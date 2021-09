Tudanca sobre el cese de Ignacio Cosidó como asesor de la Junta de Castilla y León: "Da la sensación de que Mañueco está soltando lastre"

El secretario del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha afirmado este lunes que "da la sensación" de que el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, "está soltando lastre", tras publicarse en el Bocyl el "cese a petición propia" del exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, como asesor del gobierno autonómico. Tudanca ha recordado que, según palabras de Mañueco, Cosidó era el "principal asesor" para luchar contra la despoblación en la Comunidad.

"No parece que le haya asesorado muy bien en estos dos últimos años y no parece, en todo caso, que el señor Mañueco vaya a rectificar sus políticas. En fin, el gobierno sigue siento el mismo y el presidente de esta comunidad autónoma, lamentablemente, sigue siendo el mismo y no parece que sus asesores, ni los pasados, ni los presentes, ni los futuros vayan a cambiar las políticas que tanto daño han hecho a esta tierra durante las tres últimas décadas", ha añadido Luis Tudanca.