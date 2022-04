El vicepresidente de Castilla y León, sobre el doble sueldo del consejero de Cultura: “Vayan al juzgado, les auguro el mayor de los fracasos”

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, ha respaldado al consejero de Cultura, Gonzalo Santonja, que cobró durante años cobró de la Complutense por asesorar a la fundación pública que dirigía, el Instituto de las Letras —como ha desvelado en exclusiva elDiario.es—. Gonzalo Santonja fue director del Instituto de las Letras durante veinte años de gobiernos del Partido Popular y solo se quedó fuera después de que el anterior consejero de Cultura y su equipo —Ciudadanos— aprobó un nuevo modelo de gestión mediante un consejo asesor que en esencia acababa con la figura del director, que durante años tuvo coche oficial y chófer.

“Invito a que si alguien tiene algún reproche a nivel de ilegalidad o irregularidad no son las ruedas de prensa el lugar para fiscalizar a las personas. Vayan ustedes si lo desean a un Juzgado y les deseo el mayor de los éxitos, aunque les auguro el mayor de los fracasos”, ha respondido García-Gallardo a los medios de comunicación García-Gallardo después de su toma de posesión en el cargo. A su lado estaba Santonja, que no quiso intervenir ante los medios de comunicación.

García-Gallardo, acompañado del diputado de Vox Iván Espinosa de los Monteros y de los tres consejeros de su partido, se ha mostrado “muy orgulloso” de su equipo, que ha sido seleccionado por “su impecable honradez, su capacidad de gobierno y su adhesión al proyecto político de Vox”. Son tres consejeros “de la máxima experiencia”, ha zanjado el vicepresidente autonómico, que se ha mostrado convencido de que “demostrarán” su “capacidad de dirección y de gobierno”.

Por su parte, Iván Espinosa de los Monteros ha asegurado que los tres profesionales seleccionados conocen “perfectamente” sus áreas de trabajo y ha defendido que no han sido seleccionados por su género, su orientación sexual o su “adhesión a un líder”.

Después de la toma de posesión de los once consejeros —Mañueco tomó posesión el martes—, todos los consejeros del Partido Popular han atendido a los medios de comunicación y han aceptado preguntas. Por parte de Vox, solo ha atendido a los periodistas el vicepresidente de la Junta de Castilla y León —que se ha erigido como “líder del partido” en la comunidad— e Iván Espinosa de los Monteros.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reclamado: “Quien ha lanzado esas sospechas, que las pruebe”. “Creo que las once personas que me acompañan son gente seria y todo lo demás no tengo nada más que decir”, ha valorado. “EN este país afortunadamente está la presunción de inocencia y creo que no hay nada peor que la pena del telediario”, ha apuntado.