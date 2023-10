Santonja elude aclarar por qué se retira el logo 'Castilla y León Excelente' y dice que el expediente abierto se resolverá “en breve”

El “proceso de verificación” abierto por la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León para determinar si una agencia de comunicación le ha colocado un logo extraído de un banco de vectores “está a punto de concluir”. En eso se ha escudado este martes el consejero, Gonzalo Santonja (Vox) para no responder a la pregunta directa de la procuradora socialista Ana Sánchez en en Pleno. “Hablando de oscuros momentos, ¿Cuáles son los motivos que han llevado a la Junta de Castilla y León a retirar por momentos el logotipo de su marca de turismo Castilla y León excelente?”, ha planteado Sánchez. Tal como publicó elDiario.es el pasado miércoles, el logo desapareció de la cuenta de Turismo en X, y se empezó a usar sólo el lema 'Castilla y León Excelente'.

“A mí no me gustan las polémicas artificiales”, ha respondido Santonja, que ha defendido que la Fundación Siglo, dependiente de su consejería “tramitó con corrección absoluta” la contratación de una marca turística de Castilla y León. “Impecablemente”, ha añadido. Según el consejero, cuando se cuestionó su originalidad -en las redes sociales se multiplicaron las reacciones al comprobar que el logotipo se había sacado de un banco de imágenes- la Consejería de Cultura y turismo puso en marcha un “proceso de verificación” que está “a punto de concluir” y que se ha desarrollado con “prudencia, serenidad, justicia y discreción”. El resultado, ha insistido “se va a comunicar en breve”. “Y cuando digo en breve, digo en breve”, ha subrayado Santonja.

Sánchez le ha reprochado que diga que se vaya a comunicar el resultado en breve cuando no lo comunica en sede parlamentaria y tampoco ha respondido a la pregunta que le ha hecho. “No me ha respondido a por qué lo han retirado ¿no les da vergüenza el uso que hacen con el dinero publico? esto es un chanchullo más, un modus operandi, un uso y abuso de contratos menores para adjudicárselos a amiguetes, se han adaptado ustedes a la velocidad del rayo a la derechita cobarde”, ha ironizado. Ana Sánchez ha cuestionado que se otorgase el contrato a la empresa que puso mayor precio al diseño, o que le diesen 30 puntos por el eslogan. Así, ha recordado que la imagen de marca “ha salido de un banco de vectores”. “No quiero recordar lo que hicieron con el concierto de Sierra de la culebra -no se llegó a celebrar porque renunciaron todos los grupos- o la contratación ”sin iva“ de ”amiguitas de altos cargos“. ”Queremos el expediente concreto, queremos saber quién estaba en la mesa de contratación. Más casposo lo querían ¿más casposo que el gobierno de Mañueco? Son ustedes Pepe Gotera y Otilio, chapuzas a domicilio“, ha recriminado la socialista.

“A ustedes les da igual la imagen de Comunidad, les da igual el respeto a los diseñadores o publicistas. Les da igual si este tipo de marcas generan valor, orgullo de pertenencia o atraen inversiones o turismo”, añadió. También se ha mostrado crítica por eliminar la marca ‘Castilla y León es vida’ “única y original” por una “zafiedad”.

Lejos de dar explicaciones claras, Gonzalo Santonja ha optado por criticar que la expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, saliese en un programa de televisión manifestando su extrañeza porque le hubiesen “colado” semejante logo a la Junta de Castilla y León, y ha dicho que la Junta de Andalucía se dejó colar “por arriba, por abajo y por el medio” los 680 millones de los ERE y ha precisado que la Junta de Castilla y León no ha pagado aún los 17.000 euros. “Este problema lo vamos a solucionar, la comunicación va a ser inmediata y no lo digo aquí porque sólo tengo cinco minutos para responder”, ha zanjado.