presupuestaria de 2022 y se sabrá cuánto dinero ha tenido que devolver el gobierno de Castilla y León.

“Hoy Mañueco dirá lo que piensa de los agentes sociales y económicos. ¿Cree que son sanguijuelas, parásitos, comegambas o todo lo contrario?”, ha espetado. Palomo ha dado un dato relevante, y es que Veganzones, que en 2013 era secretario técnico del Servicio Público de Empleo, fue cesado por el entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva “por falta de confianza en sus actuaciones”, algo que figura en el Boletín Oficial de Castilla y León de 19 de junio de 2013. Para la procuradora, los actos del consejero responden a una “vendetta” por ese cese de hace 10 años.

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha saludado a los representantes sindicales que han acudido al Pleno y ha recordado que Mañueco les dijo “no os he fallado” tras romper el pacto con Ciudadanos. “Pues aquí lo tienen, aquí está la realidad. Veganzones, no sé si me produce más hilaridad o compasión, cómo has tenido que sufrir siendo la mano de derecha de German barrios, rey del diálogo social, cómo has tenido que sufrir. A Barrios -consejero de Empleo de Ciudadanos en la anterior legislatura- le tuvimos que invitar a abandonar su puesto porque cedía en cosas que no se podía ceder, cómo has tenido que sufrir, Mariano, o eso, o eres un gremlin debajo de la ducha”, ha ironizado. Por su parte, Pablo Fernández, de Unidas Podemos, ha anunciado que votaría a favor y “con muchas ganas sabiendo que el PP mantendrá en su cargo a semejante personaje”. “El dialogo social ha devenido en el monólogo facha, sé que no le cesa Mañueco porque es un cobarde y porque comulga con sus ideas”, ha asegurado.

El portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Carlos Menéndez, ha afirmado que “los españoles quieren dejar de pagar la fiesta a UGT y a CCOO y la Junta lo ha hecho de una manera ejemplar reduciendo la subvención de 20,5 millones”.