La Junta de Castilla y León elimina el logo de 'Castilla y León Excelente' que salió de un banco de imágenes

La Junta de Castilla y León ha prescindido ya del logotipo de su marca de turismo 'Castilla y León Excelente' que presentó hace poco más de dos semanas el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo (Vox), y que salió de un banco de imágenes. Las manchas de colores no están ya en la cuenta de Turismo en X y del diseño, por el que se pagaron más de 17.000 euros, tan sólo queda la tipografía.

La Consejería de Cultura aseguró en su momento que la agencia Área YRG Asesores de Comunicación SL había comunicado por escrito que la creación era “original” y que no había usado ningún banco de vectores para su elaboración. Además, explicó que no se retiraría el logotipo mientras el supuesto autor de los vectores no denunciase el uso indebido. Hasta el momento, elDiario.es no ha recibido respuesta a las preguntas que ha hecho elDiario.es tras desaparecer el diseñ

La imagen de la marca ha costado al gobierno autonómico 17.182 euros a través de un procedimiento negociado sin publicidad de la Fundación Siglo de la Consejería de Cultura y Turismo. Se invitó a participar a ocho empresas, si bien fueron siete las que presentaron propuesta. La adjudicataria fue Área YRG Asesores de Comunicación SL “al ser la oferta con mayor puntuación conforme a los criterios de valoración”, sin embargo, por el tipo de procedimiento, no se han hecho públicos ni los criterios ni quién formó parte de la mesa de contratación que tomó esa decisión.

Según explicó García-Gallardo el pasado 26 de septiembre cuando presentó la nueva imagen, los colores tienen un significado: “El verde simboliza la naturaleza, el ocre está inspirado en el patrimonio monumental, el azul simboliza el cielo y el agua y, por último, el granate quiere representar a los vinos y la gastronomía de la tierra”. Los colores han sido elegidos de forma “minuciosa”, tal y como ha explicó el vicepresidente, poniendo algunos ejemplos como el rojo vino, “que representa la sangre que recorre las venas de nuestra tierra”, o el oro viejo, “que representa el patrimonio histórico de Castilla y León”. “Estos colores son las gotas de pintura que pintan este lienzo, que es la historia de España y cuya madre es Castilla y León”.

Según la Junta “la propuesta es un diseño que se ha inspirado en la silueta de la Comunidad, pero de una forma creativa e innovadora” simulando “unas gotas de pintura que caen y se expanden, para transmitir no sólo la amplitud que tiene Castilla y León en cuanto a las dimensiones de su territorio, sino también en cuanto a la gran variedad de productos turísticos que posee cada una de sus provincias”. Estas manchas distintas “se unen para formar una unidad, un conjunto, como las nueve provincias se unen para formar Castilla y León”.