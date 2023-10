Tudanca pondrá “frente al espejo” a Mañueco en “el año de la peineta”

La secretaria de Organización del PSOE de Castilla y León, Ana Sánchez, ha adelantado en la víspera del Debate de Política General, “que llega en un marco muy determinado, con un contexto político y social de crispación en el ambiente, alentado por el relato terrible que impone la extrema derecha y que el PP” con qué actitud lo asumirá el líder socialista, Luis Tudanca. Sánchez ha avanzado que podrá “ante el espejo” al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y que lo hará “en el año de la peineta”, el gesto que Mañueco niega, pero que fue recogido por los fotógrafos en los que se ve cómo hacía una 'peineta' mientras una procuradora socialista intervenía en el Pleno.

Ana Sánchez ha lamentado que se cuestione la “dureza” de algunas intervenciones. “La dureza no está en el qué se dice o en el cómo sino en que sea cierto. Claro que es duro que Castilla y León sea conocida como Sicilia y León, es duro que sea cierto, pero no es duro que un parlamentario en el derecho legítimo lo denuncie”, ha r. “Luis tudanca va a poner al PP frente al espejo y puede resultar duro por cierto, por verídico, por contundente... y el Partido Popular tiene que aprender a encajar”, ha animado Sánchez. Respecto a “esas llamadas hipócritas a la moderación”, ha recordado la 'peineta' de Mañueco en un Pleno del pasado mes de marzo. “No hay una imagen en todo el país que suponga mayor deterioro institucional que un presidente haciendo una peineta a una representante de los ciudadanos. Este es el año de la peineta. No crispa quien lo denuncia, quien defiende los intereses de quienes representa una imagen vale más que mil palabras, y esta es la imagen que refleja el último año en Castilla y León”, ha insistido.

“Luis Tudanca y el PSOE se convierten en piedra angular de equilibrio y contrapeso de un Partido Popular que ha girado a posiciones muy radicales y comparecerá con el aval y el apoyo de haber sido alguien que ha ejercido de contrapeso”, ha asegurado. Respecto al tono del discurso, será “fuerte, potente y propositivo” y apelará a la esperanza y defenderá el autonomismo útil frente a un Mañueco “que pacta con quienes no creen el el estado de las autonomías y se comportan como termitas, con retrocesos evidentes”. Lo hará además “desde la extraordinaria educación frente a un Mañueco que es la cara del sufrimiento extremista”. “Castilla y León tiene mucho que decir aunque el Partido Popular la haya convertido en el hazmerreir de todo el país”, ha dicho Ana Sánchez a la vez que pide al PP un “ejercicio de reflexión” y que diga “no al gobierno 'fascistein”.