El vicepresidente de Castilla y León pide a Pablo Iglesias que cese en su "infamia" de "calumniar a su nación"

El vicepresidente de Castilla y León y portavoz del gobierno autonómico, Francisco Igea, ha pedido este jueves al vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias, que cese en su "infamia" de "calumniar a su nación" después de decir y reiterar que en España "no hay una situación de plena normalidad política y democrática".

"Hay muchas cosas intolerables, pero un vicepresidente no puede decir que vive en una nación que no es democrática", ha reprochado Francisco Igea después de que haya firmado en el manifiesto 'Cesar en la infamia', impulsado por la asociación 'La España que reúne' en el que se pide a Pedro Sánchez, "que fue quien nombró al vicepresidente", la destitución de Pablo Iglesias. "Tiene que cesar la infamia de un vicepresidente que se dedica a calumniar a su nación", ha reiterado el portavoz de la Junta de Castilla y León.

La asociación 'La España que reúne', presidida por el exdirigente socialista Nicolás Redondo, ha unido a cerca de doscientas personalidades del mundo político, intelectual, académico, diplomático y económico para lanzar este jueves el manifiesto titulado "Cesar en la infamia", en el que piden al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, la destitución del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, por cuestionar la normalidad democrática en España.

Francisco Igea ha calificado de "intolerable" que se diga que en España hay "exiliados o presos políticos" y "que se diga que no hay que proteger a las víctimas del terrorismo de la difamación". Así se ha posicionado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno esta mañana, en la que ha asegurado que un vicepresidente de Gobierno "no puede decir que vive en una nación no democrática" cuando España lleva "sus mejores cuarenta años de Democracia"