Sindicatos y patronal llevan al Juzgado a la Junta de Castilla y León porque Vox incumple los acuerdos del Diálogo Social

UGT, CCOO y la CEOE llevan al Juzgado a la Junta de Castilla y León por incumplir los acuerdos del Diálogo Social en 2022. Según han informado los máximos representantes de estas organizaciones, han realizado un requerimiento previo contra el gobierno por la vía de lo Contencioso-Administrativo ante el incumplimiento del Diálogo Social para la política de inmigración y el asesoramiento a la población inmigrante.

No será el único acuerdo que lleven a los tribunales. Al de inmigración se sumarán los acuerdos de salud laboral, formación y orientación laboral, entre otros. “Esperamos su resultado sin desestimar cualquier tipo de denuncia que podamos hacer en el futuro”, ha advertido el secretario general de CCOO Castilla y León, Vicente Andrés.

El líder autonómico de UGT, Faustino Temprano, ha recordado que el presupuesto de la Consejería de Empleo de 2022 estaba aprobado con la prórroga presupuestaria de 2021. “Los programas estaban presupuestados y no ha cumplido ninguno”, ha afeado.

Acudirán a la OIT

Los sindicatos acudirán a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para reunirse con el director general, Gilbert F. Houngbo, y denunciar el bloqueo en las negociaciones. “Estuvimos hace cuatro años con Carriedo (consejero de Economía entonces y ahora) presentando el modelo de Diálogo Social y fue calificado como uno de los modelos más potentes de carácter mundial. Ahora contaremos cómo un grupo minoritario quiebra esas políticas y cómo se derrumba todo”, ha informado Vicente Andrés.

El secretario general de CCOO ha informado que los sindicatos también irán en la semana del 24 de octubre al Comité de las Regiones, al Comité Económico y Social Europeo (CESE) y que esperan reunirse con el comisario europeo de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit.

También tienen previsto convocar asambleas de delegados sindicales el 20 de octubre para arrancar el proceso de protesta y esperan manifestarse el 27 de noviembre en todas las capitales de provincia contra “una parte de las políticas de Castilla y León”.

La Consejería de Empleo, un “muro infranqueable”

Los dirigentes de CCOO y UGT han subrayado que las consejerías dirigidas por el PP han mantenido los acuerdos previstos y siguen negociando nuevos pactos, mientras la Consejería de Empleo (Vox), se ha convertido en “un muro infranqueable”, con el que ni siquiera se han reunido estos meses. “Es un gran atropello lo que se produce y complica la convivencia con unas consejerías que sí aplican las consejerías y con las otras”, ha lamentado Andrés, quien ha avisado de que Vox está decidido a “destruir desde dentro” la comunidad y sus pactos.

Ambos sindicalistas han reclamado al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que responda no solo por las acciones de las consejerías del PP, sino también de las de Vox. “Si hay dos copresidentes, tenemos un problema”, ha zanjado Andrés. “Un grupo minoritario agrede a una forma de democracia participativa y Mañueco mira a otro lado. El presidente tiene unas obligaciones para con su comunidad y debería gobernar en minoría y recuperar la normalidad y los pactos del Diálogo Social”, ha instado el líder de CCOO.

“Esperemos que Mañueco escuche a sus asesores y consejeros que le dicen que la situación es insostenible y mantener a un vicepresidente que les mete en líos cada vez que abre la boca”, ha agregado Andrés.

Comisiones Obreras y UGT aseguran que Vox quiere dar un presupuesto “cero” al Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), órgano responsable de la mediación en conflictos laborales. También consideran “bastante grave” que el servicio de Empleo (Ecyl) siga sin gerente. Su anterior gerente, nombrado por Vox, se vio obligado a dimitir porque su empresa daba cursos de igualdad.

“No negocian, no pactan, como con el calendario laboral. Han rasgado todo el modelo del Diálogo Social”, ha rechazado Andrés. El líder de UGT ha mostrado su “preocupación” por el futuro del Diálogo Social. “Todos los años antes de presentar presupuestos convocaba las mesas de para pactar las cantidades económicas para cada línea y las consejerías lo incluían en sus presupuestos. Ni se nos ha llamado ni informado. Sabemos, por el consejero de Hacienda, que tienen intención de aprobar el Presupuesto el 13 de octubre”, ha apuntado Faustino Temprano.

Los sindicatos también han advertido que el Gobierno había asignado a Castilla y León cien millones de euros para políticas activas de empleo que no se han resuelto, por lo que la Junta deberá devolver esa cantidad si a finales de año no se ha puesto en marcha. “ Si las convocatorias no salen antes del 31 de diciembre, la Junta tendrá que devolver más de 100ME que no son de los políticos, que es de la gente necesitada de Castilla y León”, ha reprobado Temprano.